Для украинцев уже открыты 83 страны мира, - Кулеба
По состоянию на 14 января для граждан Украины открыты 83 страны мира.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сейчас в мире 83 страны куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины", - сказал министр.
В то же время, по состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран.
"Министерство иностранных дел и в дальнейшем работать, чтобы несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать по миру", - сказал глава МИД.
Кулеба напомнил, что необходимо соблюдать все противоэпидемические мероприятия.
Я небув тільки В Антарктиді без безвісу..
Ща кааак лаааманут туди!!
Пенсію аж на 50 грв підлозвищили від мінімалки,
на Галапагоські ОбМано Мальдиви точняк вистачить!!
Уррря!))
...потому что в Украине безнародное безвластие...