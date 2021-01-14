РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3840 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 750 20

Для украинцев уже открыты 83 страны мира, - Кулеба

Для украинцев уже открыты 83 страны мира, - Кулеба

По состоянию на 14 января для граждан Украины открыты 83 страны мира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас в мире 83 страны куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины", - сказал министр.

В то же время, по состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран.

"Министерство иностранных дел и в дальнейшем работать, чтобы несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать по миру", - сказал глава МИД.

Кулеба напомнил, что необходимо соблюдать все противоэпидемические мероприятия.

Также читайте: Цена ответственности РФ за агрессию против Украины будет расти, - Кулеба о решении ЕСПЧ

Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2882) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ось отримаю підвищену пензію і влаштую вояж по світу. А шо?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:03 Ответить
+3
нехрен шастать
показать весь комментарий
14.01.2021 12:57 Ответить
+2
Невірне формулювання. Більш точне - "ще відкриті"...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нехрен шастать
показать весь комментарий
14.01.2021 12:57 Ответить
Типа, отрубим укаринцам электроотопление и заставим еще больше покупать у них газ
показать весь комментарий
14.01.2021 13:12 Ответить
выкачаем назло москалям весь их газ
показать весь комментарий
14.01.2021 13:14 Ответить
Невірне формулювання. Більш точне - "ще відкриті"...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:01 Ответить
так не безвіз блокує виїзд-виїзд, а вірус.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:08 Ответить
При всемирном потопе наверное все страны будут открыты для украинцев
показать весь комментарий
14.01.2021 13:03 Ответить
Якщо матимеш сертифікат вакцинації загальнопризнаною вакциною. Інакше болт на всю харю.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:06 Ответить
При всемирном потопе все хлынут в Украину. И даже намного раньше, вы заметили, сколько не.. афроамериканцев сейчас открыли парикмахерские? Сколько лиц кавказской национальности с утра до вечера стоят на рынках? в подземных переходах (без воды и туалета) готовят шаурму? Сколько скупили коммерческую и жилую недвижимость?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:49 Ответить
Ось отримаю підвищену пензію і влаштую вояж по світу. А шо?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:03 Ответить
Хіба що хмаринкою...шуткую
показать весь комментарий
14.01.2021 13:07 Ответить
А в остальные, что ни ездяют
показать весь комментарий
14.01.2021 13:06 Ответить
Тожыть ездиют - заплОтишь и ехай...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:20 Ответить
Не нужно брехать . Расскажи ка лучше как ВБ отлуп с безвизом дала недавно . Хорватия закрыла границы для ,,туризма" теперь туда только при ч.о .А Австрия вообще ввела для украинцев электронные визы
показать весь комментарий
14.01.2021 13:07 Ответить
Короновирус вообще закрывает для туризма множество стран на 3-5 лет. И это реальность.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:35 Ответить
Зачетный вскукарек!
Я небув тільки В Антарктиді без безвісу..
Ща кааак лаааманут туди!!
Пенсію аж на 50 грв підлозвищили від мінімалки,
на Галапагоські ОбМано Мальдиви точняк вистачить!!
Уррря!))
показать весь комментарий
14.01.2021 13:24 Ответить
Если сама Украина, на время пандемии, не отгородится изнутри санитарным забором, то очень скоро превратится в огороженный снаружи концлагерь...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:28 Ответить
В этом то и штука, что страны как бы открыты, но в них реально нельзя приехать (Польша, Австрия, Словакия, Чехия .. список можно продолжать - вся Европа!). Сейчас причина как бы эпидемия Ковида, тогда почему в Украину пускают все племена и страны, даже те, о существовании которых мы не знаем.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:52 Ответить
почему в Украину пускают все племена и страны
...потому что в Украине безнародное безвластие...
показать весь комментарий
14.01.2021 13:54 Ответить
это первое.. абыл о втором. С каким хреном туда ехать после оплаты ЖКУслуг?
показать весь комментарий
14.01.2021 13:34 Ответить
Эх, надо бы слетать окунуться в Индийский океан... а порохонищеброды пусть и дальше гундят на цензоре ))
показать весь комментарий
14.01.2021 14:40 Ответить
 
 