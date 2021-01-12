РУС
Ценим, что президент Молдовы Санду не боится называть Крым украинским, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал визит президента Молдова Майи Санду в Украину началом новых отношений между странами.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Республики Молдова. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что украинцы ценят поддержку со стороны президента Молдовы суверенитета и территориальной целостности страны, и то, что Санду "не боится называть Крым украинским".

Также читайте: Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба

Зеленский Владимир (21968) Молдова (1922) Мая Санду (229)
+21
То что Санду признает Крым Украиной, это хорошо. Почему же Зеленский в ответ не сказал, что Приднестровье - неотъемлимая часть Молдовы, никакой ПМР быть не должно и российским военным там не место? Это было бы честно.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:32 Ответить
+19
слева-президент нормального человека,справа-какое то чмо
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
+12
а про кацапских загарбников она как говорит?оккупанты или "та сторона",как наш гарант?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
довго думав?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:23 Ответить
слева-президент нормального человека,справа-какое то чмо
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
сша и молдова нормально перенесли приступ популизма и вылечились...а у нас еще даже кризис не наступил с высокой температурой
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
Не обижайте зеленого лыжника, он, бедолага, заблудился и петляет в страшных дебрях политики, и в вихре неуловимых проносящихся мыслей в пустой голове.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:33 Ответить
а про кацапских загарбников она как говорит?оккупанты или "та сторона",как наш гарант?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
и об этом говорит прокремлевский скот?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:25 Ответить
Ценим, что президент Молдовы Санду не боится называть Крым украинским. А ее грядуший визит к лилипутину - не ценим. Двойные стандарты однако
показать весь комментарий
12.01.2021 12:25 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 12:27 Ответить
готуйте падли тропи на ростов!
показать весь комментарий
12.01.2021 17:36 Ответить
Вова, а где коронное: "каждый вечер, вечер, наступает вдруг...." ???? Почему смотря на подобные фото у меня возникает чувство тошноты?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:28 Ответить
А что называть Крым украинским политики обычно боятся? Я не понял Зеленского.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:29 Ответить
Да, это точно. Есть еще те, котрые называют себя законно избранными, которые вообще заикаются как то его назвать...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:29 Ответить
Наше неподобство державну мову не зовсім розуміє.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:34 Ответить
Гігант мислі ,атєц дєрьмакратії!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:31 Ответить
Ніколи б не подумав що колись заздритиму молдованам стосовно президента...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:32 Ответить
То что Санду признает Крым Украиной, это хорошо. Почему же Зеленский в ответ не сказал, что Приднестровье - неотъемлимая часть Молдовы, никакой ПМР быть не должно и российским военным там не место? Это было бы честно.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:32 Ответить
Стосовно "невід"ємної частини Молдови" - то було би не чесно. Все решту - по тексту...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:14 Ответить
а может она ещё и "ту сторону" не боится назвать расеей, в отличие от увидевшего мир в глазу?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:35 Ответить
Приднестровье - наш
показать весь комментарий
12.01.2021 12:35 Ответить
Встретились как-то молдавский и украинский евреи, друг-друга похвалили, по плечам похлопали, и поехали дальше править украинцами и молдованами.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:49 Ответить
А так хочется , что бы и вы были пожесче!!! А то мы в какие то вялые сливы превратились! Еще и не суховрукт , но уже и не первой свежести!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:02 Ответить
Как ему мало надо, что то назвали, почти герой страны. Давай тепло, а то труселя ссымут и посмотрят, есть там чем играть.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:09 Ответить
Санду не бится в отличие от тебя криворожецкое чмо.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:29 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2021 14:29 Ответить
а что на это скажет галапагосский отдыхающий?
показать весь комментарий
12.01.2021 13:40 Ответить
Зато ссыкун боится рашистов как огня
показать весь комментарий
12.01.2021 13:52 Ответить
Так, тільки лайно зелене бздить ************** окупантів називати своїми іменами. Тільки і чути щось типу "та сторона", тощо.
показать весь комментарий
12.01.2021 17:34 Ответить
 
 