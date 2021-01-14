Наемники РФ на Донбассе два дня подряд обстреливают беспилотники ОБСЕ

На оккупированной территории Донетчины наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ, о пролете которого заблаговременно сообщали.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 8/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 13 января, передает Цензор.НЕТ.

"Находясь примерно в 2 км к западу от Лебяжьего для проведения полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия (о котором сообщалось), команда Миссии слышала 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 1-2 км к северу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 1,5 км на северо-северо-восток от местоположения патруля СММ", - отмечается в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет, - штаб ОС

По информации наблюдателей, команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и осталась в этом районе.

В отчете за предыдущие сутки СММ ОБСЕ также сообщала об обстреле российскими вооруженными формированиями вблизи оккупированного Молодежного беспилотника Миссии, о полете которого сообщалось заранее.

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, на Луганщине сохранялась "тишина", сообщается в ежедневном отчете № 8/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 13 января.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений произошли в районах северо-западнее н. п. Лебяжье (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Представители ОБСЕ напоминают, что за предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 50 нарушений.

"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщают наблюдатели.

Сутками ранее на Луганщине было зафиксировано шесть нарушений.