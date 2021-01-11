Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що нагірно-карабаський конфлікт все ще не врегульовано.
Про це він заявив на спільному з президентами Росії та Азербайджану брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів у Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Він подякував Путіну за зусилля, які РФ докладає "для відновлення стабільності та безпеки в нашому регіоні і для врегулювання нагірно-карабаського конфлікту". "На жаль, цей конфлікт досі не врегульовано", - сказав Пашинян.
За його словами, вдалося забезпечити режим припинення вогню, але ще залишаються дуже багато питань, один із яких - статус Нагірного Карабаху.
"На жаль, нам сьогодні не вдалося вирішити питання військовополонених. Це найчутливіше і найболючіше питання, тому що це гуманітарне питання, і ми домовилися, що будемо продовжувати роботу в цьому напрямку", - упевнений прем'єр Вірменії.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який також брав участь у переговорах, висловив упевненість в завершенні конфлікту в Нагірному Карабасі.
"Спільна заява від 9 листопада виконується успішно. Велику частину пунктів цієї заяви виконано. Російська миротворча місія ефективно виконує свою роботу і за два місяці, за винятком невеликих інцидентів, не було серйозних приводів для занепокоєння. Все це вселяє впевненість у тому, що, як Володимир Володимирович (Путін) один раз сказав, нагірно-карабаський конфлікт залишився в минулому, і ми маємо думати про майбутнє", - сказав Алієв за підсумками тристоронніх переговорів у Москві.
Нагадаємо, 11 січня в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву.
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Следственный комитет России подозревает бывшего командира эсминца "Беспокойный" в краже гребных винтов боевого корабля. Об этом заявил глава следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.
Следователь, которого цитирует https://novayagazeta.ru/news/2021/01/11/167001-sailor-baltic "Новая газета" , сообщил, что государству был нанесен ущерб в размере 39 миллионов рублей. Эсминец во время кражи находился на ремонте на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Масса каждого из двух бронзовых винтов составляла 13 тонн. Офицер и его подельники, среди которых были как военные, так и гражданские, заменили их на другие, изготовленные из более дешевого металла, чтобы замести следы.
"Беспокойный" - эсминец класса "Сарыч", спущенный на воду в 1990 году. Был флагманским кораблем Балтфлота. В 2004 году на корабле произошла авария, приведшая к потере хода. В последний раз выходил в море в 2007 году. В 2018 году был превращен в музей.