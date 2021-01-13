РУС
Новости
Для Украины реальна перспектива упрощения визового режима с Великобританией, - Кулеба

Для Украины реальна перспектива упрощения визового режима с Великобританией, - Кулеба

Для Украины существует реальная перспектива упрощения визового режима с Великобританией. При этом пока Британия не готова вести переговоры о введении безвиза.

Об этом в интервью "Обозреватель" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что в Британии один из самых жестких визовых режимов в мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Англия вслед за Шотландией и Уэльсом объявила, что для въезда будет обязателен негативный тест на COVID-19

"Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще", - заявил Кулеба.

Он отметил, что в конце 2020 года во время встречи с послом Великобритании четко отметил, что Украине необходимы "действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".

Великобритания (5137) виза (1242) визовый режим (487) Кулеба Дмитрий (2882)
Топ комментарии
+4
А безвиз с Европой не круто, патаму шта парашенко-о-о-о!
13.01.2021 10:28 Ответить
+4
Круто, очень круто, предмет чёрной зависти кацапстана, но при чем тут ,собственно , порошенко?
13.01.2021 10:32 Ответить
+4
Ты попутал, как всегда. Сначала были стулья, т.е.,реформы, а потом безвиз))) Шо ж ты такая упоротая))) И формулировка "дали народу Украины", типа, это было само по себе, без участия руководства страны)))
13.01.2021 11:01 Ответить
Было бы круто. А если отменить, то вообще мечта
13.01.2021 10:22 Ответить
13.01.2021 10:28 Ответить
13.01.2021 10:32 Ответить
А хто?
13.01.2021 10:33 Ответить
Безвизовый дали народу Украины, взамен потребовали некоторые антикоррупционные законы и действия, что порошенко имитировал и тормозил, как мог, тем самым затягивая процесс получения Украиной безвиза.
13.01.2021 10:43 Ответить
Угу, все сделал мудрый нарид. А прокукарекай, зачем сейчас мудрый нарид тарифы себе подял??
13.01.2021 10:56 Ответить
Рынок газа не сегодня возник, рынок газа был инициирован тоже при порошенко, что было правильно, я считаю. И зелёная энергетика от ахметова тоже имеет свои корни, вспонимте, как порошенко ленточку перерезал с полями бескрайними, утыканными электрогенерирующими гаджетами от ахметки- что было неправильно, я считаю.
А вы все живете по совковой маркстсткрй идеологии, когда сначала колбаса, а потом свобода. Нет этого. Практика показывает, что если сначала колбаса, то на выходе и колбасы не будет, или, в лучшем случае, только колбаса и будет
13.01.2021 11:40 Ответить
Ты попутал, как всегда. Сначала были стулья, т.е.,реформы, а потом безвиз))) Шо ж ты такая упоротая))) И формулировка "дали народу Украины", типа, это было само по себе, без участия руководства страны)))
13.01.2021 11:01 Ответить
Таня Порошенко единственный кто получил безвиз а это остальные тормозили.Посмотрите кто в Раде был,он что сам решения принимал?
13.01.2021 11:05 Ответить
постой вопрос- кто из украинцев часто ездит в Англию??? простой ответ ВСЯ ЄЛИТА вывозит туда всё что скиздили в Украине !!!а кто ездит в сопредельные страны ???7 вся Захидна Украина привозит и инвестирует в экономикуУкраины 8 млрд долл !!! а кто ж работает в украине и делает ВВП ???? Вся Восточная Украина.. ТАК НА ХРЕНА НАМ ТАКАЯ ЭЛИТА????
13.01.2021 10:36 Ответить
Это свобода передвижения, свобода выбора. Это лучшее, что может быть у человека.
13.01.2021 10:41 Ответить
И эту свободу выбора и передвижения тебе предоставили при клятых папиредниках))))
показать весь комментарий
Я всегда ездила, куда хотела. Речь вообще не обо мне.
показать весь комментарий
Ну да, у тебя всегда речь об одном человеке, ездуння))))
показать весь комментарий
Это о том, кого ты приплёл тут же к моему посту? Это ваша работа везде впихивать невпихуемое. У вас секта свидетелей святости питра, я к этому отношения не имею
показать весь комментарий
Я езжу
показать весь комментарий
Букингемский дворец, сидит Татьяна за чашечкой чая.
показать весь комментарий
Я жила год в Нью Йорке. А , как известно, кто там выжил, того уже ничем не сломить. А в Британию очень хочу, так как очень люблю английский, хочу , чтоб дети увидели Лондон.
показать весь комментарий
Тогда нет проблем сделать туристическую визу.
показать весь комментарий
Да, конечно. Хотела детей отправить на курсы, но все изменилось , сейчас не до курсов.
