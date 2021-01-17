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Новости Коронавирус и карантин
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41% пациентов с COVID-19 теряют обоняние, - новые исследования

41% пациентов с COVID-19 теряют обоняние, - новые исследования

Согласно новым исследованиям, двое из пяти пациентов зараженных COVID-19 жаловались на низкую чувствительность к запахам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", детали исследований опубликованы в обзорной статье в журнале Nature.

Согласно одному недавнему исследованию, около 41% пациентов с диагностированным коронавирусом заявили об исчезновении обоняния. Второе, более узкое исследование под руководством Шимы Мойн из Института фундаментальных исследований в Тегеране, Иран было направлено на тестирование с помощью идентификации запахов. Так, участники, которые еще не знали, что у них подтвержден коронавирус, должны были нюхать запахи. 96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха (иначе известную как аносмия)

"Обычно эти пациенты говорят, что они внезапно потеряли нюх", - говорит Мойн, указывая на то, что симптом связан с COVID-19.

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И часто дисфункция является единственным симптомом COVID-19, который люди регистрируют, предполагая, что этот феномен отделен от вызванной вирусом заложенности носа.

Некоторые исследователи говорят, что потеря запаха должна использоваться в качестве диагностического теста для COVID-19. Еще одно исследование показало, что изменения восприятия запаха или вкуса являются лучшим маркером распространения инфекции, чем другие показатели, отслеживаемые правительствами, такие как прибытие в больницы после несчастных случаев и отделения неотложной помощи.

Хотя эти механизмы до конца не изучены, существует общее мнение, что потеря запаха происходит, когда коронавирус заражает клетки, поддерживающие нейроны в носу.

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исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Было дело - потерял дней на 5-6. Обнаружил случайно. Причём температура уже была нормальной после разового пика в +38.
А вообще - не болейте. Соблюдайте разумные нормы безопасности. Используйте маски, даже если переболели. Уважайте чувства других. Хотя сам уже имею иммунитет на полгода как минимум, бесит если вижу в транспорте или среди покупателей супермаркета придурков с маской под носом. Люди, будьте людьми!
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17.01.2021 00:32 Ответить
+6
нюх це фігня, при пандемії зебіловірусу втрачається інтелект, у 73% повна нєсознанка наступає
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17.01.2021 01:20 Ответить
+3
Хех. І нічого їм не смердить.
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17.01.2021 00:08 Ответить
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Блин...
96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха (иначе известную как аносмия)Источник: https://censor.net/ru/n3242229

