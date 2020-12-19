Протестующие преградили путь траурной колонне с Пашиняном в Ереване

В Армении с 19 по 21 декабря объявлены днями общенационального траура по погибшим в карабахском конфликте. В связи с этим в Ереване в субботу, на сороковой день со дня окончания войны, проходит траурное шествие во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Оно протянулось от площади Республики до военного кладбища "Ераблур", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сторонники оппозиции решили пройти до "Ераблура" отдельным маршем, который стартовал на площади Свободы. Лидеры движения пообещали не допустить участия главы правительства в траурных мероприятиях. Они обвиняют его в военном поражении, которое привело к утрате контроля над территориями в Нагорном Карабахе и районами вокруг него.

Тем не менее, колонне с участием первых лиц государства, в числе которых спикер парламента, министр и депутаты, удалось пройти сквозь заслоны протестующих и попасть на территорию пантеона. Помощь им оказала полиция, оттеснившая недовольных.

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Число протестующих составило несколько тысяч. Среди них - родственники погибших военных. Многие матери убитых армянских военных пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей".

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

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