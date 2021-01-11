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Новости Коронавирус и карантин
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Индонезия одобрила применение вакцины от коронавируса китайской Sinovac

Индонезия одобрила применение вакцины от коронавируса китайской Sinovac

Индонезийское агентство по контролю за продуктами питания и лекарствами одобрило для экстренного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac, сообщает издание Jakarta Globe.

"Вакцина Coronavac соответствует требованиям для экстренного использования, и, соответственно, агентство дает разрешение на экстренное использование вакцины Coronavac, произведенной Sinovac Biotech совместно с Bio Farma", - сказала глава агентства Пенни Кусумастути Лукито, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Индонезия получила 34 млн доз препарата Sinovac еще в декабре. Результаты третьей стадии клинических испытаний в стране показали, что вакцина эффективна в 65,3% случаев. Это ниже, чем в Турции и Бразилии, где ее эффективность составила 91,5% и 78% соответственно.

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Вакцинация начнется в среду. Одним из первых сделать прививку собирается индонезийский президент Джоко Видодо.

В последние недели в Индонезии наблюдается рост темпа распространения коронавируса. Число новых случаев за сутки в пятницу впервые превысило 10 тыс. С начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 836 тыс. человек, более 24,3 тыс. умерли.

Напомним, первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля.

Автор: 

вакцина (3815) Индонезия (140) карантин (16729) Китай (3052) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Запрет на покупку носков. Кто не закупился пущяй в портянках бродит...
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11.01.2021 15:10 Ответить
+1
ну вот!
а нам все втирали "Україна це Європа"... "Україна це Європа"...
а оказывается "Україна це Індонезія".
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11.01.2021 14:50 Ответить
+1
Нам до индонезии как до джакарты рачки.
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11.01.2021 14:52 Ответить
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ну вот!
а нам все втирали "Україна це Європа"... "Україна це Європа"...
а оказывается "Україна це Індонезія".
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11.01.2021 14:50 Ответить
А у нас как с этим делом, воз и ныне там?
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11.01.2021 14:51 Ответить
Запрет на покупку носков. Кто не закупился пущяй в портянках бродит...
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11.01.2021 15:10 Ответить
А Палестина сертифицировала *************** V ( спутник)
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11.01.2021 14:52 Ответить
Нам до индонезии как до джакарты рачки.
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11.01.2021 14:52 Ответить
та начинайте уже колоть врачей/учителей! Хуженибудит! Эти категории населения "зробили себе разом"!
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11.01.2021 14:53 Ответить
Вся это возня вокруг вакцины связана с тем, что администрация Трампа временно запретила экспорт американской вакцины в другие страны. Соответственно, Украине ничего не остается, кроме как покупать китайскую Sinovac или парашенскую Спутник.
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11.01.2021 14:54 Ответить
у Индонезии четвертое место в мире по численности населения.
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11.01.2021 14:57 Ответить
Плодятся, как кролики. Нескромные.
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11.01.2021 15:09 Ответить
Есть условия
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11.01.2021 20:23 Ответить
По 13,57 доларів. У нас- 17,85.
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11.01.2021 15:23 Ответить
Пингвины Аляски одобрили применение вакцины от коронавируса китайской Sinovac. У Бобуинов вопрос одобрения уже тоже решон.
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11.01.2021 16:13 Ответить
Где Sinovac , а где Богатырёва? -что вакцина эффективна в 65,3% случаевИсточник: https://censor.net/ru/n3241076
Это что? Некачественная подделка Спутника В? А если Спутник для коров, то Sinovac для мышей?
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11.01.2021 16:20 Ответить
Коровы не болеют КОВИД-19
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11.01.2021 20:24 Ответить
Это ниже, чем в Турции и Бразилии, где ее эффективность составила 91,5% и 78% соответственно.Источник: https://censor.net/ru/n3241076 А откуда эти проценты? или сами придумали. для продвижения Богатырёвой.
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11.01.2021 16:25 Ответить
а На коробке написано? Что вакцина для мелких грызунов?
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11.01.2021 17:10 Ответить
Для котов рыжих.
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11.01.2021 20:25 Ответить
от жеж шлюха кремлевская
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07.02.2021 16:25 Ответить
 
 