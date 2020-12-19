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Протестующие преградили путь траурной колонне с Пашиняном в Ереване

Протестующие преградили путь траурной колонне с Пашиняном в Ереване

В Армении с 19 по 21 декабря объявлены днями общенационального траура по погибшим в карабахском конфликте. В связи с этим в Ереване в субботу, на сороковой день со дня окончания войны, проходит траурное шествие во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Оно протянулось от площади Республики до военного кладбища "Ераблур", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Сторонники оппозиции решили пройти до "Ераблура" отдельным маршем, который стартовал на площади Свободы. Лидеры движения пообещали не допустить участия главы правительства в траурных мероприятиях. Они обвиняют его в военном поражении, которое привело к утрате контроля над территориями в Нагорном Карабахе и районами вокруг него.

Тем не менее, колонне с участием первых лиц государства, в числе которых спикер парламента, министр и депутаты, удалось пройти сквозь заслоны протестующих и попасть на территорию пантеона. Помощь им оказала полиция, оттеснившая недовольных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан обменялись военнопленными

Число протестующих составило несколько тысяч. Среди них - родственники погибших военных. Многие матери убитых армянских военных пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей".

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Также читайте: Сторонники оппозиции в Армении перекрыли дорогу в Грузию, требуя отставки Пашиняна

Автор: 

Армения (829) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127) Ереван (13)


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Топ комментарии
+63
Одна я подумала что в колонне несли Пашиняна а не он шел... ???
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19.12.2020 20:45
+26
От Пашиняна ждали кардинального разворота к Европе лицом, а он, к сожалению, занял положение жопой между двух стульев по примеру одного усатого таракана-шизофреника. Ну, вот такая армянам и поддержка теперь. Больше штампуйте камедиклабов и втирайте россиянцам про их исключительность.
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19.12.2020 20:47
+25
матери убитых армянских пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей

т.е. гибель детей стоит где-то на третьем месте в протестах матерей, на первом - поражение в войне. При тех же потерях, но, допустим, победе в войне, эти же матери носили бы Пашиняна на руках. Не далеко они ушли ментально от лаптеносцев.
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19.12.2020 20:52
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Одна я подумала что в колонне несли Пашиняна а не он шел... ???
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19.12.2020 20:45 Ответить
Первоначально тоже так же прочитал....
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19.12.2020 20:52 Ответить
Бутусов Арестовича перевебував на цензор працювати (таємно)
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19.12.2020 21:56 Ответить
Я теж подумав, що у Пашиняна позачергова зустріч з Гепою
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19.12.2020 21:55 Ответить
Або то допа написюкав заголовок...
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20.12.2020 16:57 Ответить
Вы не одна. Я подумал, что Никол тоже пал в неравной борьбе с коронавирусом.
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20.12.2020 00:47 Ответить
совсем карабахнулся армянский народ во главе с пашиняном.
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20.12.2020 11:19 Ответить
Заголовок написан по-дурацки. Я еще подумал, неужели Пашинян от короны скончался...
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20.12.2020 12:12 Ответить
От Пашиняна ждали кардинального разворота к Европе лицом, а он, к сожалению, занял положение жопой между двух стульев по примеру одного усатого таракана-шизофреника. Ну, вот такая армянам и поддержка теперь. Больше штампуйте камедиклабов и втирайте россиянцам про их исключительность.
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19.12.2020 20:47 Ответить
Вы думаете Европа бы чем-то помогла Армении, кроме глубокой озабоченности? Я вас умоляю...
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19.12.2020 21:35 Ответить
а шо может европе нужно было поехать воевать за армению? а мартиросян кеососян симонян и другие представители волосатожопых будут гнать пропоганду против украины и петь оды ***** ,,,пусть они сами за себя воюют, они такие же оккупанты как и кацапы !!!
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19.12.2020 22:08 Ответить
Хто чекав? Як можна взагалі чекати європеїзації від особи яка "воює за Арцах" - територію яку Вірменія втратила в 14 столітті, окупувала в 20 та мала повернути ще в 1994 році згідно рішення ООН? По факту сьогодні Вірменія залишається країною агресором, країною окупантом і колонією **********.
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20.12.2020 01:16 Ответить
Раз уж армяне разносят сами себя вдоль и поперек, то может Азербайджану придвинуться поближе к Еревану?
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19.12.2020 20:47 Ответить
Ну так, Алиев уже вроде сказал - Ереван исконно азербайджанская земля
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20.12.2020 13:11 Ответить
матери убитых армянских пообещали препятствовать появлению Пашиняна на кладбище, назвав его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей

