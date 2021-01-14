Для українців вже відкриті 83 країни світу, - Кулеба

Станом на 14 січня для громадян України відкриті 83 країни світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз у світі 83 країни куди, незважаючи на всі обмеження через пандемію, можуть в'їхати громадяни України", - сказав міністр.

У той же час, станом на кінець минулого року це було близько 60 країн.

"Міністерство закордонних справ і надалі працюватиме, щоб попри всі складнощі, викликані пандемією коронавірусу, українці мали можливість подорожувати світом", - сказав глава МЗС.

Кулеба нагадав, що необхідно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.