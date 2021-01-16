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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Семь из 12 водохранилищ в оккупированном Крыму достигают мертвого объема. ИНФОГРАФИКА

Семь из 12 водохранилищ в оккупированном Крыму достигают мертвого объема. ИНФОГРАФИКА

В оккупированном Россией Крыму количество водохранилищ, достигающих и достигших мертвого объема, увеличилось до семи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют опубликованные 12 января данные так называемого "министерства жилищно-коммунального хозяйства" оккупированного РФ Крыма.

По данным "ведомства", мертвый объем достигнут на водохранилищах:

Загорское;
Симферопольское;
Аянское.
Подходит к критической отметке уровень воды на водохранилищах:

Балановское;
Тайганское;
Партизанское;
Старокрымское.

Семь из 12 водохранилищ в оккупированном Крыму достигают мертвого объема 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аянское водохранилище под Симферополем практически высохло. ВИДЕО

По состоянию на 12 января 2020 года, в Крыму было пять водохранилищ, достигающих либо достигших мертвого объема, в частности Загорское, Балановское, Тайганское, Старокрымское и Аянское.

Семь из 12 водохранилищ в оккупированном Крыму достигают мертвого объема 02
Руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщала, что в Крыму большой недобор воды.

По ее словам, в Крыму водохранилища зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сработаны ниже мертвого объема, то есть менее 30% наполненности водой, есть такие, где и 4–6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "куратор" Крыма Хуснуллин: У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, делаем ставку на бурение

Автор: 

Крым (26434) водоснабжение (727)


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Топ комментарии
+44
а потім:

Хахли, дайтє воду !
Гуманітарная катастрофа, Європа, куда смотріте, бєндєровци убівают
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16.01.2021 23:43 Ответить
+44
ти дурний ?

дай Боже нам навесні встояти і відбитись від орків, коли вони полізуть за водою.

а Крим доконає Боженька, спрагою.....
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16.01.2021 23:47 Ответить
+33
це за місяць і взимку !!!!!

ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ ДО ВІЙНИ

навесні
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16.01.2021 23:41 Ответить
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Та ти шо? Феодосія точно пила, з заглотом.
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17.01.2021 09:27 Ответить
"Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы...". Тот "снег" - "капля в море"... Крымская земля - "губка" из пористых грунтов. Вода там не задерживается. Кроме того, при наличии постоянных ветров и мало-мальски плюсовых температур, большая половина воды из растаявшего снега испарится ещё до того, как впитается в грунт... Может быть, тебе, из "Омерики" ("внутриМКАДовской"), виднее, однако, я жил в Крыму, и знаю цену атмосферным осадкам на полуострове...
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17.01.2021 07:48 Ответить
Украина и Великобритания заключили целый ряд соглашений в том числе и военное:
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 8960

