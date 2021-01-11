УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4527 відвідувачів онлайн
Новини
36 376 236

Дубінський про причини санкцій США: "брехливі доноси аферистів"

Дубінський про причини санкцій США:

Депутат "Слуги народу" Дубінський прокоментував введення проти нього санкцій міністерством фінансів США.

Про свою позицію він заявив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, помилкові доноси шабунят і всіх інших йому подібних аферистів з приводу нібито мого зв'язку з Деркачем тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу", - написав Дубінський.

Він заявив, що ніколи не втручався у вибори в США і не мав стосунку до оприлюднення т. зв. "Плівок Байдена". І пообіцяв, що його подальші дії "матимуть юридичний характер".

Читайте також: Чекаємо на обіцяні результати від ГПУ щодо "записів Деркача". Байден любить швидкість, - Бутусов

"Однак, викликає жаль, що деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні. За право мати незалежну позицію, яка пов'язана з відстоюванням інтересів українського народу, можна випробувати тимчасові незручності і тимчасово побувати в таких списках", - написав Дубінський.

"Я ніколи не буду маріонеткою для країни-агресора або для наших євроатлантичних "партнерів"", - додав він.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Читайте також: Це трапиться з усіма прислужниками олігархів і Кремля в Україні, - Гончарук про санкції США

Дубінський про причини санкцій США: брехливі доноси аферистів 01
Дубінський про причини санкцій США: брехливі доноси аферистів 02

Автор: 

санкції (12159) США (23483) Дубінський Олександр (492)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+114
Американці не ті хлопці, які вірять чуткам.
У них достовірна інформація.
Нам же треба замислитись, ХТО керує країною.
Це ж пройдисвіти, яких пошукати.
Ганьба яка...
показати весь коментар
11.01.2021 19:29 Відповісти
+74
Дубинский о санкциях США: "лживые доносы аферистов" - Цензор.НЕТ 3458
показати весь коментар
11.01.2021 19:31 Відповісти
+72
Що потвора заворушилась ,пісець підкрався непомітно !!!!)))
показати весь коментар
11.01.2021 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
https://www.youtube.com/watch?v=txjy_eg2_t0&ab_channel=STERNENKO Дубінський - російський агент. Тепер офіційно. США запровадили санкції проти любителя собачих ротів
показати весь коментар
11.01.2021 23:28 Відповісти
Можно подумать, что в Штатах сидят лохи, которые сидят сложа руки и ждут, когда такие, как Шабуни, принесут им на блюдечке информацию на таких "чистоплюев", как Дубинский ( беспардонный матерщиннник где можно и где нельзя!), который вообще говорить не может без высокомерия. Как будто там никто и ничего не проверяет, а верят всем на слово? Очень сомнительно! А что из себя по жизни представляет этот кадр, что он сделал для общества чтобы позволяет вести себя, как его спаситель. Как человек, который занимался психофизиономистикой, могу сказать - ничего в его в образе сверхестественного нет, это обычный среднего формирования по интеллекту тип, но с завышенными требованиями по отношению к себе. Кажется, что он и в Украине много кое-то наговорил, чтобы им позанимались органы. И это тоже не исключено!
показати весь коментар
11.01.2021 23:31 Відповісти
Друг шостого президента Дубинський під санкціями США, а президент, який на прес-конференції анонсував кримінальні справи щодо розмов Пороха-Байдена - ні. Поки ні. Але ще ж не вечір. Адже саме Зе стояв за Деркачем, саме Зе був бенефіціаром цього перфомансу. І Байден це знає.
показати весь коментар
11.01.2021 23:49 Відповісти
как-то уныло и без огонька. приуныло что-то это существо.
показати весь коментар
11.01.2021 23:55 Відповісти
Так всю зеленую малоросскую мерзоту на свое место и опустят.
показати весь коментар
11.01.2021 23:56 Відповісти
1) "И пообещал, что его дальнейшие действия "будут носить юридический характер".

Кому ты угрожаешь клоун кремлевский???

2) "За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского (??!!!) народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках", - написал Дубинский."

