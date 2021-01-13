РУС
Благодаря "промышленному безвизу" Украина станет площадкой для мировых производств, - Петрашко

Благодаря "промышленному безвизу" Украина станет площадкой для мировых производств, - Петрашко

В настоящее время Евросоюз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами 40,7% от общего объема внешней торговли Украины. Наши предприятия становятся конкурентоспособны на европейском уровне, у нас идет либерализация условий и устранение тех ограничений, которые остались с 2015 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр Игорь Петрашко.

"Фактически с 2022 уже будет отсутствие ограничения на торговлю промышленными товарами с ЕС. Что значит - ни пошлин, ни квот", - подчеркнул Петрашко.

Министр добавил, что этого недостаточно, поэтому в октябре 2020 была начата активная работа по "промышленному безвизу", которая не велась еще с 2000-х.

"Мы можем стать площадкой для производств. Почему у нас проблема, что не используют площадку сейчас? А потому, что любая продукция, произведенная у нас, если поставляется как составная часть для производителя в Германии или во Франции, нуждается в дополнительной сертификации", - объяснил Петрашко.

То есть, с "промышленным безвизом" украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Сейчас уже проведены 15 онлайн-заседаний миссии по "промышленному безвизу". В этом году миссия возобновит свою работу 15 января. График видеоконференций на январь-февраль будет очень плотным.

Специалисты Минэкономики отвечают на десятки уточняющих вопросов о том, как работают наши системы стандартизации, аккредитации, метрологии, рыночного надзора, как разрабатываются технические регламенты, как работают технические комитеты и тому подобное.

Петрашко добавил, что апреле будет отчет, который позволит двигаться дальше в направлении подписания Соглашения.

+17
Сказочник-фантаст....ну или идиот...что более вероятно...
13.01.2021 13:59
+6
Новые Васюки. Космодром ещё построим. Ну и олимпиаду, конечно. Летнюю в Коблево и зимнюю в Буковеле.
13.01.2021 14:01
+4
Завдяки "промисловому безвізу" Україна стане майданчиком для світових виробництв, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6809
13.01.2021 14:25
Сказочник-фантаст....ну или идиот...что более вероятно...
13.01.2021 13:59
Благодаря "промышленному безвизу" Украина станет площадкой для мировых производств, - Петрашко - Цензор.НЕТ 1382
13.01.2021 14:01
а чего мелочиться... Для межпланетных!
13.01.2021 14:01
бл-дЬ,ЧТО ОНИ ТАМ КУРЯТ ????????
13.01.2021 16:34
Новые Васюки. Космодром ещё построим. Ну и олимпиаду, конечно. Летнюю в Коблево и зимнюю в Буковеле.
13.01.2021 14:01
"Нью Васюки" все не дають спокою ЗЕдебілам!!! Яе там "гіперлуп" поживає?
13.01.2021 14:03
Особо прибитый зеленый уродец.
Сюда промпроизводство?
Носить откаты?
Судится с рейдерами?
Где интересно находят таких талантливых дебилов?
13.01.2021 14:03
дапагдиты!
фсьо умрьот на стадии "сюда производство". ты попробуй построй у нас промобъект...
13.01.2021 14:14
наверно...в следующей жизни...когда ты станешь... выхухолью... ля-ля-ля-ля
13.01.2021 14:04
Наркомания это тренд
13.01.2021 14:05
обещатели. сделать ничего не получается, только обещания и мечты
13.01.2021 14:07
Это до Олимпиады в Украине или уже после ?
13.01.2021 14:10
Во время.
13.01.2021 16:00
можем, но не станем.
в нашим законодательством строить у нас предприятия могут только идиоты.
13.01.2021 14:12
вони там всі прибиті на всю голову?
13.01.2021 14:16
Дурак Зебіл думкою багатіє ....
13.01.2021 14:17
кто попрется в Украину со своим производством если в стране коррупция невиденных масштабов,продажные судьи и беззаконье?
13.01.2021 14:20
СНАЧАЛА разберитесь с рейдерами, недоумками титушками. Вот когда быдлоту и рейдеров будут садить ОТ 4-5 лет, тогда, возможно прийдет инвестор.
А так это все болтовня.
13.01.2021 14:21
промышленная няня?
13.01.2021 14:24
Завдяки "промисловому безвізу" Україна стане майданчиком для світових виробництв, - Петрашко - Цензор.НЕТ 6809
13.01.2021 14:25
Та канєшна! "Няні" вже потопталися по кОпаному
13.01.2021 14:28
Зесранцы, какие же вы тупорылые
13.01.2021 14:29
Так брешут! Так брешут! А ещё прививкой не прививали...
13.01.2021 14:40
Завдяки "промисловому безвізу" Україна стане майданчиком для світових виробництв, - Петрашко - Цензор.НЕТ 4267
13.01.2021 14:50
Ну давай, бубни нам, как космические корабли с инвесторами будут бороздить большой театр.
13.01.2021 14:54
Редкостный до..б!!!!! Для производства мало наличия рабочей силы, нужно компетентное государственное управление, суд, налоговая, а не гопники из 95-го квартала.
13.01.2021 15:03
Проблема не в сертифікації виробленого, а в відсутності самого виробництва. У нас надзвичайно високий податок на ввезення в країну промислового обладнання та устаткування для виробництва. Таким чином на догоду олігархам в країні штучно зменшується конкуренція а населення яке не може брати мільйонні кредити утримується в промисловому рабстві великих підприємств які належать олігархам. Таким чином населення не може розвивати приватний малий та середній бізнес. Звідси відсутність середнього класу. Проблема, іншими словами, в тому що керівництво держави продовжує "жити з таможні" контролюючи і обкладаючи податками та хабарями ввіз та вивіз з країни. Якщо зменшити податки на ввіз промислового обладнання до мінімальних отримаємо зростання виробництва. Але ... як тоді збирати податки з мільйонів малих та середніх підприємств!? Це ж працювати потрібно і податкова до цього не готова. Вони звикли підозрювати всіх в ухиляння. Так!, за існуючої, майже совєцької системи, ухиляються всі хто може тому що "податки не повертаються" а тупо розкрадаються.
13.01.2021 15:18
Після розграблення Житомирської кондитерської фабрики, хто сюди піде?
13.01.2021 15:20
ваше время прошло, зеленые *********, пускайте во власть профессионалов
13.01.2021 15:34
Нью-Васюки...
13.01.2021 16:01
когда ?????????????????????????????????????????????
13.01.2021 18:10
Прохиндеи зелёные...
13.01.2021 20:46
 
 