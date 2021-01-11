Вопросы статуса Нагорного Карабаха и военнопленных остаются нерешенными, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нагорнокарабахский конфликт все еще не урегулирован.

Об этом он заявил на совместном с президентами России и Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Он поблагодарил Путина за усилия, которые РФ вкладывает "для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". "К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован", - сказал Пашинян.

По его словам, удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, один из которых - статус Нагорного Карабаха.

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"К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению", - уверен премьер Армении.

Вместе с тем также принимавший участие в переговорах президент Азербайджана Ильхама Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе

"Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем", - сказал Алиев по итогам трехсторонних переговоров в Москве.

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Напомним, 11 января в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление.