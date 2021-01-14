УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4360 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 750 20

Для українців вже відкриті 83 країни світу, - Кулеба

Для українців вже відкриті 83 країни світу, - Кулеба

Станом на 14 січня для громадян України відкриті 83 країни світу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз у світі 83 країни куди, незважаючи на всі обмеження через пандемію, можуть в'їхати громадяни України", - сказав міністр.

У той же час, станом на кінець минулого року це було близько 60 країн.

"Міністерство закордонних справ і надалі працюватиме, щоб попри всі складнощі, викликані пандемією коронавірусу, українці мали можливість подорожувати світом", - сказав глава МЗС.

Також читайте: Хорватія зробила суворішими правила в'їзду для українців

Кулеба нагадав, що необхідно дотримуватися всіх протиепідемічних заходів.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1577) Кулеба Дмитро (3606) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Ось отримаю підвищену пензію і влаштую вояж по світу. А шо?
показати весь коментар
14.01.2021 13:03 Відповісти
+3
нехрен шастать
показати весь коментар
14.01.2021 12:57 Відповісти
+2
Невірне формулювання. Більш точне - "ще відкриті"...
показати весь коментар
14.01.2021 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нехрен шастать
показати весь коментар
14.01.2021 12:57 Відповісти
Типа, отрубим укаринцам электроотопление и заставим еще больше покупать у них газ
показати весь коментар
14.01.2021 13:12 Відповісти
выкачаем назло москалям весь их газ
показати весь коментар
14.01.2021 13:14 Відповісти
Невірне формулювання. Більш точне - "ще відкриті"...
показати весь коментар
14.01.2021 13:01 Відповісти
так не безвіз блокує виїзд-виїзд, а вірус.
показати весь коментар
14.01.2021 14:08 Відповісти
При всемирном потопе наверное все страны будут открыты для украинцев
показати весь коментар
14.01.2021 13:03 Відповісти
Якщо матимеш сертифікат вакцинації загальнопризнаною вакциною. Інакше болт на всю харю.
показати весь коментар
14.01.2021 13:06 Відповісти
При всемирном потопе все хлынут в Украину. И даже намного раньше, вы заметили, сколько не.. афроамериканцев сейчас открыли парикмахерские? Сколько лиц кавказской национальности с утра до вечера стоят на рынках? в подземных переходах (без воды и туалета) готовят шаурму? Сколько скупили коммерческую и жилую недвижимость?
показати весь коментар
14.01.2021 13:49 Відповісти
Ось отримаю підвищену пензію і влаштую вояж по світу. А шо?
показати весь коментар
14.01.2021 13:03 Відповісти
Хіба що хмаринкою...шуткую
показати весь коментар
14.01.2021 13:07 Відповісти
А в остальные, что ни ездяют
показати весь коментар
14.01.2021 13:06 Відповісти
Тожыть ездиют - заплОтишь и ехай...
показати весь коментар
14.01.2021 13:20 Відповісти
Не нужно брехать . Расскажи ка лучше как ВБ отлуп с безвизом дала недавно . Хорватия закрыла границы для ,,туризма" теперь туда только при ч.о .А Австрия вообще ввела для украинцев электронные визы
показати весь коментар
14.01.2021 13:07 Відповісти
Короновирус вообще закрывает для туризма множество стран на 3-5 лет. И это реальность.
показати весь коментар
14.01.2021 13:35 Відповісти
Зачетный вскукарек!
Я небув тільки В Антарктиді без безвісу..
Ща кааак лаааманут туди!!
Пенсію аж на 50 грв підлозвищили від мінімалки,
на Галапагоські ОбМано Мальдиви точняк вистачить!!
Уррря!))
показати весь коментар
14.01.2021 13:24 Відповісти
Если сама Украина, на время пандемии, не отгородится изнутри санитарным забором, то очень скоро превратится в огороженный снаружи концлагерь...
показати весь коментар
14.01.2021 13:28 Відповісти
В этом то и штука, что страны как бы открыты, но в них реально нельзя приехать (Польша, Австрия, Словакия, Чехия .. список можно продолжать - вся Европа!). Сейчас причина как бы эпидемия Ковида, тогда почему в Украину пускают все племена и страны, даже те, о существовании которых мы не знаем.
показати весь коментар
14.01.2021 13:52 Відповісти
почему в Украину пускают все племена и страны
...потому что в Украине безнародное безвластие...
показати весь коментар
14.01.2021 13:54 Відповісти
это первое.. абыл о втором. С каким хреном туда ехать после оплаты ЖКУслуг?
показати весь коментар
14.01.2021 13:34 Відповісти
Эх, надо бы слетать окунуться в Индийский океан... а порохонищеброды пусть и дальше гундят на цензоре ))
показати весь коментар
14.01.2021 14:40 Відповісти
 
 