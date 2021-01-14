МЗС запустило офіційний сайт про Україну

Міністерство закордонних справ України запустило сайт ukraine.ua, який буде інформувати іноземців про подорожі, навчання в Україні, а також можливості інвестицій у країну.

"Нам вдалося отримати під контроль і управління, підкреслю, держави, а не приватних осіб або компаній, інтернет-домен ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розміщено сайт, який розповідатиме світу про Україну", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що в основі сайту лежить візуальний бренд "Ukraine Now", і пообіцяв, що МЗС України буде якісно і професійно підтримувати цей ресурс.

Кулеба розповів, що на сайті є розділ "Explore" (Відкрий Україну), де розповідається, куди поїхати в Україні, що побачити, як провести вільний час, де смачно поїсти, там же з'явиться розділ про історію країни. Крім того, на сайті буде розділ "Invest" (Інвестуйте в Україну), де буде пояснюватися, чому варто інвестувати в Україну, які можливості торгівлі пропонує Україна, де країна розташовується в питаннях торгівлі та інновацій. Також на сайті є розділ "Study" (Навчайся в Україні), в якому роз'яснюється, які освітні послуги іноземці можуть отримати в Україні.

"Сайт ukraine.ua має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, для іноземного бізнесмена і для іноземного студента. Все це - для того, щоб привернути до України додаткову увагу і популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет", - вказав глава зовнішньополітичного відомства.

У сайт ukraine.ua інтегровано фотобанк "Україна", також на сайті з'явиться розділ "Happening now", де буде розміщена інформація про всі ключові події, які відбуваються в Україні, зокрема про фестивалі, культурні заходи, форуми. Зараз сайт функціонує лише англійською мовою, але вже найближчим часом з'являться версії французькою, німецькою, іспанською, арабською, китайською мовами.

"Створити такий ресурс, і створити його якісно було непросто. Але саме командна спільна робота допомогла нам досягти результату. Долучилися до нього більш як 30 компаній, стартапи, освітні, культурні інституції та просто десятки волонтерів, які допомагали нам створювати якісний продукт", - пояснив міністр.

Він наголосив, що цей сайт буде стабільним офіційним вікном в Україну в онлайн-просторі. "Ми гарантуємо його стабільність і сталий розвиток, тому що управління цим сайтом і доменом ukraine.ua буде здійснювати Український інститут Міністерства закордонних справ України", - додав Кулеба.