Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна

Сотні учасників акції протесту перекрили перехрестя вулиць Тигран Мец і Мелік-Адамяна в центрі Єревана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", демонстранти намагаються перешкодити руху кортежу прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і міністрів, які раніше брали участь у засіданні уряду республіки.

Численні поліцейські намагаються вивести з проїжджої частини демонстрантів, закликаючи відкрити дорогу.

Учасники акції чинили опір, у підсумку почалися сутички. Частину демонстрантів затримано.

У середу опозиція Вірменії закликала громадян республіки в четвер о 10 ранку заблокувати будівлю уряду з усіх боків.

У четвер під керівництвом Пашиняна відбулося засідання уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протестувальники перегородили шлях траурній колоні з Пашиняном у Єревані

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Після цих подій вірмени вже котрий день вимагають відставки Пашиняна, вважаючи його відповідальним за поразку у війні.