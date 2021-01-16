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Информация о минировании почти двухсот детсадов Одессы не подтвердилась, - Нацполиция

Информация о минировании почти двухсот детсадов Одессы не подтвердилась, - Нацполиция

Полицейские завершили проверку "заминированных" детсадов в Одессе: информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

Вчера, 15 января в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в 185-ти дошкольных детских учреждениях Одессы. По адресам детсадов были направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

"Всего, чтобы как можно скорее провести проверки, было задействовано 33 группы, в состав которых вошло около ста полицейских. В результате осмотра никаких взрывоопасных предметов в "заминированных" объектах не обнаружено. 

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По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас полицейские проводят мероприятия для установления и привлечения к ответственности лица или лиц, причастных к указанному правонарушению.

Как сообщалось, в полицию Одессы поступило сообщение о минировании почти 200 детсадов.

Автор: 

детсад (430) минирование (1446) Одесса (7953) Нацполиция (16603)


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Я крайне удивлена! Может быть проверите еще раз?
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16.01.2021 10:21 Ответить
Минеров и их проверяющих в зону ордло....
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16.01.2021 10:25 Ответить
С подобной хернёй нужно что то делать ,иначе будут в пустую растрачиваться ресурсы и время ,а идиоты будут оставаться безнаказанными и развлекаться, ну а в следующий раз" заминируют "все садики в Украине
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16.01.2021 10:34 Ответить
так ето менти сами и делают для показухи
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16.01.2021 11:16 Ответить
у кацапов ничего святого, детей, стариков, украинцы для них не люди, "их надо уничтожить" за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади.(с)
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16.01.2021 10:54 Ответить
Согласно статистики за всё время встречались разные национальности и даже евреи
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16.01.2021 11:37 Ответить
Ну, сколько можно идти на поводу у подобных телефонных "террористов"?
Ведь и дураку понятно, что 200 садиков зараз заминировать невозможно.
И вообще, сколько реальных взрывных устройств обнаружено и обезврежено в подобных случаях?
Больше чем уверен, что НОЛЬ.
Так зачем поднимать по тревоге сотни людей, тысячи эвакуировать?
О реальных подрывах никто никогда не звонит по телефону.
СБУ нужно ЭТИМ заниматься, выискивая источники.
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16.01.2021 11:00 Ответить
Сделать привязку сим карты к личности и его паспортным данным и вопрос решён , но кому то это поперёк горла да и народ взбунтуется
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16.01.2021 11:33 Ответить
Навіть якщо серед десяти тисяч виявиться лише одне правдиве повідомлення, то перевіряти треба всі десять тисяч!
Інша справа що понести своє покарання повинні всі терористи, 9999 за брехливе повідомлення, і один за реальне мінування!
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16.01.2021 12:28 Ответить
 
 