показать весь комментарий
Обломись. Ты и в США не жила и Лондон тебе не светит. Побираешься здесь опорожнениями за гроши от зеленой блевотины.
показать весь комментарий
Я бы сказала кто выжил в постсоветских странах, включая Украину, "того ничем не сломить".
показать весь комментарий
Как вариант. Но , все -таки, тяжесть выживания в Украине, я бы сказала, очень сильно преувеличена. Здесь мы, как минимум, свои
показать весь комментарий
ПУЩА ВОДИЦА больше подойдёт или Петровцы
показать весь комментарий
еще утро, а уже так много дефективного кулебы....
показать весь комментарий
Наконец то перспектива стала реальной! Достижение ********.
показать весь комментарий
Для тебя сейчас бан станет реальным))))))
показать весь комментарий
Тебе не все ли равно?
показать весь комментарий
Конечно, сейчас для страны самая наиглавнейшая задача - это упрощение поездок в Англию...
показать весь комментарий
Одно другому не помешает, как говорится. Ничего плохого не вижу
показать весь комментарий
одно другому не помешает,так как чего то другого просто нет
показать весь комментарий
У нас две проблемы:
1. где купить носки?
2. упрощение визового режима с Великобританией.
показать весь комментарий
Какая Великобритания! В ЕС всерьез обсуждают отмену безвиза для Украины, или такие усложнения пересечения границ с ЕС для украинцев (под видом борьбы с Ковидом), что безвиз останется только в добрых воспоминаниях.
показать весь комментарий
Для цього потрібно лише вколити вакцину, отримати паспорт з відміткою про це і вшити чіп в дупу.
показать весь комментарий
а брендову шапочку з фольги вже відмінили?
показать весь комментарий
Зверніться до Білла Гейтса він вам все роз'яснить. І про шапочку і про презеватив на голову.
показать весь комментарий
я таким дебілізмом коспіролохічним не страждаю
показать весь комментарий
А це не важливо, важливо чим страждає Білл Гейтс і його міжнародні корпорації.
показать весь комментарий
а ще кацапи, які цю ахінею вливають в розум. Демократи вечеряють дітьми?
показать весь комментарий
Коля почни з вивчення Абетки для дошкільнят.
показать весь комментарий
що не так? розумничку ти наш, перейшов на особисті недоліки написання?
показать весь комментарий
Все не так і не туди.
показать весь комментарий
профан, кому навчись ставити коли звертаєшся
показать весь комментарий
До тех пор пока в отношениях между нашей страной и соседями не будет взаимности нас никто уважать НЕ будет .Ни враги , ни друзья . Чтоб вы понимали , они даже не собираются вводить безвизовый режим для наших граждан , зато для ихних граждан давно введен безвиз .Так введите пан Кулеба упрощенный визовый режим для граждан Великобритании , или вам слабо ? Да куда там ! Они даже визовый режим со страной -окупантом ввести боятся .И это на 7 году войны . Не нужно вводить людей в неведение .Упрощенный визовый режим с Великобританией -это то что у нас было с Европейским союзом с 2005 по 2017 год .Чтоб вы понимали . Это то что имеет сейчас тоталитарная рф с тем же ЕС и кстати ....давно с той же Великобританией -шпили-вили и петров-боширов не на ковре самолете старика Хоттабыча туда добрались. Упрощенный визовый режим это то что интересует и касается очень ограниченного числа наших граждан- воров-барыг с миллионом в кармане на шоппинг , и их любовниц , детей .....высокопоставленных чиновников и депутатов .....ну и ученых и студентов некоторое количество , желающих постажироваться за границей
Вывод: Нам опять пытаются отворачиваясь и краснея предложить звонкую пощечину от очередного заморского кандидата на должность ,,старшего брата" под видом звонкой и оглушительной перемоги
показать весь комментарий
Вот интересно, а господин Кулеба (напоминаю, что он Министр иностранных дел Украины) вообще понимает о чем говорит. Британское иммиграционное законодательство считается если не самым, то одним из самых сложных и запутанных во всем мире. Британцы постоянно вносят какие-то изменения. И все эти изменения существенно усложнились и ужесточились после 01.01.2021 года, когда Соединенное королевство вышло не только из Евросоюза, но и завершило переходный этап. С этого времени существенно усложнились правила въезда и пребывания в Великобритании граждан ЕС, а так же тех граждан ЕС, которые уже живут на территории острова. Без квалифицированного иммиграционного юриста или адвоката разобраться практически невозможно.

