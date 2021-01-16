Семь из 12 водохранилищ в оккупированном Крыму достигают мертвого объема. ИНФОГРАФИКА

В оккупированном Россией Крыму количество водохранилищ, достигающих и достигших мертвого объема, увеличилось до семи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют опубликованные 12 января данные так называемого "министерства жилищно-коммунального хозяйства" оккупированного РФ Крыма.



По данным "ведомства", мертвый объем достигнут на водохранилищах:



Загорское;

Симферопольское;

Аянское.

Подходит к критической отметке уровень воды на водохранилищах:



Балановское;

Тайганское;

Партизанское;

Старокрымское.





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По состоянию на 12 января 2020 года, в Крыму было пять водохранилищ, достигающих либо достигших мертвого объема, в частности Загорское, Балановское, Тайганское, Старокрымское и Аянское.





Руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщала, что в Крыму большой недобор воды.



По ее словам, в Крыму водохранилища зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сработаны ниже мертвого объема, то есть менее 30% наполненности водой, есть такие, где и 4–6%.

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