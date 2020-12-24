Протестующие в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна

Сотни участников акции протеста перекрыли перекресток улиц Тигран Мец и Мелик-Адамяна в центре Ереване.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", демонстранты пытаются помешать движению кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министров, которые ранее участвовали в заседании правительства республики.

Многочисленные полицейские пытаются вывести с проезжей части демонстрантов, призывая открыть дорогу

Участники акции оказали сопротивление, в результате начались столкновения. Часть демонстрантов задержана.

В среду оппозиция Армении призвала граждан республики в четверг в 10 утра заблокировать здание правительства со всех сторон.

В четверг под руководством Пашиняна состоялось заседание правительства.

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Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

После этих событий армяне уже который день требуют отставки Пашиняна, считая его ответственным за поражение в войне.