Украинская певица Alyona Alyona получила премию ЕС в сфере популярной музыки
Украинская исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства культуры и информационной политики.
"Украинская певица Alyona Alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 - ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки", - говорится в сообщении.
Также Alyona Alyona получила больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award.
Премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.
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+30 Порохобандерівець
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до чого тут вага, якщо мова про музику, це не модель, так, бодіпозитив це місцями суперечливо, але людям в нормальних европейських країнах, подобається наша співачка, нормальним людям, їм важлива не зовнішність а людина, її творчость, шовіністов развелось, не ну ти подивись, хамло дурное