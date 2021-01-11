Дубинский о причинах санкций США: "Лживые доносы аферистов"
Депутат "Слуги народа" Дубинский прокомментировал введение против него санкций министерством финансов США.
О своей позиции он заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных ему подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачем временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", - написал Дубинский.
Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в США и не имел отношения к обнародованию т. наз. "пленок Байдена". И пообещал, что его дальнейшие действия "будут носить юридический характер".
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"Однако, вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине. За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках", - написал Дубинский.
"Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнёров"", - добавил он.
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11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачем.
Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.
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Кому ты угрожаешь клоун кремлевский???
2) "За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского (??!!!) народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках", - написал Дубинский."
Румынского, израильского и мордовского это да.
непонятно каком боком этот кремлевский утырок и УКРАИНОНЕНАВИСТНИК к Украинскому Народу??? Она ненавидит все украинское только последние деньги крадет у украинцев.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020149602229&__cft__%5b0%5d=AZV77NigL_gxVxwaD6MbUUO4GmNRGBZlh78Ky1ifbzlOYZ0rYhTXZWTq6nMW9nJiagks2lmvFo37lMXu3aiRv8uVIaNj0iEpp2WeF7RMkeQxtfmM-auYoUcRLlczW6iyT-uVljq_j-ONd-NC7Ics10PgH855QtErcdxjujug9XORzg&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020149602229&__cft__%5b0%5d=AZV77NigL_gxVxwaD6MbUUO4GmNRGBZlh78Ky1ifbzlOYZ0rYhTXZWTq6nMW9nJiagks2lmvFo37lMXu3aiRv8uVIaNj0iEpp2WeF7RMkeQxtfmM-auYoUcRLlczW6iyT-uVljq_j-ONd-NC7Ics10PgH855QtErcdxjujug9XORzg&__tn__=-%5dC%2CP-R Aleksey Petrov
«В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена...» (с) А.Дубинский
На фото, потомственный гэбэшник Деркач вместе с Дубинским, проводят брифинг по так называемым «пленкам Порошенко-Байдена»:
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138221341_3584169438346365_5569269837205369305_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BPdSii9fl0IAX9MSdYO&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=a84be5fc8ba94b2afb68afcbcc905e5b&oe=6024BF5C
Про це сказано в https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 повідомленні Міністерства фінансів США про накладення санкцій на групу спільників депутата Андрія Деркача.
«Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням в корупції, надав відредаговані аудіокопії аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач опублікував в період з травня по липень 2020 роки для дискредитації офіційних осіб США та здійснення впливу на вибори в США», - йдеться в пресрелізі Мінфіну США.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zapisi-rozmov-poroshenko-i-bajdena-nadav-onishchenko-minfin-ssha.html
Верят всему, что читают в жёлтой прессе!