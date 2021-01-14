УКР
МЗС запустило офіційний сайт про Україну

МЗС запустило офіційний сайт про Україну

Міністерство закордонних справ України запустило сайт ukraine.ua, який буде інформувати іноземців про подорожі, навчання в Україні, а також можливості інвестицій у країну.

"Нам вдалося отримати під контроль і управління, підкреслю, держави, а не приватних осіб або компаній, інтернет-домен ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розміщено сайт, який розповідатиме світу про Україну", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що в основі сайту лежить візуальний бренд "Ukraine Now", і пообіцяв, що МЗС України буде якісно і професійно підтримувати цей ресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба

Кулеба розповів, що на сайті є розділ "Explore" (Відкрий Україну), де розповідається, куди поїхати в Україні, що побачити, як провести вільний час, де смачно поїсти, там же з'явиться розділ про історію країни. Крім того, на сайті буде розділ "Invest" (Інвестуйте в Україну), де буде пояснюватися, чому варто інвестувати в Україну, які можливості торгівлі пропонує Україна, де країна розташовується в питаннях торгівлі та інновацій. Також на сайті є розділ "Study" (Навчайся в Україні), в якому роз'яснюється, які освітні послуги іноземці можуть отримати в Україні.

"Сайт ukraine.ua має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, для іноземного бізнесмена і для іноземного студента. Все це - для того, щоб привернути до України додаткову увагу і популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет", - вказав глава зовнішньополітичного відомства.

У сайт ukraine.ua інтегровано фотобанк "Україна", також на сайті з'явиться розділ "Happening now", де буде розміщена інформація про всі ключові події, які відбуваються в Україні, зокрема про фестивалі, культурні заходи, форуми. Зараз сайт функціонує лише англійською мовою, але вже найближчим часом з'являться версії французькою, німецькою, іспанською, арабською, китайською мовами.

Читайте: Держприкордонслужба щодо необхідності сертифіката про COVID-вакцинацію для виїзду за кордон: Вимоги для подорожей за кордон поки не змінилися

"Створити такий ресурс, і створити його якісно було непросто. Але саме командна спільна робота допомогла нам досягти результату. Долучилися до нього більш як 30 компаній, стартапи, освітні, культурні інституції та просто десятки волонтерів, які допомагали нам створювати якісний продукт", - пояснив міністр.

Він наголосив, що цей сайт буде стабільним офіційним вікном в Україну в онлайн-просторі. "Ми гарантуємо його стабільність і сталий розвиток, тому що управління цим сайтом і доменом ukraine.ua буде здійснювати Український інститут Міністерства закордонних справ України", - додав Кулеба.

Автор: 

