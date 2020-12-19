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Протестувальники перегородили шлях траурній колоні з Пашиняном у Єревані

Протестувальники перегородили шлях траурній колоні з Пашиняном у Єревані

У Вірменії 19 грудня оголошено триденну жалобу за загиблими під час 44-денної війни в Нагірному Карабасі. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян очолив жалобну ходу.

Вона простягнулася від площі Республіки до військового кладовища "Єраблур", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Прихильники опозиції вирішили пройти до "Єраблуру" окремим маршем, який стартував на площі Свободи. Лідери руху пообіцяли не допустити участі глави уряду в траурних заходах. Вони звинувачують його у військовій поразці, яка призвела до втрати контролю над територіями в Нагірному Карабасі і районами навколо нього.

Проте, колоні за участю перших осіб держави, серед яких спікер парламенту, міністр і депутати, вдалося пройти крізь заслони протестувальників і потрапити на територію пантеону. Допомогу їм надала поліція, відтіснила незадоволених.

Також читайте: Пашинян: російські "миротворці" потрапили в оточення в Карабасі

Кількість протестувальників становить кілька тисяч. Серед них - родичі загиблих військових. Багато матерів убитих вірменських військових пообіцяли перешкоджати появі Пашиняна на кладовищі, назвавши його "головним винним за поразку у війні, невмілому керівництві, загибелі їхніх дітей".

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Вірменія (738) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134) Єреван (18)


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Топ коментарі
+63
Одна я подумала что в колонне несли Пашиняна а не он шел... ???
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19.12.2020 20:45
+26
От Пашиняна ждали кардинального разворота к Европе лицом, а он, к сожалению, занял положение жопой между двух стульев по примеру одного усатого таракана-шизофреника. Ну, вот такая армянам и поддержка теперь. Больше штампуйте камедиклабов и втирайте россиянцам про их исключительность.
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19.12.2020 20:47
+25
матери убитых армянских пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей

т.е. гибель детей стоит где-то на третьем месте в протестах матерей, на первом - поражение в войне. При тех же потерях, но, допустим, победе в войне, эти же матери носили бы Пашиняна на руках. Не далеко они ушли ментально от лаптеносцев.
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19.12.2020 20:52
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Одна я подумала что в колонне несли Пашиняна а не он шел... ???
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19.12.2020 20:45 Відповісти
Первоначально тоже так же прочитал....
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19.12.2020 20:52 Відповісти
Бутусов Арестовича перевебував на цензор працювати (таємно)
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19.12.2020 21:56 Відповісти
Я теж подумав, що у Пашиняна позачергова зустріч з Гепою
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19.12.2020 21:55 Відповісти
Або то допа написюкав заголовок...
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20.12.2020 16:57 Відповісти
Вы не одна. Я подумал, что Никол тоже пал в неравной борьбе с коронавирусом.
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20.12.2020 00:47 Відповісти
совсем карабахнулся армянский народ во главе с пашиняном.
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20.12.2020 11:19 Відповісти
Заголовок написан по-дурацки. Я еще подумал, неужели Пашинян от короны скончался...
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20.12.2020 12:12 Відповісти
От Пашиняна ждали кардинального разворота к Европе лицом, а он, к сожалению, занял положение жопой между двух стульев по примеру одного усатого таракана-шизофреника. Ну, вот такая армянам и поддержка теперь. Больше штампуйте камедиклабов и втирайте россиянцам про их исключительность.
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19.12.2020 20:47 Відповісти
Вы думаете Европа бы чем-то помогла Армении, кроме глубокой озабоченности? Я вас умоляю...
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19.12.2020 21:35 Відповісти
а шо может европе нужно было поехать воевать за армению? а мартиросян кеососян симонян и другие представители волосатожопых будут гнать пропоганду против украины и петь оды ***** ,,,пусть они сами за себя воюют, они такие же оккупанты как и кацапы !!!
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19.12.2020 22:08 Відповісти
Хто чекав? Як можна взагалі чекати європеїзації від особи яка "воює за Арцах" - територію яку Вірменія втратила в 14 столітті, окупувала в 20 та мала повернути ще в 1994 році згідно рішення ООН? По факту сьогодні Вірменія залишається країною агресором, країною окупантом і колонією **********.
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20.12.2020 01:16 Відповісти
Раз уж армяне разносят сами себя вдоль и поперек, то может Азербайджану придвинуться поближе к Еревану?
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19.12.2020 20:47 Відповісти
Ну так, Алиев уже вроде сказал - Ереван исконно азербайджанская земля
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20.12.2020 13:11 Відповісти
матери убитых армянских пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей

