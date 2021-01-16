Семь из 12 водохранилищ в оккупированном Крыму достигают мертвого объема. ИНФОГРАФИКА
В оккупированном Россией Крыму количество водохранилищ, достигающих и достигших мертвого объема, увеличилось до семи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом свидетельствуют опубликованные 12 января данные так называемого "министерства жилищно-коммунального хозяйства" оккупированного РФ Крыма.
По данным "ведомства", мертвый объем достигнут на водохранилищах:
Загорское;
Симферопольское;
Аянское.
Подходит к критической отметке уровень воды на водохранилищах:
Балановское;
Тайганское;
Партизанское;
Старокрымское.
По состоянию на 12 января 2020 года, в Крыму было пять водохранилищ, достигающих либо достигших мертвого объема, в частности Загорское, Балановское, Тайганское, Старокрымское и Аянское.
Руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщала, что в Крыму большой недобор воды.
По ее словам, в Крыму водохранилища зарастают травой и кустарником, подвергаются опасности гидротехнические сооружения. Все водохранилища сработаны ниже мертвого объема, то есть менее 30% наполненности водой, есть такие, где и 4–6%.
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