Рада запустила в Telegram опрос относительно сокращения числа нардепов до 300
На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала ВР.
Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"
Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".
В пресс-службе парламента также напомнили, что Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 (№1017). За такое решение проголосовали 17 из 22 членов Комитета.
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 76, 77 Конституции Украины. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов.
Документ предлагает:
- уменьшить конституционный состав парламента с 450 до 300 народных депутато
- изъять со ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (поскольку эта норма дублирует ст. 71).
- добавляется требование к кандидату в народные депутаты - владение государственным языком.
- изменить избирательную систему и закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.
Коломойсским дешевле будет
Это на этом жирная свыня стефанчук фесь прошлый год пиарилась???
То, что за предыдущее российское «дешевле» мы заплатили жизнями тысяч украинцев, Бойко уже не помнит.https://ukrmir.info/bojko-prizyvaet-zaklyuchit-pryamoj-dogovor-s-gazpromom-na-postavku-gaza/
Ви часом не чули, що навіть роскомнадзор не має впливу на телеграм?
Те, що він був розроблений двома братами з РФ це не означає належність чи стосунком до РФ!
ВК, Однокласники так! Це відома корпорація Майл груп яка керується з московії, а до чого тут телеграм?
Скоріше вайбер буде кацапським
Ви з західними експертами особисто спілкувалися?
Може вже потрібно відмовитися від вайберу і спробувати телеграм?
Для довідки, брати Дурови не живуть у РФ, і на них заведені кримінальні справи у московії.
Тому як пишете щось, будь ласка перевіряйте інформацію, та не вводьте людей в оману...
З повагою!
https://texty.org.ua/articles/102705/pyat-prychyn-vydalytys-iz-telegram-pryamo-zaraz/
есть жэ ГОС ДУМА ?
Потом в турборежиме мы войдем в Расею.
Живемо, як на вулкані. Кожен день чекаємо, що ще утне цей імітатор при владі.
невже є ідіоти, які серйозно вірять у те, що зменшення числа нардепів якимось чином вплине на політичну, чи економічну ситуацію в країні?
чем депутатов больше тем они дороже олигархам обходятся
Все вопросы можно решать, но только не с этой властью. Потому что ее цель- сдать Украину Расее
Нужно сократить до 100, и помощников не больше 2-х!
Вова с ермаками и портновыми сами все порешают!
Потом Будут сокращать максимально Армию
Потом дадут воду в Крым
Это ж уже вырисовывается.
Так поддержим зеленую власть?
Нам снова предлагают продать независимость за пару месяцев дешевого газа
Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в будущем Украина будет выстраивать мирные отношения с РОССИЕЙ
К тому же власть изворачивается как змея на сковородке, чтобы дать воду в Крым
Немцы дураки, одни слуги олигархов умные.
В Германии парламент также состоит из двух палат. В верхней 69 членов, в нижней - 631, всего получается 700 депутатов.
В однопалатном парламенте Турции 600 депутатов,
в двух палатах парламента Польши - 560 (100 человек в верхней и 460 - в нижней)
в США 535
И как это эти "тупые" немцы-французы не догадались до сих пор сократить свои парламенты.
Да еще и живут не хуже нас, сволочи
Там не должно быть людей прошедших через психушки таких как как Рабинович, с судимостями, без образования, вякнувших хоть когда-то что-то против Украины и т. д. и т.п.
А так, можно спрогнозировать - за это проголосуют 73%!
И будет как в совке - КПСС
Биомасса, как назвал украинцев папа-проффесор Зюзи, схавает.
Как схавала и Галабародьку- автомат в руки и расстрел Рады.
Мешают Бубоньке вести хохлов в светлое будущее, т.е. в его любимую Расею.
Где он жил почти 6 лет и развлекал за хорошие бабки, а тут , понимаешь, пришли "свидомиты, и прервали этот сладостный процесс.
Захотелось им независимости...
Добавилось еще бялорусов.
Биомасса остается биомассой.
Правильно - устроить шумиху вокруг какого-нибудь громкого дела.
А давайте параллельно устроим опытування об отставке недолугого преза.
шеб б....ть однокласніках опитування зробили, коли для того є петиції, дебіли
Навіть Рада працює на кацапському месенджері.