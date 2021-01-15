Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев коронавируса. СПИСОК

Минздрав обновил список стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, список стран "красной" зоны сократился и составляет 66 стран (ранее было 78 стран). Среди них: Чехия, Израиль, Грузия, Венгрия, Россия, Беларусь, Польша, Франция, Германия, Италия и другие.

В списке "зеленых" стран: Турция, Болгария, Армения, Греция, Египет, Китай, Япония, Молдова и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 219,8 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

