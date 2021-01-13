Благодаря "промышленному безвизу" Украина станет площадкой для мировых производств, - Петрашко

В настоящее время Евросоюз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли Украины. Наши предприятия становятся конкурентоспособны на европейском уровне, у нас идет либерализация условий и устранение тех ограничений, которые остались с 2015 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр Игорь Петрашко.

"Фактически с 2022 уже будет отсутствие ограничения на торговлю промышленными товарами с ЕС. Что значит - ни пошлин, ни квот", - подчеркнул Петрашко.

Министр добавил, что этого недостаточно, поэтому в октябре 2020 была начата активная работа по "промышленному безвизу", которая не велась еще с 2000-х.

"Мы можем стать площадкой для производств. Почему у нас проблема, что не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации", - объяснил Петрашко.

То есть, с "промышленным безвизом" украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Сейчас уже проведены 15 онлайн-заседаний миссии по "промышленному безвизу". В этом году миссия возобновит свою работу 15 января. График видеоконференций на январь-февраль будет очень плотным.

Специалисты Минэкономики отвечают на десятки уточняющих вопросов о том, как работают наши системы стандартизации, аккредитации, метрологии, рыночного надзора, как разрабатываются технические регламенты, как работают технические комитеты и тому подобное.

Петрашко добавил, что апреле будет отчет, который позволит двигаться дальше в направлении подписания Соглашения.

