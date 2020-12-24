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Новини
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Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна

Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна

Сотні учасників акції протесту перекрили перехрестя вулиць Тигран Мец і Мелік-Адамяна в центрі Єревана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", демонстранти намагаються перешкодити руху кортежу прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і міністрів, які раніше брали участь у засіданні уряду республіки.

Численні поліцейські намагаються вивести з проїжджої частини демонстрантів, закликаючи відкрити дорогу.

Учасники акції чинили опір, у підсумку почалися сутички. Частину демонстрантів затримано.

У середу опозиція Вірменії закликала громадян республіки в четвер о 10 ранку заблокувати будівлю уряду з усіх боків.

У четвер під керівництвом Пашиняна відбулося засідання уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестувальники перегородили шлях траурній колоні з Пашиняном у Єревані

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Після цих подій вірмени вже котрий день вимагають відставки Пашиняна, вважаючи його відповідальним за поразку у війні.

Автор: 

Вірменія (738) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+6
Интересно а что по мнению армян Пашинян мог сделать? Армию разгромили явно и спору нет, если бы объявили войну широкомасштабную Азербайджану это закончилось привлечением Турции и России, это был бы ад, а не жизнь у армян. Нагорный Коробах в союзе был закреплен за Азербайджаном, о чем можно спорить и проливать кровь
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24.12.2020 11:14
+4
Все правильно... Скидайте Пашиняна, скасовуйте домовленість про припинення бойових дій, відновлюйте війну. Вас же мало "перемололи"... От тільки тепер азербайджанці у "глуху оборону" стануть... І продовжать вас перемелювать... А потім ви затихнете... Років на "надцять"... Поки не підростуть нові діти, які займуть місце тих, кого зараз "перемололи" і "перемелють"... Одна проблема - "А Вірменія, до того часу, ще існуватиме?".
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24.12.2020 11:35
+3
подфуйловцы никак не уймуцца
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24.12.2020 11:13
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Хох...остановить кортеж пердогана было бы куда как полезней, не находите
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24.12.2020 11:10 Відповісти
Ердогана так називає лише к@цапське падло та інше генетичне сміття.
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24.12.2020 11:24 Відповісти
Вы не за Зеленского голосовали
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24.12.2020 13:35 Відповісти
Скоріш це ти у себе на росії за путіна голосував, ніж я за Зелю.
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24.12.2020 14:10 Відповісти
Странно-то как...без критического мышления и не голосовал за Зельца
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24.12.2020 14:36 Відповісти
Істото, у мене з мисленням значно краще, ніж у тебе. І мене дуже тішить, що різну наволоч плюще від нашого союзника Ердогана
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24.12.2020 14:44 Відповісти
Хороши у Вас союзнички.. диктатор-фундаменталист исламский. Больной человек НАТО и Европы. Точно так же они с путингом и Украину нагнут.
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24.12.2020 15:04 Відповісти
Ердогану щиро похер путін, він його використовує. Для України Ердоган грає лише в плюс.
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24.12.2020 22:51 Відповісти
подфуйловцы никак не уймуцца
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24.12.2020 11:13 Відповісти
Интересно а что по мнению армян Пашинян мог сделать? Армию разгромили явно и спору нет, если бы объявили войну широкомасштабную Азербайджану это закончилось привлечением Турции и России, это был бы ад, а не жизнь у армян. Нагорный Коробах в союзе был закреплен за Азербайджаном, о чем можно спорить и проливать кровь
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24.12.2020 11:14 Відповісти
