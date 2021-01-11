Дубінський про причини санкцій США: "брехливі доноси аферистів"

Депутат "Слуги народу" Дубінський прокоментував введення проти нього санкцій міністерством фінансів США.

Про свою позицію він заявив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, помилкові доноси шабунят і всіх інших йому подібних аферистів з приводу нібито мого зв'язку з Деркачем тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу", - написав Дубінський.

Він заявив, що ніколи не втручався у вибори в США і не мав стосунку до оприлюднення т. зв. "Плівок Байдена". І пообіцяв, що його подальші дії "матимуть юридичний характер".

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"Однак, викликає жаль, що деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні. За право мати незалежну позицію, яка пов'язана з відстоюванням інтересів українського народу, можна випробувати тимчасові незручності і тимчасово побувати в таких списках", - написав Дубінський.

"Я ніколи не буду маріонеткою для країни-агресора або для наших євроатлантичних "партнерів"", - додав він.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

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