Румынского, израильского и мордовского это да.
непонятно каком боком этот кремлевский утырок и УКРАИНОНЕНАВИСТНИК к Украинскому Народу??? Она ненавидит все украинское только последние деньги крадет у украинцев.
показати весь коментар
12.01.2021 00:07 Відповісти
Ну а где порция отборного мата? Почему не были упомянуты половые органы и экскременты? Может это не дубинорылый писал???
показати весь коментар
12.01.2021 00:10 Відповісти
Почему это идиот,- Дубинский до сих пор не на принудительном лечении?
показати весь коментар
12.01.2021 00:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ACUrHVI9XRI&feature=emb_logo Як дехто з ім'ям "Александр Дубинский" боровся з Майданом: "режисував" відео про повій
показати весь коментар
12.01.2021 00:55 Відповісти
И пообещал, что его дальнейшие действия "будут носить юридический характер".Источник: https://censor.net/ru/n3241150 Уже не терпится узнать когда же в Вашингтоне начнется оглушительный судебный процесс "Александр Дубинский против Правительства США" . Надеюсь, в жесткой конкуренции с ведущими мировыми СМИ Цензор сумеет получить аккредитацию для освещения этого эпохального события. Хорошо чтобы репортажи вел Вася Рыбников.
показати весь коментар
12.01.2021 01:41 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 12:39 Відповісти
Щурі стурбовані, за ними слідкують.
показати весь коментар
12.01.2021 04:20 Відповісти
Соединённые Штаты- довольно серьёзная страна с очень серьёзной службой проверки информации.И эта страна не станет опускаться до уровня безосновательной мести депутатам стран третьего порядка,поставив на кон свою репутацию. Дубинский и иже с ним обвинены не без оснований.
показати весь коментар
12.01.2021 05:12 Відповісти
Досить послухати десять хвилин, що говорить пудель Бені і не треба висновків американських спецслужб.
показати весь коментар
12.01.2021 11:11 Відповісти
Американці такі ж дурні, як і українці. Вони не чують, що каже Дубінський. Вони не бачать, що пише Дубінський. Дубінський щиро вважає, що американці не розуміють, що він каже, та пише. А каже, та пише Дубінський про засилля зовнішнього управління Україною. Не про управління з кремля, як це є насправді. А про управління з Заходу, якого немає, але якого так бояться господарі Дубінського. Хоч надії й мало, але є ймовірність, що проголосять санкції й щодо господарів Дубінського - Коломойського, Медведчука, Єрмака, та іншої нечисті, що захопила інформаційний простір в державі. І мають прямий вплив на владу, яку обрали недолугі українці.
показати весь коментар
12.01.2021 06:58 Відповісти
שלימזל
показати весь коментар
12.01.2021 07:01 Відповісти
да нет, на хитрую жопу найдется болт с хитрой резьбой.
показати весь коментар
12.01.2021 07:31 Відповісти
Дубінський про причини санкцій США: "брехливі доноси аферистів" - Цензор.НЕТ 3292
показати весь коментар
12.01.2021 09:20 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 10:07 Відповісти
Далекосяжні наслідки своїх вчинків не кожен може побачити.
показати весь коментар
12.01.2021 09:46 Відповісти
Дубинский.это ты и твоё кодло лживые аферисты,
показати весь коментар
12.01.2021 09:53 Відповісти
Американцы красава, трахают а наше правосудие где?
показати весь коментар
12.01.2021 09:58 Відповісти
Когда этот жиденыш говорит об отстаивании интересов украинского народа хочется рыгать от отвращения.
показати весь коментар
12.01.2021 10:00 Відповісти
Дубінський про причини санкцій США: "брехливі доноси аферистів" - Цензор.НЕТ 7985
показати весь коментар
12.01.2021 10:50 Відповісти
Дубінський про причини санкцій США: "брехливі доноси аферистів" - Цензор.НЕТ 8995
показати весь коментар
12.01.2021 10:51 Відповісти
Прикольно звучить із голови з собачим ротом пуделя Каломойського "корупційні паразити"
показати весь коментар
12.01.2021 11:06 Відповісти
Санек, а ты съездь в Гамэрыку, и вжарь их там в их собачьи рты...) За внешнее управление и т.п.))
показати весь коментар
12.01.2021 11:52 Відповісти
Брехлива потвора.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020149602229&__cft__%5b0%5d=AZV77NigL_gxVxwaD6MbUUO4GmNRGBZlh78Ky1ifbzlOYZ0rYhTXZWTq6nMW9nJiagks2lmvFo37lMXu3aiRv8uVIaNj0iEpp2WeF7RMkeQxtfmM-auYoUcRLlczW6iyT-uVljq_j-ONd-NC7Ics10PgH855QtErcdxjujug9XORzg&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020149602229&__cft__%5b0%5d=AZV77NigL_gxVxwaD6MbUUO4GmNRGBZlh78Ky1ifbzlOYZ0rYhTXZWTq6nMW9nJiagks2lmvFo37lMXu3aiRv8uVIaNj0iEpp2WeF7RMkeQxtfmM-auYoUcRLlczW6iyT-uVljq_j-ONd-NC7Ics10PgH855QtErcdxjujug9XORzg&__tn__=-%5dC%2CP-R Aleksey Petrov

«В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена...» (с) А.Дубинский

На фото, потомственный гэбэшник Деркач вместе с Дубинским, проводят брифинг по так называемым «пленкам Порошенко-Байдена»:


https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138221341_3584169438346365_5569269837205369305_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BPdSii9fl0IAX9MSdYO&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=a84be5fc8ba94b2afb68afcbcc905e5b&oe=6024BF5C


показати весь коментар
12.01.2021 12:06 Відповісти
За даними американської розвідки, https://zn.ua/POLITICS/rossija-ispolzovala-deputata-derkacha-dlja-vlijanija-na-vybory-v-ssha-amerikanskaja-kontrrazvedka-.html записи розмов п'ятого президента України Петра Порошенка і віцепрезидента США Джо Байдена були отримані від колишнього депутата-втікача Олександра Онищенка.

Про це сказано в https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 повідомленні Міністерства фінансів США про накладення санкцій на групу спільників депутата Андрія Деркача.

«Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням в корупції, надав відредаговані аудіокопії аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач опублікував в період з травня по липень 2020 роки для дискредитації офіційних осіб США та здійснення впливу на вибори в США», - йдеться в пресрелізі Мінфіну США.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/zapisi-rozmov-poroshenko-i-bajdena-nadav-onishchenko-minfin-ssha.html
показати весь коментар
12.01.2021 12:08 Відповісти
Американцы - они ту-упые!
Верят всему, что читают в жёлтой прессе!
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
Собачий рот Дубинского снова брешет.
показати весь коментар
12.01.2021 12:58 Відповісти
Наконец-то этот полурумын полуеврей Дубинский получил по заслугам!!
показати весь коментар
12.01.2021 14:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=42g_BKVPkGY Тупицькому в готелі у Дубаї на стіл кинули "матеріальну допомогу"
показати весь коментар
12.01.2021 17:44 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 