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Протестующие в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна

Протестующие в Ереване пытаются заблокировать кортеж Пашиняна

Сотни участников акции протеста перекрыли перекресток улиц Тигран Мец и Мелик-Адамяна в центре Ереване.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", демонстранты пытаются помешать движению кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министров, которые ранее участвовали в заседании правительства республики.

Многочисленные полицейские пытаются вывести с проезжей части демонстрантов, призывая открыть дорогу

Участники акции оказали сопротивление, в результате начались столкновения. Часть демонстрантов задержана.

В среду оппозиция Армении призвала граждан республики в четверг в 10 утра заблокировать здание правительства со всех сторон.

В четверг под руководством Пашиняна состоялось заседание правительства.

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Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

После этих событий армяне уже который день требуют отставки Пашиняна, считая его ответственным за поражение в войне. 

Армения (829) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+6
Интересно а что по мнению армян Пашинян мог сделать? Армию разгромили явно и спору нет, если бы объявили войну широкомасштабную Азербайджану это закончилось привлечением Турции и России, это был бы ад, а не жизнь у армян. Нагорный Коробах в союзе был закреплен за Азербайджаном, о чем можно спорить и проливать кровь
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24.12.2020 11:14
+4
Все правильно... Скидайте Пашиняна, скасовуйте домовленість про припинення бойових дій, відновлюйте війну. Вас же мало "перемололи"... От тільки тепер азербайджанці у "глуху оборону" стануть... І продовжать вас перемелювать... А потім ви затихнете... Років на "надцять"... Поки не підростуть нові діти, які займуть місце тих, кого зараз "перемололи" і "перемелють"... Одна проблема - "А Вірменія, до того часу, ще існуватиме?".
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24.12.2020 11:35
+3
подфуйловцы никак не уймуцца
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24.12.2020 11:13
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Хох...остановить кортеж пердогана было бы куда как полезней, не находите
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24.12.2020 11:10 Ответить
Ердогана так називає лише к@цапське падло та інше генетичне сміття.
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24.12.2020 11:24 Ответить
Вы не за Зеленского голосовали
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24.12.2020 13:35 Ответить
Скоріш це ти у себе на росії за путіна голосував, ніж я за Зелю.
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24.12.2020 14:10 Ответить
Странно-то как...без критического мышления и не голосовал за Зельца
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24.12.2020 14:36 Ответить
Істото, у мене з мисленням значно краще, ніж у тебе. І мене дуже тішить, що різну наволоч плюще від нашого союзника Ердогана
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24.12.2020 14:44 Ответить
Хороши у Вас союзнички.. диктатор-фундаменталист исламский. Больной человек НАТО и Европы. Точно так же они с путингом и Украину нагнут.
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24.12.2020 15:04 Ответить
Ердогану щиро похер путін, він його використовує. Для України Ердоган грає лише в плюс.
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24.12.2020 22:51 Ответить
подфуйловцы никак не уймуцца
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24.12.2020 11:13 Ответить
Интересно а что по мнению армян Пашинян мог сделать? Армию разгромили явно и спору нет, если бы объявили войну широкомасштабную Азербайджану это закончилось привлечением Турции и России, это был бы ад, а не жизнь у армян. Нагорный Коробах в союзе был закреплен за Азербайджаном, о чем можно спорить и проливать кровь
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24.12.2020 11:14 Ответить
Никол Пашинян это армянский двойник нашего Петра величайшего полководца . За что же его так армяне не любят ? Он же возродил армянскую армию , поднял патриотические чувства армян до небес ? Да в конце концов благодаря ему сохранили Степанакерт и благодаря ему дружественные кацапские войска оказались в Карабахе, а азербайджанцы и турки не добились поставленных целей до конца ,а значит в сухом остатке проиграли . Слава патриоту Пашиняну ! Слава Петру македонскому-дебальцевскому . А то что мудрый армянский ,,нарид" не оценил и не понял жертвы своего лидера - стратега то таке ........что поделать....73% армянских зебилов блокировали кортеж президента -патриота, видно число недалеких одинаковое не зависимо от страны
