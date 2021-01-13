УКР
Завдяки "промисловому безвізу" Україна стане майданчиком для світових виробництв, - Петрашко

Завдяки "промисловому безвізу" Україна стане майданчиком для світових виробництв, - Петрашко

Нині Євросоюз є основним торговим партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 40,7% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України. Наші підприємства стають конкурентоспроможними на європейському рівні, у нас відбувається лібералізація умов і усунення тих обмежень, які залишилися з 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив міністр Ігор Петрашко.

"Фактично з 2022 року вже буде відсутність обмеження на торгівлю промисловими товарами з ЄС. Що означає – ні мит, ні квот", - наголосив Петрашко.

Міністр додав, що цього недостатньо, тому у жовтні 2020 року була розпочата активна робота щодо "промислового безвізу", яка не велась ще з 2000-х.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третина ФОПів і найманих працівників не звернулися по допомогу у 8000 грн, - Мінекономіки

"Ми можемо стати майданчиком для виробництв. Чому у нас проблема, що не використовують майданчик зараз? А тому, що будь-яка продукція, вироблена у нас, якщо постачається як складова для виробника у Німеччині чи у Франції, потребує додаткової сертифікації", - пояснив Петрашко.

Тобто, з "промисловим безвізом" українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.

Наразі вже проведено 15 онлайн-засідань місії з питань "промислового безвізу". У цьому році місія відновить свою роботу 15 січня. Графік відеоконференцій на січень-лютий буде дуже щільним.

Фахівці Мінекономіки відповідають на десятки уточнювальних запитань про те, як працюють наші системи стандартизації, акредитації, метрології, ринкового нагляду, як розробляються технічні регламенти, як працюють технічні комітети тощо.

Петрашко додав, що у квітні буде звіт, який дозволить рухатись далі в напрямку підписання Угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програмою доступних кредитів вже може користуватися і середній бізнес, - Мінекономіки

