Протестувальники перегородили шлях траурній колоні з Пашиняном у Єревані

У Вірменії 19 грудня оголошено триденну жалобу за загиблими під час 44-денної війни в Нагірному Карабасі. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян очолив жалобну ходу.

Вона простягнулася від площі Республіки до військового кладовища "Єраблур", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Прихильники опозиції вирішили пройти до "Єраблуру" окремим маршем, який стартував на площі Свободи. Лідери руху пообіцяли не допустити участі глави уряду в траурних заходах. Вони звинувачують його у військовій поразці, яка призвела до втрати контролю над територіями в Нагірному Карабасі і районами навколо нього.

Проте, колоні за участю перших осіб держави, серед яких спікер парламенту, міністр і депутати, вдалося пройти крізь заслони протестувальників і потрапити на територію пантеону. Допомогу їм надала поліція, відтіснила незадоволених.

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Кількість протестувальників становить кілька тисяч. Серед них - родичі загиблих військових. Багато матерів убитих вірменських військових пообіцяли перешкоджати появі Пашиняна на кладовищі, назвавши його "головним винним за поразку у війні, невмілому керівництві, загибелі їхніх дітей".

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.