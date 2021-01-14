МИД запустил официальный сайт об Украине
Министерство иностранных дел Украины запустило сайт ukraine.ua, который будет информировать иностранцев о путешествиях, обучении в Украине, а также возможностях инвестиций в страну.
"Нам удалось получить под контроль и управление, подчеркну, государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет размещен сайт, который будет рассказывать миру об Украине", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр отметил, что в основе сайта лежит визуальный бренд "Ukraine Now", и пообещал, что МИД Украины будет качественно и профессионально поддерживать этот ресурс.
Кулеба рассказал, что на сайте есть раздел "Explore" (Открой Украину), где рассказывается, куда поехать в Украине, что увидеть, как провести свободное время, где вкусно поесть, там же появится раздел об истории страны. Кроме того, на сайте будет раздел "Invest" (Инвестируйте в Украину), где будет разъясняться, почему стоит инвестировать в Украину, какие возможности торговли предлагает Украина, где страна находится в вопросах торговли и инноваций. Также на сайте есть раздел "Study" (Учись в Украине), в котором разъясняется, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине.
"Сайт ukraine.ua должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, для иностранного бизнесмена, и для иностранного студента. Все это - для того, чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет", - указал глава внешнеполитического ведомства.
В сайт ukraine.ua интегрирован фотобанк "Украина", также на сайте появится раздел "Happening now", где будет размещена информация обо всех ключевых событиях, которые происходят в Украине, в частности о фестивалях, культурных мероприятиях, форумах. Сейчас сайт функционирует только на английском языке, но уже в ближайшее время появятся версии на французском, немецком, испанском, арабском, китайском языках.
"Создать такой ресурс, и создать его качественно было непросто. Но именно командная общая работа помогла нам достигнуть результата. Приобщились к нему более 30 компаний, стартапы, образовательные, культурные институции и просто десятки волонтеров, которые помогали нам создавать качественный продукт", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что данный сайт будет стабильным официальным окном в Украину в онлайн-пространстве. "Мы гарантируем его стабильность и стабильное развитие, потому что управление этим сайтом и доменом ukraine.ua будет осуществлять Украинский институт Министерства иностранных дел Украины", - добавил Кулеба.
Но все буде добре.... для всяких ахметок. а для туристов - "Мертвая зона". в Арии вроде песня есть, слушаю как раз, Арию, надо найти
UKRAINE
Country of ultimate freedom.
Where all the most interesting is happening just NOW
EXPLORE
Mix of the traditional old-fashioned Europe and modern urban life, gourmet and street food, magnificent nature and lovely people, modern culture and folk art, ancient history and almost crazy pace of life in big cities. It`s Ukraine - place to explore and fall in love with right NOW!
FIND OUT MORE
INVEST
Ukraine is a place to start your business right NOW! Invest in Ukraine already today - collect your benefits in the nearest future. Investment protection, simplified procedures and high-qualified human resources are on us.
HAPPENING NOW
