Вопросы статуса Нагорного Карабаха и военнопленных остаются нерешенными, - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нагорнокарабахский конфликт все еще не урегулирован.
Об этом он заявил на совместном с президентами России и Азербайджана брифинге по итогам трехсторонних переговоров в Москве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Он поблагодарил Путина за усилия, которые РФ вкладывает "для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта". "К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован", - сказал Пашинян.
По его словам, удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, один из которых - статус Нагорного Карабаха.
"К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных. Это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению", - уверен премьер Армении.
Вместе с тем также принимавший участие в переговорах президент Азербайджана Ильхама Алиев выразил уверенность в завершении конфликта в Нагорном Карабахе
"Совместное заявление от 9 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович (Путин) один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем", - сказал Алиев по итогам трехсторонних переговоров в Москве.
Напомним, 11 января в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление.
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Следственный комитет России подозревает бывшего командира эсминца "Беспокойный" в краже гребных винтов боевого корабля. Об этом заявил глава следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
Следователь, которого цитирует https://novayagazeta.ru/news/2021/01/11/167001-sailor-baltic "Новая газета" , сообщил, что государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Эсминец во время кражи находился на ремонте на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Масса каждого из двух бронзовых винтов составляла 13 тонн. Офицер и его подельники, среди которых были как военные, так и гражданские, заменили их на другие, изготовленные из более дешевого металла, чтобы замести следы.
"Беспокойный" - эсминец класса "Сарыч", спущенный на воду в 1990 году. Был флагманским кораблем Балтфлота. В 2004 году на корабле произошла авария, приведшая к потере хода. В последний раз выходил в море в 2007 году. В 2018 году был превращен в музей.