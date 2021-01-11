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Новини Коронавірус і карантин
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Індонезія схвалила застосування вакцини проти коронавірусу китайської Sinovac

Індонезія схвалила застосування вакцини проти коронавірусу китайської Sinovac

Індонезійське агентство з контролю за продуктами харчування і ліками схвалило для екстреного застосування вакцину проти коронавірусу китайської компанії Sinovac, повідомляє видання Jakarta Globe.

"Вакцина Coronavac відповідає вимогам для екстреного використання, і, відповідно, агентство дає дозвіл на екстрене використання вакцини Coronavac, виробленої Sinovac Biotech спільно з Bio Farma", - сказала глава агентства Пенні Кусумастуті Лукіта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Індонезія отримала 34 млн доз препарату Sinovac ще в грудні. Результати третьої стадії клінічних випробувань у країні продемонстрували, що вакцина ефективна в 65,3% випадків. Це нижче, ніж у Туреччині та Бразилії, де її ефективність становить 91,5% і 78% відповідно.

Також читайте: Вакцина проти COVID-19 китайської Sinovac показала ефективність 97%, - Bio Farma

Вакцинація розпочнеться в середу. Однією з перших зробити щеплення збирається індонезійська президентка Джоко Відодо.

Останніми тижнями в Індонезії спостерігається зростання темпу поширення коронавірусу. Кількість нових випадків за добу в п'ятницю вперше перевищила 10 тис. Від початку пандемії в країні заразилися COVID-19 більш як 836 тис. осіб, понад 24,3 тис. померли.

Нагадаємо, перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого.

Автор: 

вакцина (4419) Індонезія (150) карантин (18172) Китай (4718) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Запрет на покупку носков. Кто не закупился пущяй в портянках бродит...
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11.01.2021 15:10 Відповісти
+1
ну вот!
а нам все втирали "Україна це Європа"... "Україна це Європа"...
а оказывается "Україна це Індонезія".
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11.01.2021 14:50 Відповісти
+1
Нам до индонезии как до джакарты рачки.
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11.01.2021 14:52 Відповісти
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ну вот!
а нам все втирали "Україна це Європа"... "Україна це Європа"...
а оказывается "Україна це Індонезія".
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11.01.2021 14:50 Відповісти
А у нас как с этим делом, воз и ныне там?
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11.01.2021 14:51 Відповісти
Запрет на покупку носков. Кто не закупился пущяй в портянках бродит...
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11.01.2021 15:10 Відповісти
А Палестина сертифицировала *************** V ( спутник)
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11.01.2021 14:52 Відповісти
Нам до индонезии как до джакарты рачки.
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11.01.2021 14:52 Відповісти
та начинайте уже колоть врачей/учителей! Хуженибудит! Эти категории населения "зробили себе разом"!
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11.01.2021 14:53 Відповісти
Вся это возня вокруг вакцины связана с тем, что администрация Трампа временно запретила экспорт американской вакцины в другие страны. Соответственно, Украине ничего не остается, кроме как покупать китайскую Sinovac или парашенскую Спутник.
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11.01.2021 14:54 Відповісти
у Индонезии четвертое место в мире по численности населения.
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11.01.2021 14:57 Відповісти
Плодятся, как кролики. Нескромные.
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11.01.2021 15:09 Відповісти
Есть условия
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11.01.2021 20:23 Відповісти
По 13,57 доларів. У нас- 17,85.
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11.01.2021 15:23 Відповісти
Пингвины Аляски одобрили применение вакцины от коронавируса китайской Sinovac. У Бобуинов вопрос одобрения уже тоже решон.
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11.01.2021 16:13 Відповісти
Где Sinovac , а где Богатырёва? -что вакцина эффективна в 65,3% случаевИсточник: https://censor.net/ru/n3241076
Это что? Некачественная подделка Спутника В? А если Спутник для коров, то Sinovac для мышей?
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11.01.2021 16:20 Відповісти
Коровы не болеют КОВИД-19
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11.01.2021 20:24 Відповісти
Это ниже, чем в Турции и Бразилии, где ее эффективность составила 91,5% и 78% соответственно.Источник: https://censor.net/ru/n3241076 А откуда эти проценты? или сами придумали. для продвижения Богатырёвой.
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11.01.2021 16:25 Відповісти
а На коробке написано? Что вакцина для мелких грызунов?
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11.01.2021 17:10 Відповісти
Для котов рыжих.
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11.01.2021 20:25 Відповісти
от жеж шлюха кремлевская
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07.02.2021 16:25 Відповісти
 
 