Перемирие на Донбассе нужно использовать для выполнения Минских соглашений, - представитель правительства ФРГ Деммер

Перемирие на Донбассе, которое в основном поддерживается с лета, должно быть использовано для достижения политических целей урегулирования, в частности, возвращение Украиной контроля над собственной участком границы.

Об этом заявила представитель федерального правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конфликт был и остается нерешенным. Минские договоренности, по-прежнему не воплощены в жизнь. Прежде всего, до сих пор нет принципиальной договоренности об открытии пути к проведению местных выборов на Донбассе и восстановлении украинского контроля над собственной границей с Россией", - отметила Деммер.

Положительным, по ее словам, является то, что режим прекращения огня на Донбассе в целом поддерживается с 27 июля прошлого года. Перемирие является первым пунктом Минских договоренностей и выводов Парижского, 2019 года, саммита, напомнила представитель правительства ФРГ. В Берлине надеются, что оружие на востоке Украины будет и в дальнейшем молчать, и радуются, что существенно меньше жертв среди мирного населения, что взрывы и выстрелы вблизи школ, детских садов, домов престарелых "не является больше ежедневной обыденностью".

Также положительным в ФРГ считают, что после саммита состоялся важный обмен удерживаемыми лицами, достигнуты сдвиги в переговорах по отводу войск и разминированию. Более того, Украина в одностороннем порядке открыла в Луганской области дальнейшие пункты пересечения линии разграничения. "Это конкретный шаг для облегчения жизни на востоке Украины, который мы приветствуем", - подчеркнула Деммер.

"Все это, несомненно, правильное развитие ситуации", - подытожила она. Деммер отметила, что надо использовать момент, который предоставляет режим прекращения огня. "Россия, как подписант Минских договоренностей, должна использовать свое влияние на сепаратистов", - добавила Деммер.

Германия была и остается готовой вместе с Францией помогать с прояснением "открытых вопросов", заверила представительница правительства ФРГ. Официальный представитель немецкого МИД Мария Адебар со своей стороны уточнила, что сейчас происходит интенсивная работа в нормандском формате на уровне политических советников. Когда будут созданы надлежащие условия для встречи на уровне министров иностранных дел, такая встреча состоится, но пока ни одна дата для нее не определена.

Напоминаем, 12 января в Берлине прошли консультации политических советников нормандского формата.