41% пацієнтів із COVID-19 втрачають нюх, - нові дослідження

Згідно з новими дослідженнями, двоє з п'яти пацієнтів, інфікованих COVID-19, скаржилися на низьку чутливість до запахів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", деталі досліджень опубліковано в оглядовій статті в журналі Nature.

Відповідно до одного з недавніх досліджень, близько 41% пацієнтів із діагностованим коронавірусом заявили про втрату нюху. Друге, більш вузьке дослідження під керівництвом Шими Мойн з Інституту фундаментальних досліджень у Тегерані (Іран), було направлено на тестування за допомогою ідентифікації запахів. Зокрема, учасники, які ще не знали, що у них підтверджено коронавірус, мали нюхати різні запахи. 96% учасників мали деяку нюхову дисфункцію, і 18% мали повну втрату запаху (інакше відому як аносмія).

"Зазвичай ці пацієнти говорять, що вони раптово втратили нюх", - зазначає Мойн, вказуючи на те, що симптом пов'язаний із COVID-19.

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І часто дисфункція є єдиним симптомом COVID-19, який люди реєструють, припускаючи, що цей феномен відділений від викликаної вірусом закладеності носа.

Деякі дослідники кажуть, що втрата запаху має використовуватися як діагностичний тест для COVID-19. Ще одне дослідження показало, що зміни сприйняття запаху або смаку є найкращим маркером поширення інфекції, ніж інші показники, зафіксовані урядами.

Хоча ці механізми до кінця не вивчено, існує загальна думка, що втрата запаху відбувається, коли коронавірус вражає клітини, що підтримують нейрони в носі.

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