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24.12.2020 11:50 Ответить
А кто Вам сказал что Пашиняна не любят В РФ не любят
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24.12.2020 13:37 Ответить
Если любят то зачем блокируют ? Чтобы автограф взять ?
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24.12.2020 14:33 Ответить
Украинскую военную технику тоже блокировали...а Пашинян 2-а года назад как раз и получил искомые 73%
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24.12.2020 14:38 Ответить
А может и так ? Если блокирует -значит любит! Или так . Вони блокують -вона працює! Так шо не все здесь так адназначна , я вам скажу .И нужно посмотреть на ситуацию с разных сторон НО не должно быть никаких двойных стандартов
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24.12.2020 15:22 Ответить
И брат убиенный...с 300-ми квартирами Яценюка. Весело Вам
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24.12.2020 15:33 Ответить
Мне не весело . Мне вас не понятно
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24.12.2020 16:35 Ответить
Похер, що там у світі тварин
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24.12.2020 11:25 Ответить
Послебоевое рукомахание. Да. Проект Арменни-империи эпохи Тиграна Великого канул в лету изза корупции, разваленной экономики и выбора союзников-кидал.
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24.12.2020 11:26 Ответить
Лучше бы выгнали кацапов, которые их в войну вравили
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24.12.2020 11:26 Ответить
Сралин и не так обсерался.
Пашик, разгони этих дурачков. Че они за 40 дней все не были под ружьем то?
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24.12.2020 11:28 Ответить
Все правильно... Скидайте Пашиняна, скасовуйте домовленість про припинення бойових дій, відновлюйте війну. Вас же мало "перемололи"... От тільки тепер азербайджанці у "глуху оборону" стануть... І продовжать вас перемелювать... А потім ви затихнете... Років на "надцять"... Поки не підростуть нові діти, які займуть місце тих, кого зараз "перемололи" і "перемелють"... Одна проблема - "А Вірменія, до того часу, ще існуватиме?".
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24.12.2020 11:35 Ответить
Николя ты что маленький что учить тебя нужно? Разгони ты всех этих протестующих омоном и черемухой и объяви их всех переодетыми айзерами или турецкими агентами. По телеку объяви что ,,степанакертнаш" и шо рассея ,,нампоможет" но только попозжее когда с Сирией , Белоруссией, Украиной и Америкой покончит окончательно. А главное Николя Парад военный проведи ! Шоб у этих недалеких снова чувство гордости за свою непобедимую армянскую армию появилось. Какой нибудь праздник объяви общенациональный -например день армянского алфавита и пригласи на него всю армянскую диаспору пусть расскажут всем шо армянский алфавит был еще до того Турция на карте появилась а азербайджанцев придумал Ататюрк шоб насолить армянам. Объяви следующий год , годом Армянской церкви и провозгласи ее Главной во всем Мире . И главное Коля. Не забывай о том что войны выигрываются не на полях сражения а на диванах за компами , поэтому набери ботов побольше, просто дай им конфет и чтоб 24 часа в сутки терли про то что Армения выиграла эту войну у Турции и Азербайджана ,и теперь они просто попали в твой капкан. Пусть вопиют что ты лучший Президент Армении за последние 2000 лет и не видит этого только последний ишак. И вот увидишь все быстро у тебя наладится .
Единственно конечно если у тебя в стране не найдется 73% недалеких зебилов которые тебе НЕ поверят !
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24.12.2020 12:25 Ответить
Чого на фронті не кидалсь на азерів.Пашнян і так дуже добре домовився як союзник кинув.
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24.12.2020 12:37 Ответить
Чего хотят? Чего шумят? Почки то уже отпали.
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24.12.2020 15:58 Ответить
Они требуют снять их с рынков и направить на фронт.
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24.12.2020 17:51 Ответить
 
 