Ценим, что президент Молдовы Санду не боится называть Крым украинским, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал визит президента Молдова Майи Санду в Украину началом новых отношений между странами.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что украинцы ценят поддержку со стороны президента Молдовы суверенитета и территориальной целостности страны, и то, что Санду "не боится называть Крым украинским".

Также читайте: Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба