Дубінський про причини санкцій США: "брехливі доноси аферистів"
Депутат "Слуги народу" Дубінський прокоментував введення проти нього санкцій міністерством фінансів США.
Про свою позицію він заявив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, помилкові доноси шабунят і всіх інших йому подібних аферистів з приводу нібито мого зв'язку з Деркачем тимчасово, в силу об'єктивно складної ситуації в США, дозволили корупційним паразитам реалізувати чергову аферу", - написав Дубінський.
Він заявив, що ніколи не втручався у вибори в США і не мав стосунку до оприлюднення т. зв. "Плівок Байдена". І пообіцяв, що його подальші дії "матимуть юридичний характер".
"Однак, викликає жаль, що деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяють корупції в Україні. За право мати незалежну позицію, яка пов'язана з відстоюванням інтересів українського народу, можна випробувати тимчасові незручності і тимчасово побувати в таких списках", - написав Дубінський.
"Я ніколи не буду маріонеткою для країни-агресора або для наших євроатлантичних "партнерів"", - додав він.
11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.
Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
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Кому ты угрожаешь клоун кремлевский???
2) "За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского (??!!!) народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках", - написал Дубинский."
Румынского, израильского и мордовского это да.
непонятно каком боком этот кремлевский утырок и УКРАИНОНЕНАВИСТНИК к Украинскому Народу??? Она ненавидит все украинское только последние деньги крадет у украинцев.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100020149602229&__cft__%5b0%5d=AZV77NigL_gxVxwaD6MbUUO4GmNRGBZlh78Ky1ifbzlOYZ0rYhTXZWTq6nMW9nJiagks2lmvFo37lMXu3aiRv8uVIaNj0iEpp2WeF7RMkeQxtfmM-auYoUcRLlczW6iyT-uVljq_j-ONd-NC7Ics10PgH855QtErcdxjujug9XORzg&__tn__=-%5dC%2CP-R Aleksey Petrov
«В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена...» (с) А.Дубинский
На фото, потомственный гэбэшник Деркач вместе с Дубинским, проводят брифинг по так называемым «пленкам Порошенко-Байдена»:
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138221341_3584169438346365_5569269837205369305_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BPdSii9fl0IAX9MSdYO&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=a84be5fc8ba94b2afb68afcbcc905e5b&oe=6024BF5C
Про це сказано в https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232 повідомленні Міністерства фінансів США про накладення санкцій на групу спільників депутата Андрія Деркача.
«Онищенко, який переховується від українського правосуддя за звинуваченням в корупції, надав відредаговані аудіокопії аудіозаписів розмов між колишніми українськими та американськими чиновниками, які Деркач опублікував в період з травня по липень 2020 роки для дискредитації офіційних осіб США та здійснення впливу на вибори в США», - йдеться в пресрелізі Мінфіну США.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/zapisi-rozmov-poroshenko-i-bajdena-nadav-onishchenko-minfin-ssha.html
Верят всему, что читают в жёлтой прессе!