Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики
Українська виконавиця Alyona Alyona стала лауреатом премії Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства культури та інформаційної політики.
"Українська співачка Alyona Alyona на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards 2021 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики", - йдеться в повідомленні.
Також Alyona Alyona отримала найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award.
Премія ММЕТА фінансується програмою Creative Europe і зазначає нових артистів, які представляють сучасне і майбутнє звучання Європи.
Топ коментарі
+30 Порохобандерівець
показати весь коментар16.01.2021 17:36 Відповісти Посилання
+22 Стрелок
показати весь коментар16.01.2021 17:39 Відповісти Посилання
+20 Шрек Баблокат
показати весь коментар16.01.2021 17:48 Відповісти Посилання
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до чого тут вага, якщо мова про музику, це не модель, так, бодіпозитив це місцями суперечливо, але людям в нормальних европейських країнах, подобається наша співачка, нормальним людям, їм важлива не зовнішність а людина, її творчость, шовіністов развелось, не ну ти подивись, хамло дурное