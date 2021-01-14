Наемники РФ на Донбассе два дня подряд обстреливают беспилотники ОБСЕ
На оккупированной территории Донетчины наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ, о пролете которого заблаговременно сообщали.
Об этом говорится в ежедневном отчете № 8/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 13 января, передает Цензор.НЕТ.
"Находясь примерно в 2 км к западу от Лебяжьего для проведения полета беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия (о котором сообщалось), команда Миссии слышала 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно 1-2 км к северу. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего примерно в 1,5 км на северо-северо-восток от местоположения патруля СММ", - отмечается в отчете.
По информации наблюдателей, команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и осталась в этом районе.
В отчете за предыдущие сутки СММ ОБСЕ также сообщала об обстреле российскими вооруженными формированиями вблизи оккупированного Молодежного беспилотника Миссии, о полете которого сообщалось заранее.
Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение предыдущих суток 76 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, на Луганщине сохранялась "тишина", сообщается в ежедневном отчете № 8/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 13 января.
"В Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня (в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения)", - говорится в отчете.
Большинство нарушений произошли в районах северо-западнее н. п. Лебяжье (неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Донецка), а также к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка).
Представители ОБСЕ напоминают, что за предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 50 нарушений.
"В Луганской области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщают наблюдатели.
Сутками ранее на Луганщине было зафиксировано шесть нарушений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А де він, до речі ?
Хтось бачив того хронічного відпусткника ?
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, iтільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
13.01.21 17:58 https://censor.net/ru/photo_news/3241619/v_vsu_rasformirovyvayut_aerorazvedku_fotoreportaj