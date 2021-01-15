РУС
Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300

На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала ВР.

Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

В пресс-службе парламента также напомнили, что Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 (№1017). За такое решение проголосовали 17 из 22 членов Комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет рекомендует Раде сократить число нардепов до 300

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 76, 77 Конституции Украины. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.

Документ предлагает:

- уменьшить конституционный состав парламента с 450 до 300 народных депутато

- изъять со ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (поскольку эта норма дублирует ст. 71).

- добавляется требование к кандидату в народные депутаты - владение государственным языком.

- изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Топ комментарии
+10
давайте 10..
Коломойсским дешевле будет
15.01.2021 13:05 Ответить
+10
В кацапском Telegram. А чому не в Одноглазниках?
15.01.2021 13:05 Ответить
+6
А почему 300 а 3000??? Что за подсчет. Чтобы Бене дешевле этот цырк обходился???
15.01.2021 13:03 Ответить
глядя, на то чмо, что там сидит, то и 300 много
15.01.2021 12:59 Ответить
давайте 10..
Коломойсским дешевле будет
15.01.2021 13:05 Ответить
Хм...давай теперь еще объясни, какая разница сколько их там сидит в плане эффективности их работы? Если их будет меньше - лучше работать будут? Или просто олигархам проще контролировать и организовать их всех? Или еще чего? Про ЗП и льгот то конечно веселые рассказы, но в плане страны то копейки.
15.01.2021 13:07 Ответить
Типа народовластие от зеленого стада..
Это на этом жирная свыня стефанчук фесь прошлый год пиарилась???
15.01.2021 13:01 Ответить
да и 150 хватит.
15.01.2021 13:01 Ответить
давай чтобы три было - вообще по кайфу будет
15.01.2021 13:10 Ответить
Почему именно телеграм? Почему не Вайбер?
15.01.2021 13:02 Ответить
Вайбер ГРУ/ФСБ не котролирует
15.01.2021 13:12 Ответить
откуда инфа ?
15.01.2021 13:51 Ответить
яка різниця? кількість вже давно на референдумі була проголосована.
15.01.2021 13:18 Ответить
так вже ж проводили опитування на виборах. скільки можна мусолити? скорочуйте будь-ласка скоріше
15.01.2021 13:02 Ответить
на черзі в ВК і ОК
15.01.2021 13:02 Ответить
та ЩОБ УСІ БУЛИ з ОПЗЖ ТА СН - гей-гей на вибори з ******** ПРорашистських аферистів.
15.01.2021 13:03 Ответить
https://ukrmir.info/?s=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE Юрий Бойко в открытую призывает заключить прямой договор с https://ukrmir.info/?s=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Газпромом» на поставку газа. Дескать так было дешевле.
То, что за предыдущее российское «дешевле» мы заплатили жизнями тысяч украинцев, Бойко уже не помнит.https://ukrmir.info/bojko-prizyvaet-zaklyuchit-pryamoj-dogovor-s-gazpromom-na-postavku-gaza/
15.01.2021 13:13 Ответить
Что значит бойко уже не помнит? А он вообще про это "знал"?
15.01.2021 13:16 Ответить
От области по 1 рылу
15.01.2021 13:03 Ответить
Да, идеально. И к каждому еще по 2 олигарха в подарок - которым они будут отрабатывать на все 146%
15.01.2021 13:17 Ответить
А почему 300 а 3000??? Что за подсчет. Чтобы Бене дешевле этот цырк обходился???
15.01.2021 13:03 Ответить
Покупать легче будет, дешевле
15.01.2021 13:08 Ответить
Ви б ще на кавовій гущі поворожили...)))
15.01.2021 13:04 Ответить
Турборежимна ліквідація країни. Готуйтесь, телепні зубожілі, вас будуть дєлать вмєстє раз і назавжди!
15.01.2021 13:04 Ответить
В кацапском Telegram. А чому не в Одноглазниках?
15.01.2021 13:05 Ответить
Меня как то тоже напрягло это
15.01.2021 13:10 Ответить
Патамушта там торговиє парньори ЗЕБєні.
15.01.2021 13:12 Ответить
Зеленський навіть користується Яндекс-диском.
15.01.2021 13:17 Ответить
Похоже на демарш ЗЕ-Ради против американских соцсетей после того, США "обидели" санкциями их члена "тупой, собачий рот".
15.01.2021 13:29 Ответить
Ви вважаєте, що у "кацапському" телеграмі допустили би канали вільної Білорусії, та інших каналів спрямованих проти рашки підорашки?
Ви часом не чули, що навіть роскомнадзор не має впливу на телеграм?
Те, що він був розроблений двома братами з РФ це не означає належність чи стосунком до РФ!
ВК, Однокласники так! Це відома корпорація Майл груп яка керується з московії, а до чого тут телеграм?
Скоріше вайбер буде кацапським
15.01.2021 13:42 Ответить
Допускаю. Не знаю які там є канали проти кацапії, але те, що власників Telegramm і кремль влаштовують антилукашенківські канали підтверджували навіть західні експерти.
15.01.2021 13:55 Ответить
Ще раз запитую, Ви чули про те, що російский роскомнадзор не зміг заблокувати телеграм у свій час?
Ви з західними експертами особисто спілкувалися?
Може вже потрібно відмовитися від вайберу і спробувати телеграм?
Для довідки, брати Дурови не живуть у РФ, і на них заведені кримінальні справи у московії.
Тому як пишете щось, будь ласка перевіряйте інформацію, та не вводьте людей в оману...
З повагою!
16.01.2021 01:58 Ответить
П'ять причин видалитися з Telegram просто зараз.



