Информация о минировании почти двухсот детсадов Одессы не подтвердилась, - Нацполиция
Полицейские завершили проверку "заминированных" детсадов в Одессе: информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.
Вчера, 15 января в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных детских учреждениях Одессы. По адресам детсадов были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.
"Всего, чтобы как можно скорее провести проверки, было задействовано 33 группы, в состав которых вошло около ста полицейских. В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не обнаружено.
По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к указанному правонарушению.
Как сообщалось, в полицию Одессы поступило сообщение о минировании почти 200 детсадов.
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Ведь и дураку понятно, что 200 садиков зараз заминировать невозможно.
И вообще, сколько реальных взрывных устройств обнаружено и обезврежено в подобных случаях?
Больше чем уверен, что НОЛЬ.
Так зачем поднимать по тревоге сотни людей, тысячи эвакуировать?
О реальных подрывах никто никогда не звонит по телефону.
СБУ нужно ЭТИМ заниматься, выискивая источники.
Інша справа що понести своє покарання повинні всі терористи, 9999 за брехливе повідомлення, і один за реальне мінування!