т.е. гибель детей стоит где-то на третьем месте в протестах матерей, на первом - поражение в войне. При тех же потерях, но, допустим, победе в войне, эти же матери носили бы Пашиняна на руках. Не далеко они ушли ментально от лаптеносцев.
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19.12.2020 20:52 Відповісти
это те же самые орки .. и никуда они от лаптей не уходили ..
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19.12.2020 21:16 Відповісти
Матери убитых хотели просто победу без убитых. Это же так просто.
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19.12.2020 23:58 Відповісти
брехливість, безсоромність, цинічнисть та пихатись політиків не мають меж
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19.12.2020 20:53 Відповісти
Неможливо заперечити .
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19.12.2020 21:00 Відповісти
Интересно что должен был делать Пашинян?достать из кармана волшебную палочку?)))
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19.12.2020 20:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/455469 - "Интересно что должен был делать Пашинян?..."

- Купить билет на Растов и соснуть у *****
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19.12.2020 20:57 Відповісти
А потом что??? Через Грузию х**ло бы перебросило войска в Азербайджан? Или расеюшка бы сама напала на Азербайджан с севера??))))
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19.12.2020 21:00 Відповісти
Не обязательно туда людей перебрасывать. Можно было ракетами сыпать с Каспия, или авиацией оттуда же. Сорри, если несу чушь, пусть меня военные поправят.
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20.12.2020 00:50 Відповісти
Эрдоган прямо заявил, что если кто-то третий ввяжется в карабахский конфликт, то Турция будет четвертой. А воевать с турками кацапам ссыкотно, могут и вломить. И, кроме того, надо помнить о том, что именно Россия является самым крупным поставщиком оружия в Азербайджан, так что ещё и 10лет назад, да и 15 лет назад Россия не собиралась помогать Армении в конфликте, а то, что он рано или поздно будет, никто не сомневался.
PS По оценкам военных аналитиков, со стороны Азербайджана в войне участвовало до 60 тысяч личного состава, 200-250 танков, РСЗО, войска были прикрыты ПВО, на Каспии в боевую готовность были приведены ВМС Азербайджана. Тут не отделаешься парой тактических ракет или звеном самолетов, так что ты таки несешь чушь. Хоть я и не военный и нисколько не эксперт, но здравым смыслом умею пользоваться.
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20.12.2020 11:24 Відповісти
Сирия от запоребрика еще дальше, чем Азербайджан, но ситуацию там таки переломили и Асада сохранили (надеюсь, что временно). Да, в Сирии у запоребрика есть военная база, но эта база, судя по сообщениям, была окружена и практически захвачена. Войну в Сирии решили именно ракеты и авиация., и ракеты запускались издалека.
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20.12.2020 11:43 Відповісти
Войну в Сирии решили иранцы и вагнеровские наемники, не надо слушать кацапский выпендреж про их великую технологическую мощь. Как два десятка выпущенных ракет что-то решали в войне в пустыне, когда джип с пулеметом и два микроавтобуса - это крупное военное формирование? А авиация отличилась только массированными авианалетами на города и ковровыми бомбардировками. На самом деле кацапы только увеличили количество потенциальных шахидов-смертников. Когда у тебя все родные и знакомые погибли при попадании бомбы в твой дом, пойти в шахиды - вполне достойный путь для мусульманина. Так что они ситуацию не переломили, они её только подогрели. Впрочем, кацапы всегда так делают, под видом "миротворцев" они только раскачивают ситуацию, чтобы остаться "миротворцами" в этой стране навсегда.
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20.12.2020 11:55 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%80-%D0%B5%D0%B7-%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80 Здесь напоминание, чего стоят ЧВК " Вагнер" против ракет и авиации.
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20.12.2020 12:21 Відповісти
Так то не те ракеты, и не та авиация
И таки да, американцы убрались из Сирии, также как и из Ирака, просто потому что там бесполезно воевать ракетами и авиацией. Признали свое поражение и ушли. И правильно сделали. А самые крутые ребята на Востоке живут в Йемене, тех вообще разве что только атомной бомбой проймешь. Хоть воюют английскими винтовками образца 1867-го года.
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20.12.2020 12:29 Відповісти
Вот именно!!! . . . Если так много желающих воевать - так дайте им оружие в руки! Пусть идут и отбивают Карабах сами.
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19.12.2020 20:59 Відповісти
Вони тільки м"ясо для шаурми відбивать уміють...
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19.12.2020 22:22 Відповісти
може вона у нього і є десь у штанях, але призначена не для того
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19.12.2020 20:59 Відповісти
примітивно , від Вас очікував доречнішого коментаря , шкода .
