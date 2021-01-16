Інформація про мінування майже двохсот дитсадків Одеси не підтвердилася, - Нацполіція

Поліцейські завершили перевірку "замінованих" дитсадків в Одесі, інформація про закладену вибухівку не підтвердилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Одеської області.

Вчора, 15 січня, в поліцію надійшло повідомлення про загрозу вибуху в 185 дошкільних дитячих установах Одеси. За адресами дитсадків було скеровано слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніків і кінологів.

"Загалом, аби якнайшвидше провести перевірки, було задіяно 33 групи, до складу яких увійшло близько ста поліцейських. Унаслідок огляду жодних вибухонебезпечних предметів у "замінованих" об'єктах не виявлено.

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За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Зараз поліцейські проводять заходи для встановлення та притягнення до відповідальності особу чи осіб, причетних до зазначеного правопорушення.

Як повідомлялося, в поліцію Одеси надійшло повідомлення про замінування майже 200 дитсадків.