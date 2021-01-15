Ми проти обов'язкової вакцинації від COVID при міжнародних поїздках, - ВООЗ

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайної ситуації виступив проти введення вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

"З огляду на те, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин в даний час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від мандрівників, які прибувають", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції запропонував створити єдиний для ЄС сертифікат вакцинації проти коронавірусу. Він пояснював, що такий сертифікат спростить пересування європейців між країнами-учасницями ЄС.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації так само, як і громадяни ЄС.

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