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19.12.2020 21:03 Відповісти
Ви дуже серьозні, мені теж шкода, що вас розчарував таким вислівом, але промовчати не зміг. Я мав на увазі, що його чарівна паличка, як є, то призначена не для таких перемог. Від політичной та війсковой поразки ніяка така паличка не допоможе. Просто потрібно поразку ту прийняти та поміркувати, щоб такого більш не трапилось, але надій на то чекати нема сенсу, бо вірмени дуже гарячі люди, та емоції в них переважають здоровий глузд
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19.12.2020 21:10 Відповісти
дякую , 👍 . Мені не байдуже .
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19.12.2020 21:24 Відповісти
Що,гарячіші грузинів чи ічкерійців?Вже заплутався в рекламі горячкості тих чи інших народів....А флегматичні скандинави просто класно живуть...
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20.12.2020 08:20 Відповісти
не, из ширинки
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19.12.2020 21:02 Відповісти
Не воювати за Карабах, який не належить Вірменії, а дозволити Азербайджану відновити контроль над своєю ЗАКОННОЮ територією! Якби Пашинян пішов на примирення з Азербайджаном, то цілком міг би претендувати на нобелівську премію миру!
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20.12.2020 00:51 Відповісти
росия уже теперь не позволит окупировать остальную часть Армении . )) .
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19.12.2020 20:56 Відповісти
А чиї війська, крім російських, у Гюмрі, перебувають на території Вірменії? Чи ти про Карабах? Так от, згідно з міжнародно визнаними кордонами, Карабах - територія Азербайджану... Він не входить у склад Вірменії... І не визнаний незалежною державою, так само, як і "ДНР", з ЛНР"...
"Вован", ти хоч людей не сміши...
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19.12.2020 22:27 Відповісти
Вйо,що буде в москві після звільнення ордло та Криму......
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20.12.2020 08:23 Відповісти
Абсолютно НІЧОГО... Це станеться "у потрібний момент" - коли на екрані телевізора почнуть транслювать "Лебедине озеро"... В цей момент "похоронна комісія" у Кремлі виступить з заявою: "В результате непродуманых действий, которые были результатом волюнтаризма со стороны бывшего президента РФ, Путина, репутация Российской Федерации, на международной арене, была, в значительной степени, подорвана... Россия должна возвратиться к принципам демократии, восстановить главенство права в международной деятельности и возвратиться к законно признанным границам...".
А Заходу, в красивих, "дипломатичних" виразах, скажуть, що вони ніякого стосунку до політики Путіна, не мають (як це зробив Хрущов, з "політикою Сталіна"), що, в перекладі на "загальносприйнятну" мову, буде звучать так: "Ми тепер - "демократи", зніміть санкції, дайте їсти...".
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20.12.2020 08:40 Відповісти
Думаю у соловьевых и скобеевых уже есть черновики о дружбе,если отход на Комо сорвется.Боюсь голодных родственничков,вернее боюсь неустоять и простить....
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20.12.2020 20:37 Відповісти
Пермякова они туда назначат. Историческую справедливость восстанавливать.
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19.12.2020 21:08 Відповісти
Незадоволені протестують за рублі.
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19.12.2020 21:01 Відповісти
Тобто все як у нас : хотіли перемоги і знищення ворога але без загиблих і втрат..
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19.12.2020 21:14 Відповісти
Прочитав заголовок і подумав, що Пашинян того...
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19.12.2020 21:14 Відповісти
Болезнь и беда армян называется "Великая Армения". Они (и не только они, вот соседи тоже больны "Великой Венгрией") так и будут блуждать в трёх соснах. Пашинян тоже этим болен, инстинктивно прислоняется к "великому" путенскому Рейху.
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19.12.2020 21:14 Відповісти
Всё возможно. У Израиля получилось отжать свои земли через тысячи лет.
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19.12.2020 21:17 Відповісти
Да и кстати свои ли? Они вроде из Египта первоначально?
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19.12.2020 21:18 Відповісти
Откуда они история умалчивает ,из Египта вышли .
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19.12.2020 22:03 Відповісти
З Вавілона.
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20.12.2020 16:47 Відповісти
Так хай починають "віджимать"... Тільки не чужі, а свої,історичні... Ті що навкруги озер Урмія, Ван, гори Арарат...
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19.12.2020 22:38 Відповісти
Вы призываете к оккупации части Турции?
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19.12.2020 22:46 Відповісти
Мы призываем насадить кацапов и им сочувствующих на бутылки
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19.12.2020 22:57 Відповісти
Не я ... Я тільки "провів аналогію" з твоїм коментарем...
"https://censor.net/ru/user/479637

