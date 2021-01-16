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Украинская певица Alyona Alyona получила премию ЕС в сфере популярной музыки

Украинская исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства культуры и информационной политики.

"Украинская певица Alyona Alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 - ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки", - говорится в сообщении.

Также Alyona Alyona получила больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award.

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Премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.

Украинская певица Alyona Alyona получила премию ЕС в сфере популярной музыки 01

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Автор: 

музыка (798) награда (1820) Евросоюз (17328)


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Топ комментарии
+30
Ото щастя. Обісцятися можна!
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16.01.2021 17:36 Ответить
+22
это писец....
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16.01.2021 17:39 Ответить
+20
певица?!?!?!?!.. вы что, головой поехали?!..
Альона сельский реп-исполнитель.. немного оригинальна, пока еще есть "эффект новизны"..
ещё у Алены большая масса тела, и несогласных с её творчеством, она просто съест!!!
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16.01.2021 17:48 Ответить
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кто это
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17.01.2021 07:55 Ответить
новое лицо украины
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17.01.2021 07:59 Ответить
кышь
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17.01.2021 08:04 Ответить
Та прав, у ваших лица симпатичнее

Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики - Цензор.НЕТ 7725

Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики - Цензор.НЕТ 1998
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17.01.2021 16:34 Ответить
я погуглила кто это, голос приятный, нормальный рэп, ви нормальні чи як,
до чого тут вага, якщо мова про музику, це не модель, так, бодіпозитив це місцями суперечливо, але людям в нормальних европейських країнах, подобається наша співачка, нормальним людям, їм важлива не зовнішність а людина, її творчость, шовіністов развелось, не ну ти подивись, хамло дурное
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17.01.2021 08:20 Ответить
Ничо-ничо, еще годик два и у зеленского будет лицо как у Алены Алены:
Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики - Цензор.НЕТ 4496
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17.01.2021 10:17 Ответить
Молодець дівчина, головне щоби не виявилось, що вона любитель лаптів.
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17.01.2021 11:07 Ответить
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