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17.01.2021 02:09 Ответить
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 2342
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17.01.2021 02:11 Ответить
В Криму з водою реальний абзац. Сніг, що випав, їх не врятує. Водосховища не наповняться, джерела, річки не відновляться. Головне, щоб наша недолуга влада, під приводом "там же наши люді" не пустила туди воду, бо справжні НАШІ люди не хочуть напувати військову базу.
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17.01.2021 03:54 Ответить
надо Украине тихонько ждать ... пусть мышыбратья радуются...дядываявале... а вода - что вода... ну нет, а не надо... Крым должен стать пустыней... выжженой пустыней для кацапстана и тех, кто в Крыму проживая, так и не поднял восстания против расийских оккупантов...
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17.01.2021 05:56 Ответить
- Алло, Мойша дома?
- Еще дома, но венки уже вынесли...
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17.01.2021 06:40 Ответить
А винувата звичайно Україна?
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17.01.2021 06:51 Ответить
заповняйте каменями з неба, таваріщі !
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17.01.2021 06:52 Ответить
Яка проблема. Нехай Лєнка Бандаренка і їй подібні наповняють ті водосховища своїми сльозами чи ще якоюсь рідиною організму.
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17.01.2021 07:19 Ответить
-А в чому відмінність російських фашистів окупантів )(уйла а від німецьких окупантів гітлера? Та ніякої, що одні що другі вони криваві загарбники святої Української землі. І важко уявити що в Другій світовій війні кремлівські комуно - фашисти кривавого ката сталіна почали постачати продовольством, воду, виплачувати гроші населенню в тому числі і поліцейським, жандармам, "гестапо" .. на тимчасово окупованій німецькими фашистами частини території захопленої у кривавої в'язниці народів срср? А зараз частина української території (Крим, Донбас) теж тимчасово окупована точно такими ж як і раніше були гітлерівські але вже кремлівськими фашистами загарбниками. Але ніколи не було, немає і ніколи не буде такого щоб хоч якісь народи в всьому світі добровільно покірно годували - поїли своїх лютих кривавих ворогів окупантів на своїй але тимчасово захопленій цими фашистами агресорами в данному випадку на нашій рідній українській але поневоленій кремлем землі.
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17.01.2021 07:25 Ответить
Ти помітив, що на твій "вереск" люди перестали звертать увагу? Навіть "курсив" і "жирний" шрифт не допомагає... Зміни тональність... Тут багато людей, патріотів України, які відстоюють її інтереси, але без "істеричності", як у тебе...
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17.01.2021 07:52 Ответить
При хохлах величия не хватало, принадлежности к великой расе, остальное - как само собой разумеющееся. Теперь "разумеющееся" системно исчезает, а "величием" и не напьешься и не умоешься.
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17.01.2021 07:34 Ответить
"Наталія", просто вони наперед не подумали... Як сказав родич одного мого знайомого, який живе у Красноперекопську, і приїжджаючи до нас, розділяв нас, "хахлов", і "їх", "кримчан", "Мы же думали, что придёт Рассия, будут рассийские зарплаты и пенсии, а всё астальное останется таким. как было..."
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17.01.2021 07:57 Ответить
По, любому, они - выбирали - "более достойную их величия жизнь". Жить на" хохлятские копейки" - унизительно. Еще до войны мне в России сочувствовали, что "приходится копаться в мусорках в поисках съестного"! При этом, не отказывались от "хохлятских" подарков, в основном, разумеется продуктов. Признаюсь, все время хотелось спросить: а, ничего, что я их в мусорных баках добыла? Эта путаница представлений в головах, честно приводила к когнитивному диссонансу.
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17.01.2021 09:40 Ответить
"Наталія", розумієте, кілька сот років (ще з часів Василя ІІІ, коли був проголошений принцип "Москва - Третий Рим, четвёртому не бывать!...", московіти жили з абсолютною впевненістю, що вони - "світочі" для оточуючих народів (тільки ці народи цього не розуміють), і "їх гімно фіалками пахне...". Вони народжувались, виростали, виховувалися, жили і вмирали з упевненістю у своїй "виключності"... І навіть зараз, коли Росія "світить голим задом", і з неї сміється весь світ, останній голодранець в Росії гордиться її "вялічієм" і тим, що він - "русскай челаек"!!!
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17.01.2021 10:14 Ответить
Уринотерапия -вот их утоление жажды...
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17.01.2021 17:21 Ответить
шо таке мертвый объем, пояснили бы журналисты цензора,

не все тут гидротехники и мелиораторы
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17.01.2021 07:41 Ответить
Мёртвый объём - это жидкая грязь, тот уровень, при котором, при выкачивании воды, будет захватываться значительное количество донных отложений, которые будут забивать насосы и трубопроводную систему и их "гробить"...
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17.01.2021 08:02 Ответить
делаем большую перевернутую воронку, ограждаем ее сетчатым фильтром и качаем воду прямо с поверхности воды, не?
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17.01.2021 08:07 Ответить
Та будь ласка... Я не проти... Тільки з пилососом порадьтеся, попередньо... У нього та сама конструкція...
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17.01.2021 08:19 Ответить
очень удобно,к стати,особенно чайной ложечкой.
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17.01.2021 08:51 Ответить
Гарна ідея, ви її крисчанам продайте у вигляді патенту. Непогано можете заробити.
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17.01.2021 13:09 Ответить
На факт оккупации это никак не повлияет. Более того, леваки-демократы США и еще более левые комиссары ЕС заставят Украину поставлять туда воду "из гуманитарных соображений".
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17.01.2021 07:41 Ответить
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 8674

Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 7239
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17.01.2021 08:37 Ответить
Доплывшие 😂😂😂😂😂
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 9979
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17.01.2021 08:38 Ответить
Значит дно уже видно? Вот и отлично,пьём до дна !
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17.01.2021 08:47 Ответить
Фокін на кобилі Сивошка привезе їм до Криму води. Аж цілу бочку.
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17.01.2021 08:51 Ответить
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 1463
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17.01.2021 10:05 Ответить
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 5623
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17.01.2021 10:06 Ответить
Про камни с неба уже забыли?
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17.01.2021 11:05 Ответить
Умные учатся на чужих ошибках,а дураки на своих.
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17.01.2021 11:06 Ответить
готуемось, оззброюемо продажных мусоров
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17.01.2021 13:12 Ответить
Я погуглил. В Симферополе снег, минус 8 и видимость 2700м (Аэропорт). Ночью снег прекратиться. Но для наполнения водохранилищ такие снегопады должны продолжаться месяцами. И тот факт что воды мало а будет еще меньше просто факт.
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17.01.2021 17:25 Ответить
Больше напрягают лысые Карпаты. А вас, коментаторы? А ещё и те территории нашей Украины, где янтарь вырывают и гнобят землю. Ах, да. Бурштын можно.
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17.01.2021 17:16 Ответить
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