Никол Пашинян это армянский двойник нашего Петра величайшего полководца . За что же его так армяне не любят ? Он же возродил армянскую армию , поднял патриотические чувства армян до небес ? Да в конце концов благодаря ему сохранили Степанакерт и благодаря ему дружественные кацапские войска оказались в Карабахе, а азербайджанцы и турки не добились поставленных целей до конца ,а значит в сухом остатке проиграли . Слава патриоту Пашиняну ! Слава Петру македонскому-дебальцевскому . А то что мудрый армянский ,,нарид" не оценил и не понял жертвы своего лидера - стратега то таке ........что поделать....73% армянских зебилов блокировали кортеж президента -патриота, видно число недалеких одинаковое не зависимо от страны
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24.12.2020 11:50 Відповісти
А кто Вам сказал что Пашиняна не любят В РФ не любят
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24.12.2020 13:37 Відповісти
Если любят то зачем блокируют ? Чтобы автограф взять ?
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24.12.2020 14:33 Відповісти
Украинскую военную технику тоже блокировали...а Пашинян 2-а года назад как раз и получил искомые 73%
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24.12.2020 14:38 Відповісти
А может и так ? Если блокирует -значит любит! Или так . Вони блокують -вона працює! Так шо не все здесь так адназначна , я вам скажу .И нужно посмотреть на ситуацию с разных сторон НО не должно быть никаких двойных стандартов
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24.12.2020 15:22 Відповісти
И брат убиенный...с 300-ми квартирами Яценюка. Весело Вам
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24.12.2020 15:33 Відповісти
Мне не весело . Мне вас не понятно
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24.12.2020 16:35 Відповісти
Похер, що там у світі тварин
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24.12.2020 11:25 Відповісти
Послебоевое рукомахание. Да. Проект Арменни-империи эпохи Тиграна Великого канул в лету изза корупции, разваленной экономики и выбора союзников-кидал.
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24.12.2020 11:26 Відповісти
Лучше бы выгнали кацапов, которые их в войну вравили
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24.12.2020 11:26 Відповісти
Сралин и не так обсерался.
Пашик, разгони этих дурачков. Че они за 40 дней все не были под ружьем то?
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24.12.2020 11:28 Відповісти
Все правильно... Скидайте Пашиняна, скасовуйте домовленість про припинення бойових дій, відновлюйте війну. Вас же мало "перемололи"... От тільки тепер азербайджанці у "глуху оборону" стануть... І продовжать вас перемелювать... А потім ви затихнете... Років на "надцять"... Поки не підростуть нові діти, які займуть місце тих, кого зараз "перемололи" і "перемелють"... Одна проблема - "А Вірменія, до того часу, ще існуватиме?".
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24.12.2020 11:35 Відповісти
Николя ты что маленький что учить тебя нужно? Разгони ты всех этих протестующих омоном и черемухой и объяви их всех переодетыми айзерами или турецкими агентами. По телеку объяви что ,,степанакертнаш" и шо рассея ,,нампоможет" но только попозжее когда с Сирией , Белоруссией, Украиной и Америкой покончит окончательно. А главное Николя Парад военный проведи ! Шоб у этих недалеких снова чувство гордости за свою непобедимую армянскую армию появилось. Какой нибудь праздник объяви общенациональный -например день армянского алфавита и пригласи на него всю армянскую диаспору пусть расскажут всем шо армянский алфавит был еще до того Турция на карте появилась а азербайджанцев придумал Ататюрк шоб насолить армянам. Объяви следующий год , годом Армянской церкви и провозгласи ее Главной во всем Мире . И главное Коля. Не забывай о том что войны выигрываются не на полях сражения а на диванах за компами , поэтому набери ботов побольше, просто дай им конфет и чтоб 24 часа в сутки терли про то что Армения выиграла эту войну у Турции и Азербайджана ,и теперь они просто попали в твой капкан. Пусть вопиют что ты лучший Президент Армении за последние 2000 лет и не видит этого только последний ишак. И вот увидишь все быстро у тебя наладится .
Единственно конечно если у тебя в стране не найдется 73% недалеких зебилов которые тебе НЕ поверят !
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24.12.2020 12:25 Відповісти
Чого на фронті не кидалсь на азерів.Пашнян і так дуже добре домовився як союзник кинув.
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24.12.2020 12:37 Відповісти
Чего хотят? Чего шумят? Почки то уже отпали.
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24.12.2020 15:58 Відповісти
Они требуют снять их с рынков и направить на фронт.
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24.12.2020 17:51 Відповісти
 
 