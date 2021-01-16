Украинская певица Alyona Alyona получила премию ЕС в сфере популярной музыки

Украинская исполнительница Alyona Alyona стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Министерства культуры и информационной политики.

"Украинская певица Alyona Alyona на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021 - ежегодной награды ЕС в сфере популярной современной музыки", - говорится в сообщении.

Также Alyona Alyona получила больше всего голосов в дополнительной номинации Public Choice Award.

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Премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.

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