Индонезия одобрила применение вакцины от коронавируса китайской Sinovac

Индонезийское агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами одобрило для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac, сообщает издание Jakarta Globe.

"Вакцина Coronavac соответствует требованиям для экстренного использования, и, соответственно, агентство дает разрешение на экстренное использование вакцины Coronavac, произведенной Sinovac Biotech совместно с Bio Farma", - сказала глава агентства Пенни Кусумастути Лукито, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Индонезия получила 34 млн доз препарата Sinovac еще в декабре. Результаты третьей стадии клинических испытаний в стране показали, что вакцина эффективна в 65,3% случаев. Это ниже, чем в Турции и Бразилии, где ее эффективность составила 91,5% и 78% соответственно.

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Вакцинация начнется в среду. Одним из первых сделать прививку собирается индонезийский президент Джоко Видодо.

В последние недели в Индонезии наблюдается рост темпа распространения коронавируса. Число новых случаев за сутки в пятницу впервые превысило 10 тыс. С начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 836 тыс. человек, более 24,3 тыс. умерли.

Напомним, первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля.