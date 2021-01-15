1 947 2
Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев коронавируса. СПИСОК
Минздрав обновил список стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, список стран "красной" зоны сократился и составляет 66 стран (ранее было 78 стран). Среди них: Чехия, Израиль, Грузия, Венгрия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Германия, Италия и другие.
В списке "зеленых" стран: Турция, Болгария, Армения, Греция, Египет, Китай, Япония, Молдова и другие.
Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 219,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ребят, мне каж*дся шо эта истерика уже всех за***
А вакцинация - подозрительна
И потом, включите, если есть время та натхнення - Маски Шоу. Это хотя бы будет круче чем "нервы садить".