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Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики

Українська виконавиця Alyona Alyona стала лауреатом премії Music Moves Europe Talent Awards (ММЕТА) 2021.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства культури та інформаційної політики.

"Українська співачка Alyona Alyona на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреаткою премії  Music Moves Europe Talent Awards 2021 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики", - йдеться в повідомленні.

Також Alyona Alyona отримала найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award.

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 Премія ММЕТА фінансується програмою Creative Europe і зазначає нових артистів, які представляють сучасне і майбутнє звучання Європи.

Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики 01

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музика (498) нагорода (1282) Євросоюз (13767)


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Топ коментарі
+30
Ото щастя. Обісцятися можна!
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16.01.2021 17:36 Відповісти
+22
это писец....
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16.01.2021 17:39 Відповісти
+20
певица?!?!?!?!.. вы что, головой поехали?!..
Альона сельский реп-исполнитель.. немного оригинальна, пока еще есть "эффект новизны"..
ещё у Алены большая масса тела, и несогласных с её творчеством, она просто съест!!!
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16.01.2021 17:48 Відповісти
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кто это
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17.01.2021 07:55 Відповісти
новое лицо украины
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17.01.2021 07:59 Відповісти
кышь
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17.01.2021 08:04 Відповісти
Та прав, у ваших лица симпатичнее

Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики - Цензор.НЕТ 7725

Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики - Цензор.НЕТ 1998
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17.01.2021 16:34 Відповісти
я погуглила кто это, голос приятный, нормальный рэп, ви нормальні чи як,
до чого тут вага, якщо мова про музику, це не модель, так, бодіпозитив це місцями суперечливо, але людям в нормальних европейських країнах, подобається наша співачка, нормальним людям, їм важлива не зовнішність а людина, її творчость, шовіністов развелось, не ну ти подивись, хамло дурное
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17.01.2021 08:20 Відповісти
Ничо-ничо, еще годик два и у зеленского будет лицо как у Алены Алены:
Українська співачка Alyona Alyona отримала премію ЄС у сфері популярної музики - Цензор.НЕТ 4496
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17.01.2021 10:17 Відповісти
Молодець дівчина, головне щоби не виявилось, що вона любитель лаптів.
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17.01.2021 11:07 Відповісти
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