Цінуємо, що президентка Молдови Санду не боїться називати Крим українським, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав візит президентки Молдови Маї Санду в Україну початком нових відносин між країнами.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю Маю Санду в Києві. Це початок нових відносин України і Республіки Молдова. Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що українці цінують підтримку з боку президентки Молдови суверенітету і територіальної цілісності країни, і те, що Санду "не боїться називати Крим українським".