інвестиції (2162) МЗС (4282) сайт (274) туризм (1577) навчання (635) Кулеба Дмитро (3606)
Топ коментарі
+2
На сайті "Скоти", 95 портал і відосіки відомого зеленого упиря?
показати весь коментар
14.01.2021 14:21 Відповісти
+1
Кулеба, тебя ермаки сожрут. Сто в гору, сожрут. Ты слишком часто произносишь слово "Украина". Держись, Кулеба! Ты походу последний из правительства, кто для страны хоть что-то делает. Хотя твоя работа не сайты открывать, а трясти весь мир за барки и добиваться, чтобы интересы Украины были соблюдены всегда, везде и в полном объеме.
показати весь коментар
14.01.2021 14:28 Відповісти
+1
не боись за Кулебу, у него все нормально. Беспокойся лучше о себе, чтобы кулебы и иже с ним не шибко тебе лапшу на уши вешали.
показати весь коментар
14.01.2021 14:51 Відповісти
Коментувати
На сайті "Скоти", 95 портал і відосіки відомого зеленого упиря?
показати весь коментар
14.01.2021 14:21 Відповісти
Главное .... "выезд". надо бы, судя по тому шо читаем в новостях.
Но все буде добре.... для всяких ахметок. а для туристов - "Мертвая зона". в Арии вроде песня есть, слушаю как раз, Арию, надо найти
показати весь коментар
14.01.2021 14:24 Відповісти
Кулеба, тебя ермаки сожрут. Сто в гору, сожрут. Ты слишком часто произносишь слово "Украина". Держись, Кулеба! Ты походу последний из правительства, кто для страны хоть что-то делает. Хотя твоя работа не сайты открывать, а трясти весь мир за барки и добиваться, чтобы интересы Украины были соблюдены всегда, везде и в полном объеме.
показати весь коментар
14.01.2021 14:28 Відповісти
не боись за Кулебу, у него все нормально. Беспокойся лучше о себе, чтобы кулебы и иже с ним не шибко тебе лапшу на уши вешали.
показати весь коментар
14.01.2021 14:51 Відповісти
Зайду та подивлюся чи подивуюся...))
показати весь коментар
14.01.2021 14:30 Відповісти
HAPPENING NOW
INNOVATIVE
DIVERSE
DYNAMIC
BRAVE
CREATIVE
INNOVATIVE
DIVERSE
You can come as a tourist, business person, student, culture fan, music geek or just chance-comer - at the end of the day, you`ll definitely fall in love with Ukraine!
DISCOVER UKRAINE
UKRAINE
Country of ultimate freedom.
Where all the most interesting is happening just NOW
EXPLORE
Mix of the traditional old-fashioned Europe and modern urban life, gourmet and street food, magnificent nature and lovely people, modern culture and folk art, ancient history and almost crazy pace of life in big cities. It`s Ukraine - place to explore and fall in love with right NOW!

FIND OUT MORE

INVEST
Ukraine is a place to start your business right NOW! Invest in Ukraine already today - collect your benefits in the nearest future. Investment protection, simplified procedures and high-qualified human resources are on us.
Пацталом!!
Живу в Україні і не знав такогоГОГО!!
Знаю англійську...
🤣🤣
показати весь коментар
14.01.2021 14:37 Відповісти
30 компаний отмыли кучу бабла.
показати весь коментар
14.01.2021 14:32 Відповісти
Херней страдают! Этих дармоедов пора сократить на 2/3! Оставить посольства в 10-12 действительно важных для украинской дипломатии странах, останые закрыть и открыть на сайте МИДа ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОЛЬСТВО УКРАНЫ В МИРЕ, где удаленно будут выдаваться не только ЭЛЕКТРОНЫЕ ВИЗЫ, но и вся дипломатическая служба должна быть переведена на удаленку ( не корона тому причина, а отимизация расходов), пора покончить с крышей для шпионов, разведка должнв работать по современным технологиям в ногу со временем!
показати весь коментар
14.01.2021 14:32 Відповісти
на сайте будет раздел "Invest" (Инвестируйте в Украину), где будет разъясняться, почему стоит инвестировать в Украину
Не "почему" -- а "почём", "во сколько обойдётся" и с кого потом спрашивать по первому вопросу.
показати весь коментар
14.01.2021 14:49 Відповісти
Хороший сайт, лайк
показати весь коментар
14.01.2021 15:02 Відповісти
А "вввуувіімкни Украіну" де? Было бы очень своевременно и актуально. Explore здесь не катит, фасон не тот.
показати весь коментар
14.01.2021 15:05 Відповісти
такие сайты могут стоить как 16000$ так и 160 000. пожалуйста цену студию, чтобы граждане Украины понимали, насколько прозрачной была процедура выбора разработчика сайта. Ведь не секрет, что правительство Зеленского очень коррупционное.
показати весь коментар
14.01.2021 16:11 Відповісти
не прошло и 30 лет..
показати весь коментар
14.01.2021 16:30 Відповісти
Вот это подвиг! Купили хостинг! Это стоит 10 долларов в год. Повод для гордости?
показати весь коментар
14.01.2021 16:31 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 20:10 Відповісти
 
 