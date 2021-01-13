Для Украины реальна перспектива упрощения визового режима с Великобританией, - Кулеба

Для Украины существует реальная перспектива упрощения визового режима с Великобританией. При этом пока Британия не готова вести переговоры о введении безвиза.

Об этом в интервью "Обозреватель" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что в Британии один из самых жестких визовых режимов в мире.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Англия вслед за Шотландией и Уэльсом объявила, что для въезда будет обязателен негативный тест на COVID-19

"Британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима. Реальной перспективой является следующее: визы останутся, но получать их станет проще", - заявил Кулеба.

Он отметил, что в конце 2020 года во время встречи с послом Великобритании четко отметил, что Украине необходимы "действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".