Для украинцев уже открыты 83 страны мира, - Кулеба

По состоянию на 14 января для граждан Украины открыты 83 страны мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в мире 83 страны куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины", - сказал министр.

В то же время, по состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран.

"Министерство иностранных дел и в дальнейшем работать, чтобы несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать по миру", - сказал глава МИД.

Кулеба напомнил, что необходимо соблюдать все противоэпидемические мероприятия.