https://texty.org.ua/articles/102705/pyat-prychyn-vydalytys-iz-telegram-pryamo-zaraz/


16.01.2021 11:28 Ответить
бо там уже занято!
Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 1982
15.01.2021 13:50 Ответить
Давайте НОЛь..
есть жэ ГОС ДУМА ?
15.01.2021 13:07 Ответить
СН хотят под соусом исполнения народного желания избавиться от неугодных, ренегатов и слишком независимых.
15.01.2021 13:08 Ответить
тоесть оставить депутатов от слуг а остальных выгнать:?
15.01.2021 13:10 Ответить
Це слуги викинуть своїх бунтарів і залишать тільки упоротих.
15.01.2021 13:10 Ответить
Опрос неправильный, надо дописать еще один пункт: ... зниження до 150
15.01.2021 13:10 Ответить
а смысл в чем?
15.01.2021 13:12 Ответить
Гривен? Зарплату?
15.01.2021 13:14 Ответить
Дебіли, невігласи та просто ідіоти, що Рада, що Вова зі своїм опитуванням: За Кучми ВЖЕ був референдум з подібним питанням. Просто імплементуйте його результати. ВСЕ!
15.01.2021 13:10 Ответить
Одно дело - уговаривать, покупать и доплачивать большеиу количеству депов, другое дело -300. Купить и надавить будет дешевле.
Потом в турборежиме мы войдем в Расею.
15.01.2021 13:12 Ответить
А чому 300,що за магічна така цифра?Від кожної області Україні має бути не більше трьох представників,ЗА,ПРОТИ та УТРИМАВСЯ,, і не більше а в середині областей самоурядування.
15.01.2021 13:12 Ответить
сокращать надо до 52 по 2 козла из каждой области...
15.01.2021 13:14 Ответить
Оксана Забужко: - "...він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях"...
Живемо, як на вулкані. Кожен день чекаємо, що ще утне цей імітатор при владі.
15.01.2021 13:14 Ответить
це казламорде відволікання від справжніх проблем
невже є ідіоти, які серйозно вірять у те, що зменшення числа нардепів якимось чином вплине на політичну, чи економічну ситуацію в країні?
15.01.2021 13:14 Ответить
Ну как бы положительно повлияет на количество $ которые олигархи вливают в ВР + контролировать станет проще
15.01.2021 13:22 Ответить
вас там вообще и 150 - будет дохера.
15.01.2021 13:14 Ответить
24 депутата = 24 области. По одному представителю от каждой области, хватит с головой.
15.01.2021 13:14 Ответить
это без головы

