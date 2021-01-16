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Новини Окуповані території
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Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму. ІНФОГРАФІКА

Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму. ІНФОГРАФІКА

В окупованому Росією Криму кількість водосховищ, що досягають і досягли мертвого об'єму, збільшилася до семи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать опубліковані 12 січня дані так званого міністерства житлово-комунального господарства Криму.

За даними відомства, мертвого об'єму досягнуто на водосховищах:

Загірському;
Сімферопольському;
Аянському.
Наближається до критичної позначки рівень води на водосховищах:

Баланівському;
Тайганському;
Партизанському;
Старокримському.

Також читайте: Водопостачання постраждалих від пориву на водогоні "Горлівка-Торецьк" населених пунктів повністю відновлено, - ДСНС

Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого обєму 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Станом на 12 січня 2020 року в Криму було п'ять водосховищ, що досягають або досягли мертвого об'єму, зокрема Загірське, Баланівське, Тайганське, Старокримське та Аянське.


Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого обєму 02
Керівниця відділу гідрології та гідрологічних прогнозів Кримського гідрометцентру Наталія Охременко повідомляла "РИА Новости", що в Криму великий недобір води.

За її словами, у Криму водосховища заростають травою і чагарником, наражаються на небезпеку гідротехнічні споруди. Усі водосховища спрацьовані нижче від мертвого об'єму, тобто менше ніж 30% наповнення водою, є такі, де і 4–6%.

Крим (14199) водопостачання (842)


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Топ коментарі
+44
а потім:

Хахли, дайтє воду !
Гуманітарная катастрофа, Європа, куда смотріте, бєндєровци убівают
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16.01.2021 23:43 Відповісти
+44
ти дурний ?

дай Боже нам навесні встояти і відбитись від орків, коли вони полізуть за водою.

а Крим доконає Боженька, спрагою.....
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16.01.2021 23:47 Відповісти
+33
це за місяць і взимку !!!!!

ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ ДО ВІЙНИ

навесні
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16.01.2021 23:41 Відповісти
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Та ти шо? Феодосія точно пила, з заглотом.
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17.01.2021 09:27 Відповісти
"Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы...". Тот "снег" - "капля в море"... Крымская земля - "губка" из пористых грунтов. Вода там не задерживается. Кроме того, при наличии постоянных ветров и мало-мальски плюсовых температур, большая половина воды из растаявшего снега испарится ещё до того, как впитается в грунт... Может быть, тебе, из "Омерики" ("внутриМКАДовской"), виднее, однако, я жил в Крыму, и знаю цену атмосферным осадкам на полуострове...
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17.01.2021 07:48 Відповісти
Украина и Великобритания заключили целый ряд соглашений в том числе и военное:
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 8960

