Цензор.НЕТ
Новости
МИД запустил официальный сайт об Украине

МИД запустил официальный сайт об Украине

Министерство иностранных дел Украины запустило сайт ukraine.ua, который будет информировать иностранцев о путешествиях, обучении в Украине, а также возможностях инвестиций в страну.

"Нам удалось получить под контроль и управление, подчеркну, государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет размещен сайт, который будет рассказывать миру об Украине", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что в основе сайта лежит визуальный бренд "Ukraine Now", и пообещал, что МИД Украины будет качественно и профессионально поддерживать этот ресурс.

Кулеба рассказал, что на сайте есть раздел "Explore" (Открой Украину), где рассказывается, куда поехать в Украине, что увидеть, как провести свободное время, где вкусно поесть, там же появится раздел об истории страны. Кроме того, на сайте будет раздел "Invest" (Инвестируйте в Украину), где будет разъясняться, почему стоит инвестировать в Украину, какие возможности торговли предлагает Украина, где страна находится в вопросах торговли и инноваций. Также на сайте есть раздел "Study" (Учись в Украине), в котором разъясняется, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине.

"Сайт ukraine.ua должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, для иностранного бизнесмена, и для иностранного студента. Все это - для того, чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет", - указал глава внешнеполитического ведомства.

В сайт ukraine.ua интегрирован фотобанк "Украина", также на сайте появится раздел "Happening now", где будет размещена информация обо всех ключевых событиях, которые происходят в Украине, в частности о фестивалях, культурных мероприятиях, форумах. Сейчас сайт функционирует только на английском языке, но уже в ближайшее время появятся версии на французском, немецком, испанском, арабском, китайском языках.

"Создать такой ресурс, и создать его качественно было непросто. Но именно командная общая работа помогла нам достигнуть результата. Приобщились к нему более 30 компаний, стартапы, образовательные, культурные институции и просто десятки волонтеров, которые помогали нам создавать качественный продукт", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что данный сайт будет стабильным официальным окном в Украину в онлайн-пространстве. "Мы гарантируем его стабильность и стабильное развитие, потому что управление этим сайтом и доменом ukraine.ua будет осуществлять Украинский институт Министерства иностранных дел Украины", - добавил Кулеба.

инвестиции (1173) МИД (7109) сайт (322) туризм (1543) обучение (570) Кулеба Дмитрий (2882)
Топ комментарии
+2
На сайті "Скоти", 95 портал і відосіки відомого зеленого упиря?
14.01.2021 14:21 Ответить
+1
Кулеба, тебя ермаки сожрут. Сто в гору, сожрут. Ты слишком часто произносишь слово "Украина". Держись, Кулеба! Ты походу последний из правительства, кто для страны хоть что-то делает. Хотя твоя работа не сайты открывать, а трясти весь мир за барки и добиваться, чтобы интересы Украины были соблюдены всегда, везде и в полном объеме.
14.01.2021 14:28 Ответить
+1
не боись за Кулебу, у него все нормально. Беспокойся лучше о себе, чтобы кулебы и иже с ним не шибко тебе лапшу на уши вешали.
14.01.2021 14:51 Ответить
На сайті "Скоти", 95 портал і відосіки відомого зеленого упиря?
14.01.2021 14:21 Ответить
Главное .... "выезд". надо бы, судя по тому шо читаем в новостях.
Но все буде добре.... для всяких ахметок. а для туристов - "Мертвая зона". в Арии вроде песня есть, слушаю как раз, Арию, надо найти
14.01.2021 14:24 Ответить
Кулеба, тебя ермаки сожрут. Сто в гору, сожрут. Ты слишком часто произносишь слово "Украина". Держись, Кулеба! Ты походу последний из правительства, кто для страны хоть что-то делает. Хотя твоя работа не сайты открывать, а трясти весь мир за барки и добиваться, чтобы интересы Украины были соблюдены всегда, везде и в полном объеме.
14.01.2021 14:28 Ответить
не боись за Кулебу, у него все нормально. Беспокойся лучше о себе, чтобы кулебы и иже с ним не шибко тебе лапшу на уши вешали.
14.01.2021 14:51 Ответить
Зайду та подивлюся чи подивуюся...))
14.01.2021 14:30 Ответить
HAPPENING NOW
INNOVATIVE
DIVERSE
DYNAMIC
BRAVE
CREATIVE
INNOVATIVE
DIVERSE
You can come as a tourist, business person, student, culture fan, music geek or just chance-comer - at the end of the day, you`ll definitely fall in love with Ukraine!
DISCOVER UKRAINE
UKRAINE
Country of ultimate freedom.
Where all the most interesting is happening just NOW
EXPLORE
Mix of the traditional old-fashioned Europe and modern urban life, gourmet and street food, magnificent nature and lovely people, modern culture and folk art, ancient history and almost crazy pace of life in big cities. It`s Ukraine - place to explore and fall in love with right NOW!

Пацталом!!
Живу в Україні і не знав такогоГОГО!!
Знаю англійську...
🤣🤣
14.01.2021 14:37 Ответить
30 компаний отмыли кучу бабла.
14.01.2021 14:32 Ответить
Херней страдают! Этих дармоедов пора сократить на 2/3! Оставить посольства в 10-12 действительно важных для украинской дипломатии странах, останые закрыть и открыть на сайте МИДа ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОЛЬСТВО УКРАНЫ В МИРЕ, где удаленно будут выдаваться не только ЭЛЕКТРОНЫЕ ВИЗЫ, но и вся дипломатическая служба должна быть переведена на удаленку ( не корона тому причина, а отимизация расходов), пора покончить с крышей для шпионов, разведка должнв работать по современным технологиям в ногу со временем!
14.01.2021 14:32 Ответить
на сайте будет раздел "Invest" (Инвестируйте в Украину), где будет разъясняться, почему стоит инвестировать в Украину
Не "почему" -- а "почём", "во сколько обойдётся" и с кого потом спрашивать по первому вопросу.
14.01.2021 14:49 Ответить
Хороший сайт, лайк
14.01.2021 15:02 Ответить
А "вввуувіімкни Украіну" де? Было бы очень своевременно и актуально. Explore здесь не катит, фасон не тот.
14.01.2021 15:05 Ответить
такие сайты могут стоить как 16000$ так и 160 000. пожалуйста цену студию, чтобы граждане Украины понимали, насколько прозрачной была процедура выбора разработчика сайта. Ведь не секрет, что правительство Зеленского очень коррупционное.
14.01.2021 16:11 Ответить
не прошло и 30 лет..
14.01.2021 16:30 Ответить
Вот это подвиг! Купили хостинг! Это стоит 10 долларов в год. Повод для гордости?
14.01.2021 16:31 Ответить
МЗС запустило офіційний сайт про Україну - Цензор.НЕТ 9839"
14.01.2021 20:10 Ответить
 
 