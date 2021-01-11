Питання статусу Нагірного Карабаху і військовополонених залишаються невирішеними, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що нагірно-карабаський конфлікт все ще не врегульовано.

Про це він заявив на спільному з президентами Росії та Азербайджану брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів у Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Він подякував Путіну за зусилля, які РФ докладає "для відновлення стабільності та безпеки в нашому регіоні і для врегулювання нагірно-карабаського конфлікту". "На жаль, цей конфлікт досі не врегульовано", - сказав Пашинян.

За його словами, вдалося забезпечити режим припинення вогню, але ще залишаються дуже багато питань, один із яких - статус Нагірного Карабаху.

"На жаль, нам сьогодні не вдалося вирішити питання військовополонених. Це найчутливіше і найболючіше питання, тому що це гуманітарне питання, і ми домовилися, що будемо продовжувати роботу в цьому напрямку", - упевнений прем'єр Вірменії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, який також брав участь у переговорах, висловив упевненість в завершенні конфлікту в Нагірному Карабасі.

"Спільна заява від 9 листопада виконується успішно. Велику частину пунктів цієї заяви виконано. Російська миротворча місія ефективно виконує свою роботу і за два місяці, за винятком невеликих інцидентів, не було серйозних приводів для занепокоєння. Все це вселяє впевненість у тому, що, як Володимир Володимирович (Путін) один раз сказав, нагірно-карабаський конфлікт залишився в минулому, і ми маємо думати про майбутнє", - сказав Алієв за підсумками тристоронніх переговорів у Москві.

Нагадаємо, 11 січня в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву.