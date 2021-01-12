Ценим, что президент Молдовы Санду не боится называть Крым украинским, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал визит президента Молдова Майи Санду в Украину началом новых отношений между странами.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня", - говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил, что украинцы ценят поддержку со стороны президента Молдовы суверенитета и территориальной целостности страны, и то, что Санду "не боится называть Крым украинским".
Топ комментарии
+21 Григорий Слободянок
показать весь комментарий12.01.2021 12:32 Ответить Ссылка
+19 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий12.01.2021 12:24 Ответить Ссылка
+12 Гыг с Вами
показать весь комментарий12.01.2021 12:24 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий12.01.2021 12:23 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий12.01.2021 12:24 Ответить Мне нравится 19 Ссылка
Гыг с Вами
показать весь комментарий12.01.2021 12:26 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
алексей свиридов #476578
показать весь комментарий12.01.2021 12:33 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Гыг с Вами
показать весь комментарий12.01.2021 12:24 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Антон Ламехуза
показать весь комментарий12.01.2021 12:25 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Bastian - Bastian
показать весь комментарий12.01.2021 12:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий12.01.2021 12:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ямамото кавасаки
показать весь комментарий12.01.2021 17:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Стас Белов #480401
показать весь комментарий12.01.2021 12:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Anton Drozd #479915
показать весь комментарий12.01.2021 12:29 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
roadstar
показать весь комментарий12.01.2021 12:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
vitaliymkua
показать весь комментарий12.01.2021 12:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Пан Телемон #394890
показать весь комментарий12.01.2021 12:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
vitaliymkua
показать весь комментарий12.01.2021 12:32 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Григорий Слободянок
показать весь комментарий12.01.2021 12:32 Ответить Мне нравится 21 Ссылка
Ярема Стогін #480360
показать весь комментарий12.01.2021 13:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
des_104
показать весь комментарий12.01.2021 12:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vi Wa
показать весь комментарий12.01.2021 12:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Siegfried Nibelung #440096
показать весь комментарий12.01.2021 12:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Андрийко
показать весь комментарий12.01.2021 13:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Kessirman 54
показать весь комментарий12.01.2021 13:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andreeva Margarita
показать весь комментарий12.01.2021 13:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Злой Карлик
показать весь комментарий12.01.2021 14:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Valery Chigirin
показать весь комментарий12.01.2021 13:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitriy Swan #416188
показать весь комментарий12.01.2021 13:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ямамото кавасаки
показать весь комментарий12.01.2021 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль