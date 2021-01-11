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Вопросы статуса Нагорного Карабаха и военнопленных остаются нерешенными, - Пашинян

Вопросы статуса Нагорного Карабаха и военнопленных остаются нерешенными, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нагорнокарабахский конфликт все еще не урегулирован.

Об этом он заявил на совместном с президентами России и Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Он поблагодарил Путина за усилия, которые РФ вкладывает "для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". "К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован", - сказал Пашинян.

По его словам, удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, один из которых - статус Нагорного Карабаха.

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"К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению", - уверен премьер Армении.

Вместе с тем также принимавший участие в переговорах президент Азербайджана Ильхама Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе

"Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем", - сказал Алиев по итогам трехсторонних переговоров в Москве.

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Напомним, 11 января в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление.

Автор: 

Алиев Ильхам (163) россия (96279) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+4
Пашинян, якщо щось, Байрактари швидко вирішать ті питання.
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11.01.2021 23:30 Ответить
+4
хитроопый хой недоговаривает о том, что война может закончиться только при полном освобождении ириваньского ханства и возвращении его в родную гавань - Азербайджан.
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11.01.2021 23:32 Ответить
+3
Командир российского эсминца подозревается в краже гребных винтов



Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5193

Следственный комитет России подозревает бывшего командира эсминца "Беспокойный" в краже гребных винтов боевого корабля. Об этом заявил глава следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
Следователь, которого цитирует https://novayagazeta.ru/news/2021/01/11/167001-sailor-baltic "Новая газета" , сообщил, что государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Эсминец во время кражи находился на ремонте на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Масса каждого из двух бронзовых винтов составляла 13 тонн. Офицер и его подельники, среди которых были как военные, так и гражданские, заменили их на другие, изготовленные из более дешевого металла, чтобы замести следы.

"Беспокойный" - эсминец класса "Сарыч", спущенный на воду в 1990 году. Был флагманским кораблем Балтфлота. В 2004 году на корабле произошла авария, приведшая к потере хода. В последний раз выходил в море в 2007 году. В 2018 году был превращен в музей.
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12.01.2021 00:04 Ответить
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Пашинян, якщо щось, Байрактари швидко вирішать ті питання.
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11.01.2021 23:30 Ответить
хитроопый хой недоговаривает о том, что война может закончиться только при полном освобождении ириваньского ханства и возвращении его в родную гавань - Азербайджан.
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11.01.2021 23:32 Ответить
Пока хоть один метр земли не вернется хозяевам вопрос не решен. Так что зря надеетесь что война закончилась.
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11.01.2021 23:37 Ответить
"в нашем регионе"__________коля! забудь!
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11.01.2021 23:40 Ответить
Шок! Азербайджанец Алиев из Баку раскрыл схему обогащения! Весь Киев на ушах!
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11.01.2021 23:42 Ответить
Командир российского эсминца подозревается в краже гребных винтов



Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5193

Следственный комитет России подозревает бывшего командира эсминца "Беспокойный" в краже гребных винтов боевого корабля. Об этом заявил глава следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
Следователь, которого цитирует https://novayagazeta.ru/news/2021/01/11/167001-sailor-baltic "Новая газета" , сообщил, что государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Эсминец во время кражи находился на ремонте на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Масса каждого из двух бронзовых винтов составляла 13 тонн. Офицер и его подельники, среди которых были как военные, так и гражданские, заменили их на другие, изготовленные из более дешевого металла, чтобы замести следы.

"Беспокойный" - эсминец класса "Сарыч", спущенный на воду в 1990 году. Был флагманским кораблем Балтфлота. В 2004 году на корабле произошла авария, приведшая к потере хода. В последний раз выходил в море в 2007 году. В 2018 году был превращен в музей.
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12.01.2021 00:04 Ответить
Кулибины, однако.
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12.01.2021 00:08 Ответить
командир касабского кригсмарине оказался настоящим мыролюбным реформатором.
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12.01.2021 00:14 Ответить
бранзулетка!
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12.01.2021 00:31 Ответить
А что же пашинян скромно умалчивает откуда взялись те типа военнопленные которых не хочет отдавать Азербайджан...?.А ничего,что это оставшаяся группа в 62 чел. которые отказались выходить с карабаха в армению после прекращения боевых действий и вела диверсионную партизанскую войну так как в ней в большинстве были жители освобождённых районов Азербайджана...
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12.01.2021 00:14 Ответить
Во олень. Тебе ж Х...ло даже сказало, что статус давно определен ))) Вопросов уже нет. Как и единого Карабаха. Осталась небольшая часть пока временно оккупированная вами.
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12.01.2021 00:17 Ответить
Статус Нагірного Карабаху не змінився - анексована (окупована) Вірменією частина Азербайджану. І так буде до того часу поки Азербайджан не перестріляє або не вижене всіх "самопроголошених республіканців" - сепаратистів Нагірного Карабаху в те що залишилось від Вірменії - колонію *****. Чим довше цей процес буде відбуватися тим гірше для Вірменії - злидніі борги вже призвели до масової втечі населення. Доки Вірменія буде колонією ***** шанси на відродження завжди будуть лише зменшуватись. Врешті залишкам населення доведеться оголосити про вступ до *********** федерації і стати ще однією Абхазією на Кавказі, а в випадку розвалу федерації (що невідворотно) землі Вірменії будуть розтягнуті сусідами... Якби вірмени не покладались на ********* і жили раціонально, то вже давно б звільнили окуповане, вигнали кацапів з їх військовою базою і жили б щасливо та багато на власній землі в міжнародно визнаних кордонах. Але вони бояться (і цей страх нагнітають і підсилюють кацапи!!!) мусульман - азербайджанців, турків та іранців, а після бомбування Грузії з їх території кацапами навіть сусідів - православних грузин і жах "блокади" змушує їх похапцем затягувати кацапську петлю на горлянці власної країни... Сьогодні вони вже не здатні боротися за свою країну - ніким, нічим і нема за що. Тому єдине що можна їм порадити для виживання родин - тікайте звідти. Тільки не в *********!, де вас будуть гнобити і зневажливо називати "чорножопими", "чуркобісами" та "хачіками"...
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12.01.2021 03:37 Ответить
Махання рукавами після бою продовжується. Менше потрібно було красти, будувати свій ******** ВПК і мати достойних союзників.
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12.01.2021 08:04 Ответить
Треба було Алієву не зупиняти армію перед повним звільненням Н.Карабаху і закрити питання його "статусу"... Тепер ця х-ня буде продовжуватися по-новому.
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12.01.2021 13:32 Ответить
 
 