Для українців вже відкриті 83 країни світу, - Кулеба
Станом на 14 січня для громадян України відкриті 83 країни світу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Зараз у світі 83 країни куди, незважаючи на всі обмеження через пандемію, можуть в'їхати громадяни України", - сказав міністр.
У той же час, станом на кінець минулого року це було близько 60 країн.
"Міністерство закордонних справ і надалі працюватиме, щоб попри всі складнощі, викликані пандемією коронавірусу, українці мали можливість подорожувати світом", - сказав глава МЗС.
Кулеба нагадав, що необхідно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.
Я небув тільки В Антарктиді без безвісу..
Ща кааак лаааманут туди!!
Пенсію аж на 50 грв підлозвищили від мінімалки,
на Галапагоські ОбМано Мальдиви точняк вистачить!!
Уррря!))
...потому что в Украине безнародное безвластие...