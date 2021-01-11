Дубинский о причинах санкций США: "Лживые доносы аферистов"

Депутат "Слуги народа" Дубинский прокомментировал введение против него санкций министерством финансов США.

О своей позиции он заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных ему подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачем временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу", - написал Дубинский.

Он заявил, что никогда не вмешивался в выборы в США и не имел отношения к обнародованию т. наз. "пленок Байдена". И пообещал, что его дальнейшие действия "будут носить юридический характер".

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"Однако, вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине. За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках", - написал Дубинский.

"Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнёров"", - добавил он.

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11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачем.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.