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17.01.2021 02:09 Відповісти
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 2342
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17.01.2021 02:11 Відповісти
В Криму з водою реальний абзац. Сніг, що випав, їх не врятує. Водосховища не наповняться, джерела, річки не відновляться. Головне, щоб наша недолуга влада, під приводом "там же наши люді" не пустила туди воду, бо справжні НАШІ люди не хочуть напувати військову базу.
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17.01.2021 03:54 Відповісти
надо Украине тихонько ждать ... пусть мышыбратья радуются...дядываявале... а вода - что вода... ну нет, а не надо... Крым должен стать пустыней... выжженой пустыней для кацапстана и тех, кто в Крыму проживая, так и не поднял восстания против расийских оккупантов...
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17.01.2021 05:56 Відповісти
- Алло, Мойша дома?
- Еще дома, но венки уже вынесли...
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17.01.2021 06:40 Відповісти
А винувата звичайно Україна?
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17.01.2021 06:51 Відповісти
заповняйте каменями з неба, таваріщі !
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17.01.2021 06:52 Відповісти
Яка проблема. Нехай Лєнка Бандаренка і їй подібні наповняють ті водосховища своїми сльозами чи ще якоюсь рідиною організму.
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17.01.2021 07:19 Відповісти
-А в чому відмінність російських фашистів окупантів )(уйла а від німецьких окупантів гітлера? Та ніякої, що одні що другі вони криваві загарбники святої Української землі. І важко уявити що в Другій світовій війні кремлівські комуно - фашисти кривавого ката сталіна почали постачати продовольством, воду, виплачувати гроші населенню в тому числі і поліцейським, жандармам, "гестапо" .. на тимчасово окупованій німецькими фашистами частини території захопленої у кривавої в'язниці народів срср? А зараз частина української території (Крим, Донбас) теж тимчасово окупована точно такими ж як і раніше були гітлерівські але вже кремлівськими фашистами загарбниками. Але ніколи не було, немає і ніколи не буде такого щоб хоч якісь народи в всьому світі добровільно покірно годували - поїли своїх лютих кривавих ворогів окупантів на своїй але тимчасово захопленій цими фашистами агресорами в данному випадку на нашій рідній українській але поневоленій кремлем землі.
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17.01.2021 07:25 Відповісти
Ти помітив, що на твій "вереск" люди перестали звертать увагу? Навіть "курсив" і "жирний" шрифт не допомагає... Зміни тональність... Тут багато людей, патріотів України, які відстоюють її інтереси, але без "істеричності", як у тебе...
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17.01.2021 07:52 Відповісти
При хохлах величия не хватало, принадлежности к великой расе, остальное - как само собой разумеющееся. Теперь "разумеющееся" системно исчезает, а "величием" и не напьешься и не умоешься.
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17.01.2021 07:34 Відповісти
"Наталія", просто вони наперед не подумали... Як сказав родич одного мого знайомого, який живе у Красноперекопську, і приїжджаючи до нас, розділяв нас, "хахлов", і "їх", "кримчан", "Мы же думали, что придёт Рассия, будут рассийские зарплаты и пенсии, а всё астальное останется таким. как было..."
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17.01.2021 07:57 Відповісти
По, любому, они - выбирали - "более достойную их величия жизнь". Жить на" хохлятские копейки" - унизительно. Еще до войны мне в России сочувствовали, что "приходится копаться в мусорках в поисках съестного"! При этом, не отказывались от "хохлятских" подарков, в основном, разумеется продуктов. Признаюсь, все время хотелось спросить: а, ничего, что я их в мусорных баках добыла? Эта путаница представлений в головах, честно приводила к когнитивному диссонансу.
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17.01.2021 09:40 Відповісти
"Наталія", розумієте, кілька сот років (ще з часів Василя ІІІ, коли був проголошений принцип "Москва - Третий Рим, четвёртому не бывать!...", московіти жили з абсолютною впевненістю, що вони - "світочі" для оточуючих народів (тільки ці народи цього не розуміють), і "їх гімно фіалками пахне...". Вони народжувались, виростали, виховувалися, жили і вмирали з упевненістю у своїй "виключності"... І навіть зараз, коли Росія "світить голим задом", і з неї сміється весь світ, останній голодранець в Росії гордиться її "вялічієм" і тим, що він - "русскай челаек"!!!
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17.01.2021 10:14 Відповісти
Уринотерапия -вот их утоление жажды...
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17.01.2021 17:21 Відповісти
шо таке мертвый объем, пояснили бы журналисты цензора,

не все тут гидротехники и мелиораторы
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17.01.2021 07:41 Відповісти
Мёртвый объём - это жидкая грязь, тот уровень, при котором, при выкачивании воды, будет захватываться значительное количество донных отложений, которые будут забивать насосы и трубопроводную систему и их "гробить"...
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17.01.2021 08:02 Відповісти
делаем большую перевернутую воронку, ограждаем ее сетчатым фильтром и качаем воду прямо с поверхности воды, не?
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17.01.2021 08:07 Відповісти
Та будь ласка... Я не проти... Тільки з пилососом порадьтеся, попередньо... У нього та сама конструкція...
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17.01.2021 08:19 Відповісти
очень удобно,к стати,особенно чайной ложечкой.
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17.01.2021 08:51 Відповісти
Гарна ідея, ви її крисчанам продайте у вигляді патенту. Непогано можете заробити.
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17.01.2021 13:09 Відповісти
На факт оккупации это никак не повлияет. Более того, леваки-демократы США и еще более левые комиссары ЕС заставят Украину поставлять туда воду "из гуманитарных соображений".
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17.01.2021 07:41 Відповісти
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 8674

Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 7239
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17.01.2021 08:37 Відповісти
Доплывшие 😂😂😂😂😂
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 9979
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17.01.2021 08:38 Відповісти
Значит дно уже видно? Вот и отлично,пьём до дна !
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17.01.2021 08:47 Відповісти
Фокін на кобилі Сивошка привезе їм до Криму води. Аж цілу бочку.
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17.01.2021 08:51 Відповісти
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 1463
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17.01.2021 10:05 Відповісти
Сім із 12 водосховищ в окупованому Криму досягають мертвого об'єму - Цензор.НЕТ 5623
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17.01.2021 10:06 Відповісти
Про камни с неба уже забыли?
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17.01.2021 11:05 Відповісти
Умные учатся на чужих ошибках,а дураки на своих.
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17.01.2021 11:06 Відповісти
готуемось, оззброюемо продажных мусоров
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17.01.2021 13:12 Відповісти
Я погуглил. В Симферополе снег, минус 8 и видимость 2700м (Аэропорт). Ночью снег прекратиться. Но для наполнения водохранилищ такие снегопады должны продолжаться месяцами. И тот факт что воды мало а будет еще меньше просто факт.
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17.01.2021 17:25 Відповісти
Больше напрягают лысые Карпаты. А вас, коментаторы? А ещё и те территории нашей Украины, где янтарь вырывают и гнобят землю. Ах, да. Бурштын можно.
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17.01.2021 17:16 Відповісти
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