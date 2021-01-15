Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300

На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте.

об этом говорится в сообщении Telegram-канала ВР.

Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

В пресс-службе парламента также напомнили, что Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 (№1017). За такое решение проголосовали 17 из 22 членов Комитета.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 76, 77 Конституции Украины. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.

Документ предлагает:

- уменьшить конституционный состав парламента с 450 до 300 народных депутато

- изъять со ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (поскольку эта норма дублирует ст. 71).

- добавляется требование к кандидату в народные депутаты - владение государственным языком.

- изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.