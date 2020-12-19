Протестующие преградили путь траурной колонне с Пашиняном в Ереване
В Армении с 19 по 21 декабря объявлены днями общенационального траура по погибшим в карабахском конфликте. В связи с этим в Ереване в субботу, на сороковой день со дня окончания войны, проходит траурное шествие во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Оно протянулось от площади Республики до военного кладбища "Ераблур", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Сторонники оппозиции решили пройти до "Ераблура" отдельным маршем, который стартовал на площади Свободы. Лидеры движения пообещали не допустить участия главы правительства в траурных мероприятиях. Они обвиняют его в военном поражении, которое привело к утрате контроля над территориями в Нагорном Карабахе и районами вокруг него.
Тем не менее, колонне с участием первых лиц государства, в числе которых спикер парламента, министр и депутаты, удалось пройти сквозь заслоны протестующих и попасть на территорию пантеона. Помощь им оказала полиция, оттеснившая недовольных.
Число протестующих составило несколько тысяч. Среди них - родственники погибших военных. Многие матери убитых армянских военных пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей".
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
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т.е. гибель детей стоит где-то на третьем месте в протестах матерей, на первом - поражение в войне. При тех же потерях, но, допустим, победе в войне, эти же матери носили бы Пашиняна на руках. Не далеко они ушли ментально от лаптеносцев.
- Купить билет на Растов и соснуть у *****
PS По оценкам военных аналитиков, со стороны Азербайджана в войне участвовало до 60 тысяч личного состава, 200-250 танков, РСЗО, войска были прикрыты ПВО, на Каспии в боевую готовность были приведены ВМС Азербайджана. Тут не отделаешься парой тактических ракет или звеном самолетов, так что ты таки несешь чушь. Хоть я и не военный и нисколько не эксперт, но здравым смыслом умею пользоваться.
И таки да, американцы убрались из Сирии, также как и из Ирака, просто потому что там бесполезно воевать ракетами и авиацией. Признали свое поражение и ушли. И правильно сделали. А самые крутые ребята на Востоке живут в Йемене, тех вообще разве что только атомной бомбой проймешь. Хоть воюют английскими винтовками образца 1867-го года.
"Вован", ти хоч людей не сміши...
А Заходу, в красивих, "дипломатичних" виразах, скажуть, що вони ніякого стосунку до політики Путіна, не мають (як це зробив Хрущов, з "політикою Сталіна"), що, в перекладі на "загальносприйнятну" мову, буде звучать так: "Ми тепер - "демократи", зніміть санкції, дайте їсти...".
"https://censor.net/ru/user/479637
Всё возможно. У Израиля получилось отжать свои земли через тысячи лет."А землі коло Урмії - це Іран... Так що хай і з ним ще воюють...
Серйозно, спочатку подумав, що Пашинян кря-кря )))))
короче наскакали ары себе на вяликую ирмению.