т.е. гибель детей стоит где-то на третьем месте в протестах матерей, на первом - поражение в войне. При тех же потерях, но, допустим, победе в войне, эти же матери носили бы Пашиняна на руках. Не далеко они ушли ментально от лаптеносцев.
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19.12.2020 20:52 Ответить
это те же самые орки .. и никуда они от лаптей не уходили ..
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19.12.2020 21:16 Ответить
Матери убитых хотели просто победу без убитых. Это же так просто.
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19.12.2020 23:58 Ответить
брехливість, безсоромність, цинічнисть та пихатись політиків не мають меж
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19.12.2020 20:53 Ответить
Неможливо заперечити .
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19.12.2020 21:00 Ответить
Интересно что должен был делать Пашинян?достать из кармана волшебную палочку?)))
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19.12.2020 20:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/455469 - "Интересно что должен был делать Пашинян?..."

- Купить билет на Растов и соснуть у *****
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19.12.2020 20:57 Ответить
А потом что??? Через Грузию х**ло бы перебросило войска в Азербайджан? Или расеюшка бы сама напала на Азербайджан с севера??))))
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19.12.2020 21:00 Ответить
Не обязательно туда людей перебрасывать. Можно было ракетами сыпать с Каспия, или авиацией оттуда же. Сорри, если несу чушь, пусть меня военные поправят.
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20.12.2020 00:50 Ответить
Эрдоган прямо заявил, что если кто-то третий ввяжется в карабахский конфликт, то Турция будет четвертой. А воевать с турками кацапам ссыкотно, могут и вломить. И, кроме того, надо помнить о том, что именно Россия является самым крупным поставщиком оружия в Азербайджан, так что ещё и 10лет назад, да и 15 лет назад Россия не собиралась помогать Армении в конфликте, а то, что он рано или поздно будет, никто не сомневался.
PS По оценкам военных аналитиков, со стороны Азербайджана в войне участвовало до 60 тысяч личного состава, 200-250 танков, РСЗО, войска были прикрыты ПВО, на Каспии в боевую готовность были приведены ВМС Азербайджана. Тут не отделаешься парой тактических ракет или звеном самолетов, так что ты таки несешь чушь. Хоть я и не военный и нисколько не эксперт, но здравым смыслом умею пользоваться.
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20.12.2020 11:24 Ответить
Сирия от запоребрика еще дальше, чем Азербайджан, но ситуацию там таки переломили и Асада сохранили (надеюсь, что временно). Да, в Сирии у запоребрика есть военная база, но эта база, судя по сообщениям, была окружена и практически захвачена. Войну в Сирии решили именно ракеты и авиация., и ракеты запускались издалека.
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20.12.2020 11:43 Ответить
Войну в Сирии решили иранцы и вагнеровские наемники, не надо слушать кацапский выпендреж про их великую технологическую мощь. Как два десятка выпущенных ракет что-то решали в войне в пустыне, когда джип с пулеметом и два микроавтобуса - это крупное военное формирование? А авиация отличилась только массированными авианалетами на города и ковровыми бомбардировками. На самом деле кацапы только увеличили количество потенциальных шахидов-смертников. Когда у тебя все родные и знакомые погибли при попадании бомбы в твой дом, пойти в шахиды - вполне достойный путь для мусульманина. Так что они ситуацию не переломили, они её только подогрели. Впрочем, кацапы всегда так делают, под видом "миротворцев" они только раскачивают ситуацию, чтобы остаться "миротворцами" в этой стране навсегда.
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20.12.2020 11:55 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9A_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%80-%D0%B5%D0%B7-%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80 Здесь напоминание, чего стоят ЧВК " Вагнер" против ракет и авиации.
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20.12.2020 12:21 Ответить
Так то не те ракеты, и не та авиация
И таки да, американцы убрались из Сирии, также как и из Ирака, просто потому что там бесполезно воевать ракетами и авиацией. Признали свое поражение и ушли. И правильно сделали. А самые крутые ребята на Востоке живут в Йемене, тех вообще разве что только атомной бомбой проймешь. Хоть воюют английскими винтовками образца 1867-го года.
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20.12.2020 12:29 Ответить
Вот именно!!! . . . Если так много желающих воевать - так дайте им оружие в руки! Пусть идут и отбивают Карабах сами.
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19.12.2020 20:59 Ответить
Вони тільки м"ясо для шаурми відбивать уміють...
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19.12.2020 22:22 Ответить
може вона у нього і є десь у штанях, але призначена не для того
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19.12.2020 20:59 Ответить
примітивно , від Вас очікував доречнішого коментаря , шкода .
