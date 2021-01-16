Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму. ІНФОГРАФІКА

В окупованому Росією Криму кількість водосховищ, що досягають і досягли мертвого об'єму, збільшилася до семи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать опубліковані 12 січня дані так званого міністерства житлово-комунального господарства Криму.



За даними відомства, мертвого об'єму досягнуто на водосховищах:



Загірському;

Сімферопольському;

Аянському.

Наближається до критичної позначки рівень води на водосховищах:



Баланівському;

Тайганському;

Партизанському;

Старокримському.





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Станом на 12 січня 2020 року в Криму було п'ять водосховищ, що досягають або досягли мертвого об'єму, зокрема Загірське, Баланівське, Тайганське, Старокримське та Аянське.







Керівниця відділу гідрології та гідрологічних прогнозів Кримського гідрометцентру Наталія Охременко повідомляла "РИА Новости", що в Криму великий недобір води.



За її словами, у Криму водосховища заростають травою і чагарником, наражаються на небезпеку гідротехнічні споруди. Усі водосховища спрацьовані нижче від мертвого об'єму, тобто менше ніж 30% наповнення водою, є такі, де і 4–6%.