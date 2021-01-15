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Новини Коронавірус і карантин
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Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ

Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайної ситуації виступив проти введення вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

"З огляду на те, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в даний час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від мандрівників, які прибувають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції запропонував створити єдиний для ЄС сертифікат вакцинації проти коронавірусу. Він пояснював, що такий сертифікат спростить пересування європейців між країнами-учасницями ЄС.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни ЄС.

Читайте також: Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов

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вакцина (4419) ВООЗ (773) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Угу... Я почти поверил. Как жы ж... Всё будет! О тестах умолчу, сам уже четыре раза прошел. Итого, только с меня, в эту бездонную яму- 200 долларов прилетело. А сколько таких? А до хренища! Отменный бизнес, надо сказать!
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15.01.2021 19:39 Відповісти
+3
Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9521
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15.01.2021 19:36 Відповісти
+3
Решать кого впускать в страну, а кого нет - будут сами страны
ВОЗ уже недееспособен
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15.01.2021 19:40 Відповісти
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Ви вже якось той...або хрестика зніміть, або таки одягніть труси.
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15.01.2021 19:34 Відповісти
Ну-да... ну-да... ждитес-с-с-с-с...
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15.01.2021 19:40 Відповісти
Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5647
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15.01.2021 19:34 Відповісти
ничего сейчас жи2 выпустит новый вид вируса -более мощный так чтобы раз и навсегда и чтобы умоляли о чудо-лекарстве
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15.01.2021 21:12 Відповісти
Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 141
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15.01.2021 21:15 Відповісти
Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 838
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15.01.2021 21:17 Відповісти
Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8941
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15.01.2021 21:17 Відповісти
А где рептилоиды ? Ваша секта не рассказывает про них!
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16.01.2021 12:41 Відповісти
ну если хочешь можешь гейтса рептилоедом называть сути это не меняет
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16.01.2021 19:59 Відповісти
Мы против обязательной вакцинации от COVID при международных поездках, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9521
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15.01.2021 19:36 Відповісти
Угу... Я почти поверил. Как жы ж... Всё будет! О тестах умолчу, сам уже четыре раза прошел. Итого, только с меня, в эту бездонную яму- 200 долларов прилетело. А сколько таких? А до хренища! Отменный бизнес, надо сказать!
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15.01.2021 19:39 Відповісти
Решать кого впускать в страну, а кого нет - будут сами страны
ВОЗ уже недееспособен
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15.01.2021 19:40 Відповісти
воз таки шота знал)))
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15.01.2021 19:51 Відповісти
ВОЗ кожен день бреше.
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15.01.2021 20:34 Відповісти
Правильно .. А то из за ограничений выезда по covid-19 из США, Госдепу пришлось заниматься майдано-переворотом у себя дома . (с)
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15.01.2021 20:48 Відповісти
Цікава логіка у країн які відмовляють без паспорту вакцинації від КОВІД-19 відвідувати ці країни. Якщо у таких країнах проведене щеплення, є суспільний імунітет, то чому забороняють громадянам приїхати до них навіть хворих на КОВІД? Адже якщо все зроблене для подолання пандемії то як цей заражений носій корони може її ініціювати в таких суспільствах, які витратили мільярди на вакцинацію. Тут щось інше, тут явна проблема тотальної не свободи, під шумок пандемії так масони вирішили заборонити вїзжати до країни золотого мільярду жителям третього світу, який і є результатом пограбунку колоній саме золотим мільярдом і їх економічними вбивцями. За логікою це саме жителів золотого мільярду не можна пускати до третього світу бо їх зараза може швидко стати пандемією, оскільки в таких країнах не було вакцинування і такого рівня фінансування медицини.
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15.01.2021 21:44 Відповісти
ЧОМУ МЕДВЕЧУК СКАЧЕ ВІД СПУТНІК 5: По старинке при предъявлении вашего паспорта люди будут видеть слово «Украина» и трезубец. Но на сертификате о вакцинации появится слово «Спутник V»: прямая ассоциация не с галушками и Подолом, а с триколором и Красной площадью.... Если повезёт - (спутник может) стать очередным прообразом распространения «русского мира» на планете. Русский язык, русский мир, русская вакцина. ... «Какая разница», как говаривал один наш президент. Какая разница, если семью надо везти на курорт в Турцию? Какая разница, если работа стоит, а в Европу без сертификата о вакцинации не пускают? И так далее, и тому подобное. Вы же сами понимаете, в какой стране мы живём. Если Медведчук продавит распространение этого чипа-признака - вне всяких сомнений, наши люди начнут прививаться. Потом, если непроверенная инъекция вызовет неприятные последствия, они-то прозреют. Только свою функцию для Кремля каждый уколотый к тому времени уже выполнит.
https://petrimazepa.com/zachem_medvedchuku_chipirovat_ukraincev_putinskoy_vakcinoy
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15.01.2021 23:29 Відповісти
 
 