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19.12.2020 21:03 Ответить
Ви дуже серьозні, мені теж шкода, що вас розчарував таким вислівом, але промовчати не зміг. Я мав на увазі, що його чарівна паличка, як є, то призначена не для таких перемог. Від політичной та війсковой поразки ніяка така паличка не допоможе. Просто потрібно поразку ту прийняти та поміркувати, щоб такого більш не трапилось, але надій на то чекати нема сенсу, бо вірмени дуже гарячі люди, та емоції в них переважають здоровий глузд
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19.12.2020 21:10 Ответить
дякую , 👍 . Мені не байдуже .
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19.12.2020 21:24 Ответить
Що,гарячіші грузинів чи ічкерійців?Вже заплутався в рекламі горячкості тих чи інших народів....А флегматичні скандинави просто класно живуть...
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20.12.2020 08:20 Ответить
не, из ширинки
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19.12.2020 21:02 Ответить
Не воювати за Карабах, який не належить Вірменії, а дозволити Азербайджану відновити контроль над своєю ЗАКОННОЮ територією! Якби Пашинян пішов на примирення з Азербайджаном, то цілком міг би претендувати на нобелівську премію миру!
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20.12.2020 00:51 Ответить
росия уже теперь не позволит окупировать остальную часть Армении . )) .
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19.12.2020 20:56 Ответить
А чиї війська, крім російських, у Гюмрі, перебувають на території Вірменії? Чи ти про Карабах? Так от, згідно з міжнародно визнаними кордонами, Карабах - територія Азербайджану... Він не входить у склад Вірменії... І не визнаний незалежною державою, так само, як і "ДНР", з ЛНР"...
"Вован", ти хоч людей не сміши...
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19.12.2020 22:27 Ответить
Вйо,що буде в москві після звільнення ордло та Криму......
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20.12.2020 08:23 Ответить
Абсолютно НІЧОГО... Це станеться "у потрібний момент" - коли на екрані телевізора почнуть транслювать "Лебедине озеро"... В цей момент "похоронна комісія" у Кремлі виступить з заявою: "В результате непродуманых действий, которые были результатом волюнтаризма со стороны бывшего президента РФ, Путина, репутация Российской Федерации, на международной арене, была, в значительной степени, подорвана... Россия должна возвратиться к принципам демократии, восстановить главенство права в международной деятельности и возвратиться к законно признанным границам...".
А Заходу, в красивих, "дипломатичних" виразах, скажуть, що вони ніякого стосунку до політики Путіна, не мають (як це зробив Хрущов, з "політикою Сталіна"), що, в перекладі на "загальносприйнятну" мову, буде звучать так: "Ми тепер - "демократи", зніміть санкції, дайте їсти...".
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20.12.2020 08:40 Ответить
Думаю у соловьевых и скобеевых уже есть черновики о дружбе,если отход на Комо сорвется.Боюсь голодных родственничков,вернее боюсь неустоять и простить....
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20.12.2020 20:37 Ответить
Пермякова они туда назначат. Историческую справедливость восстанавливать.
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19.12.2020 21:08 Ответить
Незадоволені протестують за рублі.
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19.12.2020 21:01 Ответить
Тобто все як у нас : хотіли перемоги і знищення ворога але без загиблих і втрат..
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19.12.2020 21:14 Ответить
Прочитав заголовок і подумав, що Пашинян того...
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19.12.2020 21:14 Ответить
Болезнь и беда армян называется "Великая Армения". Они (и не только они, вот соседи тоже больны "Великой Венгрией") так и будут блуждать в трёх соснах. Пашинян тоже этим болен, инстинктивно прислоняется к "великому" путенскому Рейху.
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19.12.2020 21:14 Ответить
Всё возможно. У Израиля получилось отжать свои земли через тысячи лет.
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19.12.2020 21:17 Ответить
Да и кстати свои ли? Они вроде из Египта первоначально?
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19.12.2020 21:18 Ответить
Откуда они история умалчивает ,из Египта вышли .
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19.12.2020 22:03 Ответить
З Вавілона.
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20.12.2020 16:47 Ответить
Так хай починають "віджимать"... Тільки не чужі, а свої,історичні... Ті що навкруги озер Урмія, Ван, гори Арарат...
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19.12.2020 22:38 Ответить
Вы призываете к оккупации части Турции?
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19.12.2020 22:46 Ответить
Мы призываем насадить кацапов и им сочувствующих на бутылки
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19.12.2020 22:57 Ответить
Не я ... Я тільки "провів аналогію" з твоїм коментарем...
"https://censor.net/ru/user/479637

