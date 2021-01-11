УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини
3 831 15

Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян

Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що нагірно-карабаський конфлікт все ще не врегульовано.

Про це він заявив на спільному з президентами Росії та Азербайджану брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів у Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Він подякував Путіну за зусилля, які РФ докладає "для відновлення стабільності та безпеки в нашому регіоні і для врегулювання нагірно-карабаського конфлікту". "На жаль, цей конфлікт досі не врегульовано", - сказав Пашинян.

За його словами, вдалося забезпечити режим припинення вогню, але ще залишаються дуже багато питань, один із яких - статус Нагірного Карабаху.

"На жаль, нам сьогодні не вдалося вирішити питання військовополонених. Це найчутливіше і найболючіше питання, тому що це гуманітарне питання, і ми домовилися, що будемо продовжувати роботу в цьому напрямку", - упевнений прем'єр Вірменії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який також брав участь у переговорах, висловив упевненість в завершенні конфлікту в Нагірному Карабасі.

"Спільна заява від 9 листопада виконується успішно. Велику частину пунктів цієї заяви виконано. Російська миротворча місія ефективно виконує свою роботу і за два місяці, за винятком невеликих інцидентів, не було серйозних приводів для занепокоєння. Все це вселяє впевненість у тому, що, як Володимир Володимирович (Путін) один раз сказав, нагірно-карабаський конфлікт залишився в минулому, і ми маємо думати про майбутнє", - сказав Алієв за підсумками тристоронніх переговорів у Москві.

Нагадаємо, 11 січня в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву.

Автор: 

Алієв Ільхам (153) росія (66193) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Пашинян, якщо щось, Байрактари швидко вирішать ті питання.
показати весь коментар
11.01.2021 23:30 Відповісти
+4
хитроопый хой недоговаривает о том, что война может закончиться только при полном освобождении ириваньского ханства и возвращении его в родную гавань - Азербайджан.
показати весь коментар
11.01.2021 23:32 Відповісти
+3
Командир российского эсминца подозревается в краже гребных винтов



Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5193

Следственный комитет России подозревает бывшего командира эсминца "Беспокойный" в краже гребных винтов боевого корабля. Об этом заявил глава следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
Следователь, которого цитирует https://novayagazeta.ru/news/2021/01/11/167001-sailor-baltic "Новая газета" , сообщил, что государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Эсминец во время кражи находился на ремонте на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Масса каждого из двух бронзовых винтов составляла 13 тонн. Офицер и его подельники, среди которых были как военные, так и гражданские, заменили их на другие, изготовленные из более дешевого металла, чтобы замести следы.

"Беспокойный" - эсминец класса "Сарыч", спущенный на воду в 1990 году. Был флагманским кораблем Балтфлота. В 2004 году на корабле произошла авария, приведшая к потере хода. В последний раз выходил в море в 2007 году. В 2018 году был превращен в музей.
показати весь коментар
12.01.2021 00:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пашинян, якщо щось, Байрактари швидко вирішать ті питання.
показати весь коментар
11.01.2021 23:30 Відповісти
хитроопый хой недоговаривает о том, что война может закончиться только при полном освобождении ириваньского ханства и возвращении его в родную гавань - Азербайджан.
показати весь коментар
11.01.2021 23:32 Відповісти
Пока хоть один метр земли не вернется хозяевам вопрос не решен. Так что зря надеетесь что война закончилась.
показати весь коментар
11.01.2021 23:37 Відповісти
"в нашем регионе"__________коля! забудь!
показати весь коментар
11.01.2021 23:40 Відповісти
Шок! Азербайджанец Алиев из Баку раскрыл схему обогащения! Весь Киев на ушах!
показати весь коментар
11.01.2021 23:42 Відповісти
Командир российского эсминца подозревается в краже гребных винтов



Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5193

Следственный комитет России подозревает бывшего командира эсминца "Беспокойный" в краже гребных винтов боевого корабля. Об этом заявил глава следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
Следователь, которого цитирует https://novayagazeta.ru/news/2021/01/11/167001-sailor-baltic "Новая газета" , сообщил, что государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Эсминец во время кражи находился на ремонте на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Масса каждого из двух бронзовых винтов составляла 13 тонн. Офицер и его подельники, среди которых были как военные, так и гражданские, заменили их на другие, изготовленные из более дешевого металла, чтобы замести следы.

"Беспокойный" - эсминец класса "Сарыч", спущенный на воду в 1990 году. Был флагманским кораблем Балтфлота. В 2004 году на корабле произошла авария, приведшая к потере хода. В последний раз выходил в море в 2007 году. В 2018 году был превращен в музей.
показати весь коментар
12.01.2021 00:04 Відповісти
Кулибины, однако.
показати весь коментар
12.01.2021 00:08 Відповісти
командир касабского кригсмарине оказался настоящим мыролюбным реформатором.
показати весь коментар
12.01.2021 00:14 Відповісти
бранзулетка!
показати весь коментар
12.01.2021 00:31 Відповісти
А что же пашинян скромно умалчивает откуда взялись те типа военнопленные которых не хочет отдавать Азербайджан...?.А ничего,что это оставшаяся группа в 62 чел. которые отказались выходить с карабаха в армению после прекращения боевых действий и вела диверсионную партизанскую войну так как в ней в большинстве были жители освобождённых районов Азербайджана...
показати весь коментар
12.01.2021 00:14 Відповісти
Во олень. Тебе ж Х...ло даже сказало, что статус давно определен ))) Вопросов уже нет. Как и единого Карабаха. Осталась небольшая часть пока временно оккупированная вами.
показати весь коментар
12.01.2021 00:17 Відповісти
Статус Нагірного Карабаху не змінився - анексована (окупована) Вірменією частина Азербайджану. І так буде до того часу поки Азербайджан не перестріляє або не вижене всіх "самопроголошених республіканців" - сепаратистів Нагірного Карабаху в те що залишилось від Вірменії - колонію *****. Чим довше цей процес буде відбуватися тим гірше для Вірменії - злидніі борги вже призвели до масової втечі населення. Доки Вірменія буде колонією ***** шанси на відродження завжди будуть лише зменшуватись. Врешті залишкам населення доведеться оголосити про вступ до *********** федерації і стати ще однією Абхазією на Кавказі, а в випадку розвалу федерації (що невідворотно) землі Вірменії будуть розтягнуті сусідами... Якби вірмени не покладались на ********* і жили раціонально, то вже давно б звільнили окуповане, вигнали кацапів з їх військовою базою і жили б щасливо та багато на власній землі в міжнародно визнаних кордонах. Але вони бояться (і цей страх нагнітають і підсилюють кацапи!!!) мусульман - азербайджанців, турків та іранців, а після бомбування Грузії з їх території кацапами навіть сусідів - православних грузин і жах "блокади" змушує їх похапцем затягувати кацапську петлю на горлянці власної країни... Сьогодні вони вже не здатні боротися за свою країну - ніким, нічим і нема за що. Тому єдине що можна їм порадити для виживання родин - тікайте звідти. Тільки не в *********!, де вас будуть гнобити і зневажливо називати "чорножопими", "чуркобісами" та "хачіками"...
показати весь коментар
12.01.2021 03:37 Відповісти
Махання рукавами після бою продовжується. Менше потрібно було красти, будувати свій ******** ВПК і мати достойних союзників.
показати весь коментар
12.01.2021 08:04 Відповісти
Треба було Алієву не зупиняти армію перед повним звільненням Н.Карабаху і закрити питання його "статусу"... Тепер ця х-ня буде продовжуватися по-новому.
показати весь коментар
12.01.2021 13:32 Відповісти
 
 