96+18=100??????
А как же тогда 41?
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17.01.2021 00:08 Ответить
У них приказ "ни минуты без засирания мозКа" - а писать нечего... вот и мусолят что в голову взбредёт...
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17.01.2021 00:11 Ответить
Нюх пропав був,смак тоже- солодке відчував, а ось окремий смак продуктів у їжі- ні. З карантинами задовбали вже конкретно- знову продовжили,хоч хворих мало
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17.01.2021 01:13 Ответить
У брата и его семьи, была полная потеря запаха и вкуса... И все... Повышенной температуры практически не было...
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17.01.2021 02:29 Ответить
теж саме було у всіх вдома....за тиждень вийшли..але аналізи не здавали
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17.01.2021 08:16 Ответить
Только племяннице сдали анализы и то они показали уже антитела) Я так понимаю, что их статистика даже и близко не соответствует реальности) Основная масса предпочла, без лишнего шума, переболеть дома)
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17.01.2021 09:33 Ответить
Один в один у моего супруга на данный момент.
Вы долго болели?
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17.01.2021 09:36 Ответить
У меня один в один,только ещё постоянно подташнивает(сначала сильно-сейчас послабее,привык).В один день поднялась темп-ра до 37.5(,была всего один день)и пропал нюх,и этот день последних выборов(25.10).Идёт 85-ый день,никуда не обращался,тестов не делал,всё пустил на самотёк(в первый месяц выпивал по три ведра воды в день,в основном чай)Резкий запах иногда,на мгновение,улавливаю,а в основе-нет
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17.01.2021 10:20 Ответить
і повна втрата нюху , і часткова однаково є дисіункціями . Засмучує ретрансляція росбізнесконсалтингу , адже можна відразу давати посилання на першоджерело .
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17.01.2021 00:29 Ответить
18 та 41 це з тих 96%.
вивчаємо концепцію підмножини та перестаємо бути рагулями
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Підмножина
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17.01.2021 02:12 Ответить
Ти назавжди залишися і рагулєм і конченим дебілом.
Бо віслюк не має почуття гумору. Тому він - тварина. І твій ьтатко
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17.01.2021 09:45 Ответить
я теж тебе кохаю, сонечко
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17.01.2021 12:00 Ответить
Я гребую содомітами
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17.01.2021 12:03 Ответить
Хех. І нічого їм не смердить.
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17.01.2021 00:08 Ответить
Шкарпеткам скоро два тижні, а ім хоч би шо...
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17.01.2021 00:16 Ответить
Так и вкус тоже пропадает) Брат говорил, хоть д...мо ешь, все равно не различишь)))
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17.01.2021 02:32 Ответить
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17.01.2021 10:27 Ответить
И на освежителях воздуха,в известных местах,можно сэкономить
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17.01.2021 10:30 Ответить
обоняние ?? єт что за слово ??
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17.01.2021 00:12 Ответить
Нюх ( обоняние)
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17.01.2021 00:20 Ответить
З розряду обоянія.
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17.01.2021 00:59 Ответить
И чувство страха перед уродами при власти !
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17.01.2021 00:18 Ответить
добре , що не зір . Визначена нейротоксичність дає краще розуміння механізму дії вірусу .
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17.01.2021 00:25 Ответить
Было дело - потерял дней на 5-6. Обнаружил случайно. Причём температура уже была нормальной после разового пика в +38.
А вообще - не болейте. Соблюдайте разумные нормы безопасности. Используйте маски, даже если переболели. Уважайте чувства других. Хотя сам уже имею иммунитет на полгода как минимум, бесит если вижу в транспорте или среди покупателей супермаркета придурков с маской под носом. Люди, будьте людьми!
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17.01.2021 00:32 Ответить
https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/15/#15?iframe=true&width=95%&height=95% Библия Откровение Иоана 13глава
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/16/#16?iframe=true&width=95%&height=95% 16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. А кто не вакцинируется смотрим стих17
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17.01.2021 00:37 Ответить
41% пациентов с COVID-19 теряют обоняние, - новые исследования - Цензор.НЕТ 2898
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17.01.2021 00:42 Ответить
выздоравливай!
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17.01.2021 11:50 Ответить
ПГМ?
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17.01.2021 11:55 Ответить
Если лучшая вакцина только облегчает протекание болезни, то нах она сдалась.
Никто не учит как усиливать иммунитет, а вот обколоть всех какой-то дрянью -
это пожалуйста, и даже будем заставлять.
Если будут напирать - придётся муййярить эти центры вакцинирования вместе
с маланцами-вакцинаторами.
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17.01.2021 01:13 Ответить
Не переживайте. Наша власть ещё даже ни с кем контракт не заключила официально на поставку вакцин, поэтому, такими темпами все переболеют и нет смысла вакцинироваться.
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17.01.2021 01:27 Ответить
Пока только изучают на примере Израиля, как влияет большая масса вакцинированных на распространение вируса. Про вакцины: исследовались только эффективность в борьбе с симптомами и больше ничего! Даже то, что не будешь переносчиком не обещают
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17.01.2021 01:50 Ответить
нюх це фігня, при пандемії зебіловірусу втрачається інтелект, у 73% повна нєсознанка наступає
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17.01.2021 01:20 Ответить
Схоже що ти примудрився підхопити той страшний зебіловірус
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17.01.2021 04:05 Ответить
Не розумію вислів «потєря запаха». Цензор, посади своїх писак за шкільну парту.
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17.01.2021 01:28 Ответить
У писак родной язык даже не русский.
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17.01.2021 02:24 Ответить
41% пациентов с COVID-19 теряют обоняние, - новые исследования - Цензор.НЕТ 835
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17.01.2021 01:46 Ответить
У меня все семья переболела,там после потери обоняния еще появляется часто металлический привкус.
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17.01.2021 09:57 Ответить
это часто бывает у переболевших, особенно с проблемными гайморовыми пазухами (вот откуда была потеря нюха) передозировкой витаминов, но и с аллергиями, началом диабета и проблемными почками (или еще не оправившимися после ковида) ... так что прислушивайтесь - и не болейте!
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17.01.2021 14:41 Ответить
потерявшая нюх ещё с самого начала случайного залёта во власть, лишь усугубившая ситуацию после уединения с альфа-самцом Алльфонсом д"Ермаком, подопытная ******* собачка Зеля Павловна подтвердила правильность выводов дослІджень специалистов по проблемам со здоровьем потерпевших..
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17.01.2021 10:15 Ответить
я терял на дней 5 обоняние, жена вкус, причем у нее под 39 температура дня три держалась, а я с 37.2 максимум просидел и сильным кашлем, у нее же его совсем не было. короче как-то так
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17.01.2021 14:26 Ответить
 
 