Всё возможно. У Израиля получилось отжать свои земли через тысячи лет."А землі коло Урмії - це Іран... Так що хай і з ним ще воюють...
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19.12.2020 23:09 Ответить
Ваша аналогия ясна - по-Вашему армяне вправе оккупировать части суверенных государств - Турции и Ирана, также как Израиль оккупировал арабские. Мнение спорное.
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19.12.2020 23:12 Ответить
Ізраїль "оккупировал"? Точно? Основна маса земель там були нічиї, бо були безплодними, решту євреї викупили у арабів... А коли створили "кіббуци", і стали робить з пустелі "лялю", то араби вереск підняли, що їх "амманули"... І почались напади на "кіббуци"... А євреї не стерпіли і "дали по морді...".
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19.12.2020 23:17 Ответить
Додам - Самі араби - "окупанти"... До Мухамеда араби ганяли ящірок по території Аравійського півострова і до Малоазійського узбережжя Середземного моря стосунку не мали... А євреї ще в доримські цаси там мали Царство Іудейське... Вчи історію...
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20.12.2020 07:30 Ответить
Всё возможно, только евреи к своей цели целенаправленно шли и над воплощением много работали. А армяне вон, за 30 лет даже не выстроили эшелонированной линии обороны, как под Гадрутом линию обороны азербайджанцы прорвали, так у них всё и посыпалось. И ещё, евреи на земле, которую они отжали, в пустыне, где полгода +40 и ни одного дождя, сады садят, а армяне азербайджанские села в 90-х разрушили, кладбища осквернили, в мечети загнали овец и на том успокоились. Так не делают со своей землей, так делают только оккупанты.
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20.12.2020 11:32 Ответить
Протестующие разве не преградили путь турецким войскам Нет Странно...
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19.12.2020 21:20 Ответить
таки орден дрюжбы нородов наш мид не встыг вручить...
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19.12.2020 21:26 Ответить
Бывшие власти в Армении из-за воровства не смогли, с точки зрения здравого смысла, укрепить за 25 лет НК. Пашиняну просто не повезло со временем своего премьерства.
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19.12.2020 21:50 Ответить
Пашинян трусливое соросовское чмо.
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19.12.2020 21:51 Ответить
Он в любом случае одинаково был бы проклят - надо было сдаться раньше и оставить в живых молодых пацанов, армяне взрослые не очень то воевать побежали... Его хотя бы матери пацанов не проклинали.
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19.12.2020 21:53 Ответить
Ухйло поглядывало со своей башни как молодежь погибает и насмехался над тем , как Пашинян на его помощей надеется... Нашему Лохдауну, каплю бы умишка -выводы бы сделал
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19.12.2020 21:58 Ответить
Бачу, не один я зацінив заголовок.
Серйозно, спочатку подумав, що Пашинян кря-кря )))))
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19.12.2020 21:57 Ответить
У аров не было шансов. И для них, в принципе, все не так уж плохо кончилось как могло.
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19.12.2020 22:25 Ответить
хитрожопые хои начали чтото подозревать.
короче наскакали ары себе на вяликую ирмению.
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19.12.2020 23:09 Ответить
Не варто лизати дупу москалям,поганим закінчується. Німці з ними Польщу ділили.
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19.12.2020 23:18 Ответить
Тюююю..Подумав Пашинян -всьо...
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19.12.2020 23:43 Ответить
Бісові фанатики. Це і про Пвшиняна, і про опозицію.
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20.12.2020 06:25 Ответить
Я не уважаю эту страну, мягко говоря, а вот они, в отличии от козломордых репоедов всетаки с уважением относятся в своим погибшим военным. В отличии от членоголового фюрера кацапии Куйла, который своих дохлых ихтамнетов зарывает втихаря, как бандитов
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20.12.2020 09:17 Ответить
Видел открытую дискуссию в Страсбурге Пашиняна с Алиевым. Бедняга едва лепетал на английском, и не представил ни одного существенного контр-аргумента Алиеву. Это было публичное избиение младенца. Пашинян при этом просто показал недоговороспособность Армении и желание продлевать статус кво Карабаха любой ценой. Вот и расплата.
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20.12.2020 11:27 Ответить
 
 