Всё возможно. У Израиля получилось отжать свои земли через тысячи лет."А землі коло Урмії - це Іран... Так що хай і з ним ще воюють...
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19.12.2020 23:09 Відповісти
Ваша аналогия ясна - по-Вашему армяне вправе оккупировать части суверенных государств - Турции и Ирана, также как Израиль оккупировал арабские. Мнение спорное.
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19.12.2020 23:12 Відповісти
Ізраїль "оккупировал"? Точно? Основна маса земель там були нічиї, бо були безплодними, решту євреї викупили у арабів... А коли створили "кіббуци", і стали робить з пустелі "лялю", то араби вереск підняли, що їх "амманули"... І почались напади на "кіббуци"... А євреї не стерпіли і "дали по морді...".
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19.12.2020 23:17 Відповісти
Додам - Самі араби - "окупанти"... До Мухамеда араби ганяли ящірок по території Аравійського півострова і до Малоазійського узбережжя Середземного моря стосунку не мали... А євреї ще в доримські цаси там мали Царство Іудейське... Вчи історію...
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20.12.2020 07:30 Відповісти
Всё возможно, только евреи к своей цели целенаправленно шли и над воплощением много работали. А армяне вон, за 30 лет даже не выстроили эшелонированной линии обороны, как под Гадрутом линию обороны азербайджанцы прорвали, так у них всё и посыпалось. И ещё, евреи на земле, которую они отжали, в пустыне, где полгода +40 и ни одного дождя, сады садят, а армяне азербайджанские села в 90-х разрушили, кладбища осквернили, в мечети загнали овец и на том успокоились. Так не делают со своей землей, так делают только оккупанты.
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20.12.2020 11:32 Відповісти
Протестующие разве не преградили путь турецким войскам Нет Странно...
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19.12.2020 21:20 Відповісти
таки орден дрюжбы нородов наш мид не встыг вручить...
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19.12.2020 21:26 Відповісти
Бывшие власти в Армении из-за воровства не смогли, с точки зрения здравого смысла, укрепить за 25 лет НК. Пашиняну просто не повезло со временем своего премьерства.
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19.12.2020 21:50 Відповісти
Пашинян трусливое соросовское чмо.
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19.12.2020 21:51 Відповісти
Он в любом случае одинаково был бы проклят - надо было сдаться раньше и оставить в живых молодых пацанов, армяне взрослые не очень то воевать побежали... Его хотя бы матери пацанов не проклинали.
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19.12.2020 21:53 Відповісти
Ухйло поглядывало со своей башни как молодежь погибает и насмехался над тем , как Пашинян на его помощей надеется... Нашему Лохдауну, каплю бы умишка -выводы бы сделал
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19.12.2020 21:58 Відповісти
Бачу, не один я зацінив заголовок.
Серйозно, спочатку подумав, що Пашинян кря-кря )))))
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19.12.2020 21:57 Відповісти
У аров не было шансов. И для них, в принципе, все не так уж плохо кончилось как могло.
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19.12.2020 22:25 Відповісти
хитрожопые хои начали чтото подозревать.
короче наскакали ары себе на вяликую ирмению.
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19.12.2020 23:09 Відповісти
Не варто лизати дупу москалям,поганим закінчується. Німці з ними Польщу ділили.
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19.12.2020 23:18 Відповісти
Тюююю..Подумав Пашинян -всьо...
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19.12.2020 23:43 Відповісти
Бісові фанатики. Це і про Пвшиняна, і про опозицію.
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20.12.2020 06:25 Відповісти
Я не уважаю эту страну, мягко говоря, а вот они, в отличии от козломордых репоедов всетаки с уважением относятся в своим погибшим военным. В отличии от членоголового фюрера кацапии Куйла, который своих дохлых ихтамнетов зарывает втихаря, как бандитов
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20.12.2020 09:17 Відповісти
Видел открытую дискуссию в Страсбурге Пашиняна с Алиевым. Бедняга едва лепетал на английском, и не представил ни одного существенного контр-аргумента Алиеву. Это было публичное избиение младенца. Пашинян при этом просто показал недоговороспособность Армении и желание продлевать статус кво Карабаха любой ценой. Вот и расплата.
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20.12.2020 11:27 Відповісти
 
 