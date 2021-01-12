УКР
Цінуємо, що президентка Молдови Санду не боїться називати Крим українським, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав візит президентки Молдови Маї Санду в Україну початком нових відносин між країнами.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Маю Санду в Києві. Це початок нових відносин України і Республіки Молдова. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що українці цінують підтримку з боку президентки Молдови суверенітету і територіальної цілісності країни, і те, що Санду "не боїться називати Крим українським".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит президентки Молдови Санду в Україну свідчить про перезавантаження двосторонніх відносин, - Кулеба

Топ коментарі
+21
То что Санду признает Крым Украиной, это хорошо. Почему же Зеленский в ответ не сказал, что Приднестровье - неотъемлимая часть Молдовы, никакой ПМР быть не должно и российским военным там не место? Это было бы честно.
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
+19
слева-президент нормального человека,справа-какое то чмо
показати весь коментар
12.01.2021 12:24 Відповісти
+12
а про кацапских загарбников она как говорит?оккупанты или "та сторона",как наш гарант?
показати весь коментар
12.01.2021 12:24 Відповісти
Коментувати
довго думав?
показати весь коментар
12.01.2021 12:23 Відповісти
слева-президент нормального человека,справа-какое то чмо
показати весь коментар
12.01.2021 12:24 Відповісти
сша и молдова нормально перенесли приступ популизма и вылечились...а у нас еще даже кризис не наступил с высокой температурой
показати весь коментар
12.01.2021 12:26 Відповісти
Не обижайте зеленого лыжника, он, бедолага, заблудился и петляет в страшных дебрях политики, и в вихре неуловимых проносящихся мыслей в пустой голове.
показати весь коментар
12.01.2021 12:33 Відповісти
а про кацапских загарбников она как говорит?оккупанты или "та сторона",как наш гарант?
показати весь коментар
12.01.2021 12:24 Відповісти
и об этом говорит прокремлевский скот?
показати весь коментар
12.01.2021 12:25 Відповісти
Ценим, что президент Молдовы Санду не боится называть Крым украинским. А ее грядуший визит к лилипутину - не ценим. Двойные стандарты однако
показати весь коментар
12.01.2021 12:25 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 12:27 Відповісти
готуйте падли тропи на ростов!
показати весь коментар
12.01.2021 17:36 Відповісти
Вова, а где коронное: "каждый вечер, вечер, наступает вдруг...." ???? Почему смотря на подобные фото у меня возникает чувство тошноты?
показати весь коментар
12.01.2021 12:28 Відповісти
А что называть Крым украинским политики обычно боятся? Я не понял Зеленского.
показати весь коментар
12.01.2021 12:29 Відповісти
Да, это точно. Есть еще те, котрые называют себя законно избранными, которые вообще заикаются как то его назвать...
показати весь коментар
12.01.2021 12:29 Відповісти
Наше неподобство державну мову не зовсім розуміє.
показати весь коментар
12.01.2021 12:34 Відповісти
Гігант мислі ,атєц дєрьмакратії!
показати весь коментар
12.01.2021 12:31 Відповісти
Ніколи б не подумав що колись заздритиму молдованам стосовно президента...
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
То что Санду признает Крым Украиной, это хорошо. Почему же Зеленский в ответ не сказал, что Приднестровье - неотъемлимая часть Молдовы, никакой ПМР быть не должно и российским военным там не место? Это было бы честно.
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
Стосовно "невід"ємної частини Молдови" - то було би не чесно. Все решту - по тексту...
показати весь коментар
12.01.2021 13:14 Відповісти
а может она ещё и "ту сторону" не боится назвать расеей, в отличие от увидевшего мир в глазу?
показати весь коментар
12.01.2021 12:35 Відповісти
Приднестровье - наш
показати весь коментар
12.01.2021 12:35 Відповісти
Встретились как-то молдавский и украинский евреи, друг-друга похвалили, по плечам похлопали, и поехали дальше править украинцами и молдованами.
показати весь коментар
12.01.2021 12:49 Відповісти
А так хочется , что бы и вы были пожесче!!! А то мы в какие то вялые сливы превратились! Еще и не суховрукт , но уже и не первой свежести!
показати весь коментар
12.01.2021 13:02 Відповісти
Как ему мало надо, что то назвали, почти герой страны. Давай тепло, а то труселя ссымут и посмотрят, есть там чем играть.
показати весь коментар
12.01.2021 13:09 Відповісти
Санду не бится в отличие от тебя криворожецкое чмо.
показати весь коментар
12.01.2021 13:29 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
а что на это скажет галапагосский отдыхающий?
показати весь коментар
12.01.2021 13:40 Відповісти
Зато ссыкун боится рашистов как огня
показати весь коментар
12.01.2021 13:52 Відповісти
Так, тільки лайно зелене бздить ************** окупантів називати своїми іменами. Тільки і чути щось типу "та сторона", тощо.
показати весь коментар
12.01.2021 17:34 Відповісти
 
 