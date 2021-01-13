Перемирие на Донбассе нужно использовать для выполнения Минских соглашений, - представитель правительства ФРГ Деммер
Перемирие на Донбассе, которое в основном поддерживается с лета, должно быть использовано для достижения политических целей урегулирования, в частности, возвращение Украиной контроля над собственной участком границы.
Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конфликт был и остается нерешенным. Минские договоренности, по-прежнему не воплощены в жизнь. Прежде всего, до сих пор нет принципиальной договоренности об открытии пути к проведению местных выборов на Донбассе и восстановлении украинского контроля над собственной границей с Россией", - отметила Деммер.
Положительным, по ее словам, является то, что режим прекращения огня на Донбассе в целом поддерживается с 27 июля прошлого года. Перемирие является первым пунктом Минских договоренностей и выводов Парижского, 2019 года, саммита, напомнила представитель правительства ФРГ. В Берлине надеются, что оружие на востоке Украины будет и в дальнейшем молчать, и радуются, что существенно меньше жертв среди мирного населения, что взрывы и выстрелы вблизи школ, детских садов, домов престарелых "не является больше ежедневной обыденностью".
Также положительным в ФРГ считают, что после саммита состоялся важный обмен удерживаемыми лицами, достигнуты сдвиги в переговорах по отводу войск и разминированию. Более того, Украина в одностороннем порядке открыла в Луганской области дальнейшие пункты пересечения линии разграничения. "Это конкретный шаг для облегчения жизни на востоке Украины, который мы приветствуем", - подчеркнула Деммер.
"Все это, несомненно, правильное развитие ситуации", - подытожила она. Деммер отметила, что надо использовать момент, который предоставляет режим прекращения огня. "Россия, как подписант Минских договоренностей, должна использовать свое влияние на сепаратистов", - добавила Деммер.
Германия была и остается готовой вместе с Францией помогать с прояснением "открытых вопросов", заверила представительница правительства ФРГ. Официальный представитель немецкого МИД Мария Адебар со своей стороны уточнила, что сейчас происходит интенсивная работа в нормандском формате на уровне политических советников. Когда будут созданы надлежащие условия для встречи на уровне министров иностранных дел, такая встреча состоится, но пока ни одна дата для нее не определена.
Напоминаем, 12 января в Берлине прошли консультации политических советников нормандского формата.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, iтільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
https://www.facebook.com/garryshow/posts/3963197897047574?__cft__[0]=AZWECg8DoEoUh_J7QcZY-Hpn9PmKg_t1xW_p3Cx5rvsQFw_kE9Z4vmsFxvvbIgzpjjOi0EkaDtwQPqgi9xqmrIMNtusuLD2piPGkZEjsmseEAqRZvg8ejKuULvmitDMYm2aVTjB_QGugk2uyi8gsTT_zNYA5gTmdjfrLRnOKTxM5qSngg8neIn2Ni2hep7dbt7e2oKjhZoVSWSSelXg6YKs7&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчора о 15:20 ·
Поки одна частина моїх френдів живе у світі, в якому можна вернути свої тупі морди від війни аж цілих сім років і качати потім з усіх підряд права, бо бачте "поуставалі" від власної дурості, хоча брешуть, що від війни, на якій жодного разу не були....
...а другій частині моїх знайомих до кінця життя снитиметься кров на землі. Червоне на чорному. Каменем з голови не виб'єш.
Ось саме так виглядає мир і спокій, на які деякі з вас не вважають за потрібне навіть звертати увагу.
Це кров українського воїна, вбитого росіянином на нашій землі під час лицемірного шапітовського "перемир'я".
Комусь зараз запахло смертю від цього фото, фізично запахло. Я знаю людей, які втрачали свідомість, почувши вперше цей запах. Я знаю людей, які ще довго переступали ті ділянки у вузькому окопі, де пролили кров їхні побратими і посестри. Свідомо не наступали. Бо не могли наступити, тоді це здавалось чимось варварським, немислимим, бо свіжим.
І тому мені в голові не вкладається, як можна посміти після такого топтатись брудними ногами по народній пам'яті та скорботі. Як можна принижувати воїнів своєї армії? Як можна шельмувати їх і таврувати "хворими на голову петеесерщиками", якщо вони витримали надлюдські випробування - а їхні обвинувачі зламались ще на етапі найменшої загрози і полізли в куточок скімлити і просити захисту? Як можна відкривати свої пащеки і безапеляційно заявляти, що воїнам ТАКЕ подобається??? Як можна посміти віддати цю землю, забетоновану кров'ю українців, ворогові на першу ж його вимогу?
Виявляється, можна бути одночасно ворогом своєї країни і вважати себе її патріотом. Просто для таких істот земля - це просто земля. Для них вона безпечна. Для них вона не пахне залізом і кров'ю.
І тому не має жодної ціни.
