Протестующие в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна
Сотни участников акции протеста перекрыли перекресток улиц Тигран Мец и Мелик-Адамяна в центре Ереване.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", демонстранты пытаются помешать движению кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министров, которые ранее участвовали в заседании правительства республики.
Многочисленные полицейские пытаются вывести с проезжей части демонстрантов, призывая открыть дорогу
Участники акции оказали сопротивление, в результате начались столкновения. Часть демонстрантов задержана.
В среду оппозиция Армении призвала граждан республики в четверг в 10 утра заблокировать здание правительства со всех сторон.
В четверг под руководством Пашиняна состоялось заседание правительства.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
После этих событий армяне уже который день требуют отставки Пашиняна, считая его ответственным за поражение в войне.
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Пашик, разгони этих дурачков. Че они за 40 дней все не были под ружьем то?
Единственно конечно если у тебя в стране не найдется 73% недалеких зебилов которые тебе НЕ поверят !