чем депутатов больше тем они дороже олигархам обходятся
15.01.2021 13:53 Ответить
В російському телеграмм.
15.01.2021 13:16 Ответить
Конституцию Украины после этого начнут разваливать в турборежиме. Как говорится лиха беда начало...
Все вопросы можно решать, но только не с этой властью. Потому что ее цель- сдать Украину Расее
15.01.2021 13:16 Ответить
почему на телеграмме..!? это же фсб-шная помойка. А, по количеству, так и 300 это много..., сотни хватило бы с головой.
15.01.2021 13:18 Ответить
Хватит и 30 депутатов всё равно они как те серебряники в руках олигархов
15.01.2021 13:20 Ответить
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства? так 91% у 2000році
15.01.2021 13:20 Ответить
Шулеры-наперсточники. Ну и на сколько легитимным будет такой опрос? Какой процент населения, имеющий право голоса,пользуется этим "телеграмом"?
15.01.2021 13:21 Ответить
А понты ?*??? ..
15.01.2021 13:23 Ответить
В годы семилетней войны какие могут быть депутаты? Украинцы наблюдают УЖАС, когда по залу Верховной Рады бегает Кум кремлёвского Фюрера и всех держит за руку.
15.01.2021 13:23 Ответить
Одной из целей этой затеи - перелопатить, извратить Конституцию Украины.
15.01.2021 13:24 Ответить
Я против!
Нужно сократить до 100, и помощников не больше 2-х!
15.01.2021 13:28 Ответить
Да чьо там ? Упразднить Раду!
Вова с ермаками и портновыми сами все порешают!
Потом Будут сокращать максимально Армию
Потом дадут воду в Крым
Это ж уже вырисовывается.
Так поддержим зеленую власть?
15.01.2021 13:35 Ответить
А коли землю продали всупереч Конституції теж опитуваня проводили? І як може громадянини не спеціаліст з конституційного права, не політолог визначити для чого і скілки потрібно тих нардепів, і де показники щодо їх якісного відбору, де згадка про їх психічне і загальне здоров'я, про те що немає наркозалежності. Для ідіотів скажіть їх повинно бути 10 і вони скажуть це ще забагато, але коли їх оліграхи остаточно пограбують, тоді вони схаменуться але буде вже запізно.
15.01.2021 13:29 Ответить
Украина может вернуться к закупке газа из РОССИИ: в Кабмине озвучили причины И.о. министра энергетики Юрий Витренко выступил с предложением о том, чтобы снова закупать газ у России напрямую. По его словам, это существенно снизит стоимость топлива для конечного потребителя
Нам снова предлагают продать независимость за пару месяцев дешевого газа

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в будущем Украина будет выстраивать мирные отношения с РОССИЕЙ
К тому же власть изворачивается как змея на сковородке, чтобы дать воду в Крым
15.01.2021 13:30 Ответить
Крым должен стать солончаковой пустиней!!
15.01.2021 13:33 Ответить
где ж еще проводить опросы, как не в кгбшной помойке дурова
15.01.2021 13:36 Ответить
Просто по опросу будет видно готов нарид буферного Юго востока Украины беспрепятственно пропустить российских оккупантов до города Киева. Расия семь лет готовилась к захвату Украины
15.01.2021 13:45 Ответить
нарид юговностока хочет в домбабве, ему там медом помазано
15.01.2021 13:48 Ответить
Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 В настоящее время в бундестаге 709 депутатов.

