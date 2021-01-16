Информация о минировании почти двухсот детсадов Одессы не подтвердилась, - Нацполиция

Полицейские завершили проверку "заминированных" детсадов в Одессе: информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

Вчера, 15 января в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных детских учреждениях Одессы. По адресам детсадов были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

"Всего, чтобы как можно скорее провести проверки, было задействовано 33 группы, в состав которых вошло около ста полицейских. В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не обнаружено.

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По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к указанному правонарушению.

Как сообщалось, в полицию Одессы поступило сообщение о минировании почти 200 детсадов.