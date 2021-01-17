41% пацієнтів із COVID-19 втрачають нюх, - нові дослідження
Згідно з новими дослідженнями, двоє з п'яти пацієнтів, інфікованих COVID-19, скаржилися на низьку чутливість до запахів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", деталі досліджень опубліковано в оглядовій статті в журналі Nature.
Відповідно до одного з недавніх досліджень, близько 41% пацієнтів із діагностованим коронавірусом заявили про втрату нюху. Друге, більш вузьке дослідження під керівництвом Шими Мойн з Інституту фундаментальних досліджень у Тегерані (Іран), було направлено на тестування за допомогою ідентифікації запахів. Зокрема, учасники, які ще не знали, що у них підтверджено коронавірус, мали нюхати різні запахи. 96% учасників мали деяку нюхову дисфункцію, і 18% мали повну втрату запаху (інакше відому як аносмія).
"Зазвичай ці пацієнти говорять, що вони раптово втратили нюх", - зазначає Мойн, вказуючи на те, що симптом пов'язаний із COVID-19.
І часто дисфункція є єдиним симптомом COVID-19, який люди реєструють, припускаючи, що цей феномен відділений від викликаної вірусом закладеності носа.
Деякі дослідники кажуть, що втрата запаху має використовуватися як діагностичний тест для COVID-19. Ще одне дослідження показало, що зміни сприйняття запаху або смаку є найкращим маркером поширення інфекції, ніж інші показники, зафіксовані урядами.
Хоча ці механізми до кінця не вивчено, існує загальна думка, що втрата запаху відбувається, коли коронавірус вражає клітини, що підтримують нейрони в носі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха (иначе известную как аносмия)Источник: https://censor.net/ru/n3242229
96+18=100??????
А как же тогда 41?
Вы долго болели?
вивчаємо концепцію підмножини та перестаємо бути рагулями
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Підмножина
Бо віслюк не має почуття гумору. Тому він - тварина. І твій ьтатко
А вообще - не болейте. Соблюдайте разумные нормы безопасности. Используйте маски, даже если переболели. Уважайте чувства других. Хотя сам уже имею иммунитет на полгода как минимум, бесит если вижу в транспорте или среди покупателей супермаркета придурков с маской под носом. Люди, будьте людьми!
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/16/#16?iframe=true&width=95%&height=95% 16
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95% 17
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. https://allbible.info/explore/sinodal/re/13/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95% 18
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. А кто не вакцинируется смотрим стих17
Никто не учит как усиливать иммунитет, а вот обколоть всех какой-то дрянью -
это пожалуйста, и даже будем заставлять.
Если будут напирать - придётся муййярить эти центры вакцинирования вместе
с маланцами-вакцинаторами.