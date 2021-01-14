Наемники РФ на Донбассе два дня подряд обстреливают беспилотники ОБСЕ

РУС
На оккупированной территории Донетчины наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ, о пролете которого заблаговременно сообщали.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 8/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 13 января, передает Цензор.НЕТ.

"Находясь примерно в 2 км к западу от Лебяжьего для проведения полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия (о котором сообщалось), команда Миссии слышала 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 1-2 км к северу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 1,5 км на северо-северо-восток от местоположения патруля СММ", - отмечается в отчете.

По информации наблюдателей, команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и осталась в этом районе.

В  отчете за предыдущие сутки СММ ОБСЕ также сообщала об обстреле российскими вооруженными формированиями вблизи оккупированного Молодежного беспилотника Миссии, о полете которого сообщалось заранее.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, на Луганщине сохранялась "тишина", сообщается в ежедневном отчете № 8/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 13 января.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений произошли в районах северо-западнее н. п. Лебяжье (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка).

Представители ОБСЕ напоминают, что за предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 50 нарушений.

"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщают наблюдатели.

Сутками ранее на Луганщине было зафиксировано шесть нарушений.

Нічо, наш през усьо порішає...
А де він, до речі ?
Хтось бачив того хронічного відпусткника ?
14.01.2021 08:15 Ответить
может какие то вещи в Омане забыл .. решил смотаться...
14.01.2021 08:19 Ответить
Дiти та онуки росiйськомовних переселенців з Нечорнозем'я, дiди та батьки яких приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, колаборанти б Україну здали б недопалку.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, iтільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
14.01.2021 10:21 Ответить
Обстреливают, но тихо, т.к. "соблюдают режим тишины". Будь ты проклят, зельц!
14.01.2021 08:53 Ответить
Висловили б стурбованість, не вперше.
14.01.2021 08:56 Ответить
А стріляють прицільно? Принуждають зельца до вступу в малоросію.
14.01.2021 09:23 Ответить
Чо там любитель игры на фортепиано видел в их глазах?
14.01.2021 09:34 Ответить
Какаяразніца?
13.01.21 17:58 https://censor.net/ru/photo_news/3241619/v_vsu_rasformirovyvayut_aerorazvedku_fotoreportaj
14.01.2021 10:36 Ответить
 
 