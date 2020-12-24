Протестувальники в Єревані намагаються заблокувати кортеж Пашиняна
Сотні учасників акції протесту перекрили перехрестя вулиць Тигран Мец і Мелік-Адамяна в центрі Єревана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", демонстранти намагаються перешкодити руху кортежу прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і міністрів, які раніше брали участь у засіданні уряду республіки.
Численні поліцейські намагаються вивести з проїжджої частини демонстрантів, закликаючи відкрити дорогу.
Учасники акції чинили опір, у підсумку почалися сутички. Частину демонстрантів затримано.
У середу опозиція Вірменії закликала громадян республіки в четвер о 10 ранку заблокувати будівлю уряду з усіх боків.
У четвер під керівництвом Пашиняна відбулося засідання уряду.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Після цих подій вірмени вже котрий день вимагають відставки Пашиняна, вважаючи його відповідальним за поразку у війні.
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Пашик, разгони этих дурачков. Че они за 40 дней все не были под ружьем то?
Единственно конечно если у тебя в стране не найдется 73% недалеких зебилов которые тебе НЕ поверят !