Індонезія схвалила застосування вакцини проти коронавірусу китайської Sinovac

Індонезійське агентство з контролю за продуктами харчування і ліками схвалило для екстреного застосування вакцину проти коронавірусу китайської компанії Sinovac, повідомляє видання Jakarta Globe.

"Вакцина Coronavac відповідає вимогам для екстреного використання, і, відповідно, агентство дає дозвіл на екстрене використання вакцини Coronavac, виробленої Sinovac Biotech спільно з Bio Farma", - сказала глава агентства Пенні Кусумастуті Лукіта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Індонезія отримала 34 млн доз препарату Sinovac ще в грудні. Результати третьої стадії клінічних випробувань у країні продемонстрували, що вакцина ефективна в 65,3% випадків. Це нижче, ніж у Туреччині та Бразилії, де її ефективність становить 91,5% і 78% відповідно.

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Вакцинація розпочнеться в середу. Однією з перших зробити щеплення збирається індонезійська президентка Джоко Відодо.

Останніми тижнями в Індонезії спостерігається зростання темпу поширення коронавірусу. Кількість нових випадків за добу в п'ятницю вперше перевищила 10 тис. Від початку пандемії в країні заразилися COVID-19 більш як 836 тис. осіб, понад 24,3 тис. померли.

Нагадаємо, перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого.