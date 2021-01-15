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Новости Коронавирус и карантин
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Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ

Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Греции предложил создать единый для ЕС сертификат вакцинации от коронавируса. Он объяснял, что такой сертификат упростит передвижение европейцев между странами-участницами ЕС.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для достижения коллективного иммунитета к COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

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вакцина (3815) ВОЗ (780) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Угу... Я почти поверил. Как жы ж... Всё будет! О тестах умолчу, сам уже четыре раза прошел. Итого, только с меня, в эту бездонную яму- 200 долларов прилетело. А сколько таких? А до хренища! Отменный бизнес, надо сказать!
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15.01.2021 19:39 Ответить
+3
Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9521
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15.01.2021 19:36 Ответить
+3
Решать кого впускать в страну, а кого нет - будут сами страны
ВОЗ уже недееспособен
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15.01.2021 19:40 Ответить
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Ви вже якось той...або хрестика зніміть, або таки одягніть труси.
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15.01.2021 19:34 Ответить
Ну-да... ну-да... ждитес-с-с-с-с...
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15.01.2021 19:40 Ответить
Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5647
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15.01.2021 19:34 Ответить
ничего сейчас жи2 выпустит новый вид вируса -более мощный так чтобы раз и навсегда и чтобы умоляли о чудо-лекарстве
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15.01.2021 21:12 Ответить
Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 141
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15.01.2021 21:15 Ответить
Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 838
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15.01.2021 21:17 Ответить
Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8941
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15.01.2021 21:17 Ответить
А где рептилоиды ? Ваша секта не рассказывает про них!
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16.01.2021 12:41 Ответить
ну если хочешь можешь гейтса рептилоедом называть сути это не меняет
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16.01.2021 19:59 Ответить
Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9521
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15.01.2021 19:36 Ответить
Угу... Я почти поверил. Как жы ж... Всё будет! О тестах умолчу, сам уже четыре раза прошел. Итого, только с меня, в эту бездонную яму- 200 долларов прилетело. А сколько таких? А до хренища! Отменный бизнес, надо сказать!
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15.01.2021 19:39 Ответить
Решать кого впускать в страну, а кого нет - будут сами страны
ВОЗ уже недееспособен
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15.01.2021 19:40 Ответить
воз таки шота знал)))
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15.01.2021 19:51 Ответить
ВОЗ кожен день бреше.
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15.01.2021 20:34 Ответить
Правильно .. А то из за ограничений выезда по covid-19 из США, Госдепу пришлось заниматься майдано-переворотом у себя дома . (с)
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15.01.2021 20:48 Ответить
Цікава логіка у країн які відмовляють без паспорту вакцинації від КОВІД-19 відвідувати ці країни. Якщо у таких країнах проведене щеплення, є суспільний імунітет, то чому забороняють громадянам приїхати до них навіть хворих на КОВІД? Адже якщо все зроблене для подолання пандемії то як цей заражений носій корони може її ініціювати в таких суспільствах, які витратили мільярди на вакцинацію. Тут щось інше, тут явна проблема тотальної не свободи, під шумок пандемії так масони вирішили заборонити вїзжати до країни золотого мільярду жителям третього світу, який і є результатом пограбунку колоній саме золотим мільярдом і їх економічними вбивцями. За логікою це саме жителів золотого мільярду не можна пускати до третього світу бо їх зараза може швидко стати пандемією, оскільки в таких країнах не було вакцинування і такого рівня фінансування медицини.
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15.01.2021 21:44 Ответить
ЧОМУ МЕДВЕЧУК СКАЧЕ ВІД СПУТНІК 5: По старинке при предъявлении вашего паспорта люди будут видеть слово «Украина» и трезубец. Но на сертификате о вакцинации появится слово «Спутник V»: прямая ассоциация не с галушками и Подолом, а с триколором и Красной площадью.... Если повезёт - (спутник может) стать очередным прообразом распространения «русского мира» на планете. Русский язык, русский мир, русская вакцина. ... «Какая разница», как говаривал один наш президент. Какая разница, если семью надо везти на курорт в Турцию? Какая разница, если работа стоит, а в Европу без сертификата о вакцинации не пускают? И так далее, и тому подобное. Вы же сами понимаете, в какой стране мы живём. Если Медведчук продавит распространение этого чипа-признака - вне всяких сомнений, наши люди начнут прививаться. Потом, если непроверенная инъекция вызовет неприятные последствия, они-то прозреют. Только свою функцию для Кремля каждый уколотый к тому времени уже выполнит.
https://petrimazepa.com/zachem_medvedchuku_chipirovat_ukraincev_putinskoy_vakcinoy
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15.01.2021 23:29 Ответить
 
 