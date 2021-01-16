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Інформація про мінування майже двохсот дитсадків Одеси не підтвердилася, - Нацполіція

Інформація про мінування майже двохсот дитсадків Одеси не підтвердилася, - Нацполіція

Поліцейські завершили перевірку "замінованих" дитсадків в Одесі, інформація про закладену вибухівку не підтвердилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Одеської області.

Вчора, 15 січня, в поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в 185 дошкільних дитячих установах Одеси. За адресами дитсадків було скеровано слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніків і кінологів.

"Загалом, аби якнайшвидше провести перевірки, було задіяно 33 групи, до складу яких увійшло близько ста поліцейських. Унаслідок огляду жодних вибухонебезпечних предметів у "замінованих" об'єктах не виявлено.

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За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Зараз поліцейські проводять заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особу чи осіб, причетних до зазначеного правопорушення.

Як повідомлялося, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про замінування майже 200 дитсадків.

Автор: 

дитячий садок (365) мінування (1218) Одеса (5538) Нацполіція (15320)


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Я крайне удивлена! Может быть проверите еще раз?
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16.01.2021 10:21 Відповісти
Минеров и их проверяющих в зону ордло....
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16.01.2021 10:25 Відповісти
С подобной хернёй нужно что то делать ,иначе будут в пустую растрачиваться ресурсы и время ,а идиоты будут оставаться безнаказанными и развлекаться, ну а в следующий раз" заминируют "все садики в Украине
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16.01.2021 10:34 Відповісти
так ето менти сами и делают для показухи
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16.01.2021 11:16 Відповісти
у кацапов ничего святого, детей, стариков, украинцы для них не люди, "их надо уничтожить" за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади.(с)
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16.01.2021 10:54 Відповісти
Согласно статистики за всё время встречались разные национальности и даже евреи
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16.01.2021 11:37 Відповісти
Ну, сколько можно идти на поводу у подобных телефонных "террористов"?
Ведь и дураку понятно, что 200 садиков зараз заминировать невозможно.
И вообще, сколько реальных взрывных устройств обнаружено и обезврежено в подобных случаях?
Больше чем уверен, что НОЛЬ.
Так зачем поднимать по тревоге сотни людей, тысячи эвакуировать?
О реальных подрывах никто никогда не звонит по телефону.
СБУ нужно ЭТИМ заниматься, выискивая источники.
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16.01.2021 11:00 Відповісти
Сделать привязку сим карты к личности и его паспортным данным и вопрос решён , но кому то это поперёк горла да и народ взбунтуется
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16.01.2021 11:33 Відповісти
Навіть якщо серед десяти тисяч виявиться лише одне правдиве повідомлення, то перевіряти треба всі десять тисяч!
Інша справа що понести своє покарання повинні всі терористи, 9999 за брехливе повідомлення, і один за реальне мінування!
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16.01.2021 12:28 Відповісти
 
 