Немцы дураки, одни слуги олигархов умные.
15.01.2021 13:42 Ответить
Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 7641
15.01.2021 13:43 Ответить
В двухпалатном парламенте Франции - 898 депутатов: 321 - в верхней палате и 577 - в нижней.
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
И как это эти "тупые" немцы-французы не догадались до сих пор сократить свои парламенты.
Да еще и живут не хуже нас, сволочи
15.01.2021 13:45 Ответить
Ниочем. Отвелечение внимания от действительно насущных проблем и провальной экономической политики. Если будет 300 епутатов их легче будет купить и легче будет лоббировать свои интересы олигархам. Только и всего. На уменьшение числа депутатов это скорее всего запрос олигархата. Ими легче управлять будет. Ну и естественно конституционное большинство уже не будет 300 голосо, а меньше. Легче будет протягивать нужные изменения в Конституцию. Других причин сокращать депутатский корпус не вижу.
15.01.2021 13:50 Ответить
Надо просто поставить хорошие фильтры для кандидатов в депутаты.
Там не должно быть людей прошедших через психушки таких как как Рабинович, с судимостями, без образования, вякнувших хоть когда-то что-то против Украины и т. д. и т.п.
15.01.2021 13:50 Ответить
Да у нас еще даже и не попытались отменить закрытые партийные списки. Пока такое явление имеет место быть в Раду будут попадать всякие проходимцы и торговля депутатскими мандатами будет процеветать. Императивный мандат тоже необходим. Т.е. чтобы партия могла отозвать депутата, если он выбирался по партийному списку, но ведет политику, которая не совпадает с политикой самой партии. Хочешь вести свою независимую политику иди в Раду мажоритарщиком.
15.01.2021 14:01 Ответить
Должен быть закон про отзыв депутата его выборцами!
А так, можно спрогнозировать - за это проголосуют 73%!
15.01.2021 13:52 Ответить
Я даже из РБ сейчас в телеге поставлю: "Да"
15.01.2021 13:53 Ответить
А давайте вы у себя придумайте опрос, а мы вам из Украины наставим "ДА"
15.01.2021 14:05 Ответить
В Беларуси нет никаких законов, таракан отменил, будет 7 млрд. человек, проголосует весь земной шар, лукашеску всё равно не среагирует, он дебил.
15.01.2021 14:12 Ответить
Я би проголосував якби це опитування було репрезентативне, та містило у собі варіант відповіді до 30-ти...
15.01.2021 13:54 Ответить
Чтобы проверить .. на... Украинцы спрашивают "Чей КРЫМ? Может пора задать вопрос Главнокомандующему ..."Что делает кум кремлёвского Фюрера в Верховной Раде в годы войны с Расией?" и ответ ДА или НЕТ
15.01.2021 13:55 Ответить
Короче - загнать (купить) во фракцию Слуг 300 депов, остальных разогнать!

И будет как в совке - КПСС
Биомасса, как назвал украинцев папа-проффесор Зюзи, схавает.
Как схавала и Галабародьку- автомат в руки и расстрел Рады.
Мешают Бубоньке вести хохлов в светлое будущее, т.е. в его любимую Расею.
Где он жил почти 6 лет и развлекал за хорошие бабки, а тут , понимаешь, пришли "свидомиты, и прервали этот сладостный процесс.
Захотелось им независимости...
15.01.2021 14:03 Ответить
Всё, я проголосовал:
Рада запустила в Telegram опитування щодо скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 4620
15.01.2021 14:03 Ответить
Ну , как и следовало ожидать - тех же почти 80% (73%)зебилов!
Добавилось еще бялорусов.
Биомасса остается биомассой.
15.01.2021 14:07 Ответить
А я наоборот за то, чтобьі их стало 600. Тогда всяким беням с ахметовьіми и пинчуками будет сложнее их покупать
15.01.2021 14:17 Ответить
Шановні, неужели вы не понимаете - рейтинг Зюзи упал до плинтуса, народ ропщет по поводу тарифов. Что нужно делать?
Правильно - устроить шумиху вокруг какого-нибудь громкого дела.
А давайте параллельно устроим опытування об отставке недолугого преза.
15.01.2021 14:39 Ответить
Может лучше проголосовать за отставку преза и правительства, которые абсолютно не справляются со своими обязанностями.
15.01.2021 14:43 Ответить
видимість діяльності....
шеб б....ть однокласніках опитування зробили, коли для того є петиції, дебіли
15.01.2021 15:31 Ответить
"Та це ж було вже!" (с)
15.01.2021 15:39 Ответить
Пусть добавят вопрос: каким путем предпочитаете избавиться от 150 спиногрызов? Такое будут читать...
15.01.2021 16:26 Ответить
Суки, хотят, что бы у коломойши с ахметычым хваталило денег на покупку всей рады, а не только 2/3 её части.
15.01.2021 22:27 Ответить
Купить 300 депутатов будет дешевле 450-ти, на 1/3.
15.01.2021 22:29 Ответить
Мої поздоровлення усім.
Навіть Рада працює на кацапському месенджері.
16.01.2021 23:37 Ответить
 
 