Найманці РФ на Донбасі два дні поспіль обстрілюють безпілотники ОБСЄ
На окупованій території Донеччини найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ, про проліт якого завчасно повідомляли.
Про це йдеться в щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня, передає Цензор.НЕТ.
"Перебуваючи приблизно за 2 км на захід від Леб’яжого для проведення польоту безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії (про який повідомлялося), команда Місії чула 17 черг з великокаліберного кулемета і 15 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1-2 км на північ. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 1,5 км на північно-північний схід від місцеположення патруля СММ", - зазначається у звіті.
За інформацією спостерігачів, команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишилася в цьому районі.
У звіті за попередню добу СММ ОБСЄ також повідомляла про обстріл російськими збройними формуваннями біля окупованого Молодіжного безпілотника Місії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.
Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, на Луганщині зберігалася "тиша", повідомляється в щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.
Більшість порушень сталися в районах на північний захід від н. п. Леб’яже (непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька).
Представники ОБСЄ нагадують, що за попередню добу на Донеччині було зафіксовано 50 порушень.
"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомляють спостерігачі.
Добою раніше на Луганщині було зафіксовано шість порушень.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, iтільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
