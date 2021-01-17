41% пациентов с COVID-19 теряют обоняние, - новые исследования
Согласно новым исследованиям, двое из пяти пациентов зараженных COVID-19 жаловались на низкую чувствительность к запахам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", детали исследований опубликованы в обзорной статье в журнале Nature.
Согласно одному недавнему исследованию, около 41% пациентов с диагностированным коронавирусом заявили об исчезновении обоняния. Второе, более узкое исследование под руководством Шимы Мойн из Института фундаментальных исследований в Тегеране, Иран было направлено на тестирование с помощью идентификации запахов. Так, участники, которые еще не знали, что у них подтвержден коронавирус, должны были нюхать запахи. 96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха (иначе известную как аносмия)
"Обычно эти пациенты говорят, что они внезапно потеряли нюх", - говорит Мойн, указывая на то, что симптом связан с COVID-19.
И часто дисфункция является единственным симптомом COVID-19, который люди регистрируют, предполагая, что этот феномен отделен от вызванной вирусом заложенности носа.
Некоторые исследователи говорят, что потеря запаха должна использоваться в качестве диагностического теста для COVID-19. Еще одно исследование показало, что изменения восприятия запаха или вкуса являются лучшим маркером распространения инфекции, чем другие показатели, отслеживаемые правительствами, такие как прибытие в больницы после несчастных случаев и отделения неотложной помощи.
Хотя эти механизмы до конца не изучены, существует общее мнение, что потеря запаха происходит, когда коронавирус заражает клетки, поддерживающие нейроны в носу.
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96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха (иначе известную как аносмия)Источник: https://censor.net/ru/n3242229
96+18=100??????
А как же тогда 41?
Вы долго болели?
вивчаємо концепцію підмножини та перестаємо бути рагулями
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Підмножина
Бо віслюк не має почуття гумору. Тому він - тварина. І твій ьтатко
А вообще - не болейте. Соблюдайте разумные нормы безопасности. Используйте маски, даже если переболели. Уважайте чувства других. Хотя сам уже имею иммунитет на полгода как минимум, бесит если вижу в транспорте или среди покупателей супермаркета придурков с маской под носом. Люди, будьте людьми!
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/16/#16?iframe=true&width=95%&height=95% 16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. А кто не вакцинируется смотрим стих17
Никто не учит как усиливать иммунитет, а вот обколоть всех какой-то дрянью -
это пожалуйста, и даже будем заставлять.
Если будут напирать - придётся муййярить эти центры вакцинирования вместе
с маланцами-вакцинаторами.