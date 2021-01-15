Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ
Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации выступил против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Также в ВОЗ призвали страны применять скоординированные меры по обеспечению безопасных поездок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
"Учитывая, что влияние вакцин на сокращение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников", - говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Греции предложил создать единый для ЕС сертификат вакцинации от коронавируса. Он объяснял, что такой сертификат упростит передвижение европейцев между странами-участницами ЕС.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения Украины заявляли, что украинцы будут получать паспорта вакцинации так же, как и граждане ЕС.
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