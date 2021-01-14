Найманці РФ на Донбасі два дні поспіль обстрілюють безпілотники ОБСЄ

На окупованій території Донеччини найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ, про проліт якого завчасно повідомляли.

Про це йдеться в щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня, передає Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи приблизно за 2 км на захід від Леб’яжого для проведення польоту безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії (про який повідомлялося), команда Місії чула 17 черг з великокаліберного кулемета і 15 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 1-2 км на північ. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 1,5 км на північно-північний схід від місцеположення патруля СММ", - зазначається у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу шість разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши гранатомети і великокаліберні кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

За інформацією спостерігачів, команда Місії благополучно приземлила БПЛА та залишилася в цьому районі.

У звіті за попередню добу СММ ОБСЄ також повідомляла про обстріл російськими збройними формуваннями біля окупованого Молодіжного безпілотника Місії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала протягом попередньої доби 76 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, на Луганщині зберігалася "тиша", повідомляється в щоденному звіті № 8/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 13 січня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню (зокрема 14 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися в районах на північний захід від н. п. Леб’яже (непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Донецька), а також на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемир'я на Донбасі потрібно використовувати для виконання Мінських угод, - представниця уряду ФРН Деммер

Представники ОБСЄ нагадують, що за попередню добу на Донеччині було зафіксовано 50 порушень.

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомляють спостерігачі.

Добою раніше на Луганщині було зафіксовано шість порушень.