Тут занимаешься почти 23 года денно и нощно, постоянно изучая иммиграционное законодательство и его изменения, а тут оказывается, раз и все предельно просто. Все это сущая ерунда и господин министр иностранных дел Украины (!!!!!) заявляет, что есть реальная перспектива упростить визовый режим в Великобританией. Такой некомпетентности и популизма нужно вообще поискать. Хотя, чего его искать. Вот он.
показать весь комментарий
Что Вы хотите от популиста из стаи популистов? Ему сказать (сбрехать, доложить, поругать и т.п.) любую тему - что в лужу перднуть. Он, думаю, понимает, что дальше мая ему не усидеть.
показать весь комментарий
И да .Не стоит делать из этого обыденного факта события выдающегося. В нормальной стране автоматом бы ввели аналогичные требования к гражданам страны-партнера .А в случае дипломатического давления , можно было бы поискать других партнеров например в ЕС .Исключения могут быть только для привелегированных партнеров а у нас он только один -это США .Все остальные являются обычными партнерами между которыми не должно быть не преимуществ ни разницы с другими партнерами . НО вместо этого мы наблюдаем сеанс своеобразного дипломатического стриптиза , когда наша страна позабыв про всякие нормы дипломатической гордости и взаимности готова предоставить безвиз чуть ли не каждой стране-партнеру где хотели бы отдохнуть или жить семьи наших политиков и дипломатов .Пример -недавно предоставили безВиз для граждан Австралии и Новой Зеландии .У меня вопрос к главе МИД а за какие заслуги ? Они что предоставили безвиз для граждан Украины ? Они являются критическими партнерами в военной сфере как США ?
показать весь комментарий
Вдохновляет вот "визы останутся, но получать их станет проще"
Чтобы все поняли иронию, то замечу, что "бесплатная виза" в Великобританию стоит 106 фунтов. Это льготная для офицю делегаций, спортсменов, студентов и т.п.
Платные - для бизнесменов и т.п. - там старц цены с 350 фунтов (чаще 800 фунтов).
Так я так понял, что количество контор по выдаче виз увеличится, а не уменьшится цена
показать весь комментарий
Там еще есть одна веселая виза - виза жены гражданина Британии. Одно неловкое движение (неправильно поданная анкета, не те документы и т.д. ) и сумма уплаченная в некуда ...1523 паунда (https://www.gov.uk/uk-family-visa ). Если с ребенком - еще столько же. Ну, а если с 2-мя детьми, то ... вообще все весело. Поэтому лучше не рисковать.
Стоимость гостевой визы на 6 месяцев - 95 паундов. На 2 года (редко выдают) - 361 паунд (https://www.gov.uk/standard-visitor-visa ).
А тут такое заявление и кого? Министра иностранных дел.
показать весь комментарий
