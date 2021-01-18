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В последний день президентства Трамп планирует помиловать около 100 человек, - CNN

В последний день президентства Трамп планирует помиловать около 100 человек, - CNN

Президент США Дональд Трамп готовится объявить около 100 помилований в свой последний полный рабочий день во вторник 19 января. Однако в списке нет самого Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили три источника, знакомые с этим вопросом, пишет CNN.

Два источника сообщили, что в воскресенье в Белом доме состоялось заседание, на котором был согласован список помилований.

Беспорядки 6 января, которые привели ко второму импичменту Трампа, осложнили его желание помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.

"На данный момент помощники не думают, что он это сделает, но только Трамп знает, что он сделает со своей последней президентской властью, прежде чем он официально уйдет с должности в полдень 20 января", - пишет издание.

Один из чиновников Белого дома сказал, что документы для помилования еще не составлены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент Трамп сказал сделать это": Участники штурма Капитолия сказали, кто их подстрекал

"Громкие имена, такие как Джулиан Ассанж, в настоящее время отсутствуют в списке на помилование. Однако список еще может измениться. Также неясно, будет ли помилован бывший советник Трампа Стив Бэннон", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.

Напомним также, что Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает возможность самопомилования, - СМИ

помилование (219) США (27336) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+5
КАК такой идиот стал президентом Америки - уму непостижимо..😞
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18.01.2021 08:28 Ответить
+4
Трамп, ты забыл своё }{уйло помиловать.
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18.01.2021 07:24 Ответить
+4
Берія теж кримінальникам, у 53-му, амністію масову давав... Не допомогло...
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18.01.2021 08:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І купити їм по дівайсу, щоб ті йому "лайкали" у соцмережах.
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18.01.2021 07:16 Ответить
Трамп, ты забыл своё }{уйло помиловать.
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18.01.2021 07:24 Ответить
Трамп дуже скоро дремене в рашку.
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18.01.2021 07:28 Ответить
Весь час запитую у тутешніх мериканців чи вже виїхав Доня на Ростов. Мовчать як риба апльод.
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18.01.2021 07:33 Ответить
А его не отпустят.
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18.01.2021 09:04 Ответить
В последний день президентства Трамп планирует помиловать около 100 человек, - CNN - Цензор.НЕТ 907
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18.01.2021 07:31 Ответить
В останній день президентства Трамп планує помилувати приблизно 100 осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 4179
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18.01.2021 07:53 Ответить
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/01/conspiracy-theories-will-doom-republican-party/617707/ QAnon руйнує GOP зсередини (Sen. Ben Sasse (R-Neb.)
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18.01.2021 09:08 Ответить
global cabal of Satan-worshiping **********. Очень точная формулировка.

youtube.com/watch?v=mWCe6sz9ogA
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18.01.2021 11:11 Ответить
Лущее так: "Хуанон" имеет гопников".
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18.01.2021 13:01 Ответить
Берія теж кримінальникам, у 53-му, амністію масову давав... Не допомогло...
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18.01.2021 08:01 Ответить
Не тільки кримінальникам. заарештованих по "справі лікарів" теж Берія відпустив. Хоч якайсь добра справа за ним.
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18.01.2021 09:36 Ответить
Секреты охлократии.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242323/01921487-c2b9-72e0-8f32-26aef5c6516a
youtu.be/***********?t=310
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18.01.2021 08:02 Ответить
Нормальная такая группировка.
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18.01.2021 08:02 Ответить
Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации

Интересно, успеет ли он за те несколько часов до Ростова долететь?
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18.01.2021 08:10 Ответить
А намазать НОВИЧКОМ полученным от друга Владимира все в белом доме?
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18.01.2021 08:17 Ответить
Он наверное планирует о помиловании себя любимого объявить с трапа самолета вовремя отбытия в свой дворец. 🙂
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18.01.2021 08:20 Ответить
Не верится, что он не приберег напоследок какую-нибудь подлость.
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18.01.2021 08:21 Ответить
КАК такой идиот стал президентом Америки - уму непостижимо..😞
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18.01.2021 08:28 Ответить
У него хоть не 73%
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18.01.2021 09:37 Ответить
Себя планирует?
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18.01.2021 08:41 Ответить
https://thehill.com/homenews/administration/534662-pardon-seekers-have-paid-trump-allies-tens-of-thousands-to-lobby Шукаючі помилування заплатили союзникам Трампа десятки тисяч за лобіювання президента: NYT
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18.01.2021 09:02 Ответить
Вместо того, чтобы наградить себя любимого, он хочет помиловать: значит рыльце в пуху. Позорище для Америки за 200 лет. Еще уголовного дела нет,приговора нет, а он уже милует - значит уже признал вину и без суда.
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18.01.2021 09:10 Ответить
Молодец Трамп, красиво.
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18.01.2021 09:13 Ответить
Если Главу ОПУ Андрея Ермака уберут в ближайшее время, значит Байден решил спасать Украину
Мнения 17-янв, 22:109 2 416 0

В этом случае досрочные выборы президента будут неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то ЗЕ хоть вешайся…

Для меня лакмусовой бумажкой решительности администрации Байдена в отношении Украины будет один простой факт: уберут ли они Ермака, или нет? Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Если быстро уберут и потребуют, чтобы НАБУ начало заниматься «делишками» этого серого кардинала, то это будет означать, что Украиной решили заняться серьезно и решительно.

В этом случае досрочные выборы президента будут практически неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то Зеленскому хоть вешайся. Не зря ведь сладкая парочка держится за Татарова, как за жизнь!

Но что такое «быстро уберут»? В какие сроки?

Я думаю, что это максимум полгода после инаугурации Байдена.

Если это случится, то это будет означать, что нашим руководителям кланов надо будет серьезно поднапрячься, чтобы не попасть под раздачу.

В первую пятерку «счастливчиков», я думаю, попадут (в порядке, так сказать, «вредности» ):

1. Коломойский

2. Медведчук

3 Левочкин

4. Фирташ

5. Ахметов

Именно этот сценарий и заставляет все указанные персонажи попытаться принудить Зеленского пойти на досрочные выборы в ВР, по итогам которых он полностью потеряет власть.
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18.01.2021 09:21 Ответить
100500. Віка Нуланд повинна приїхати на запрошення та скласти списочок.
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18.01.2021 09:30 Ответить
В том числе и себя тоже (самопомилование) - об этом уже гворили.
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18.01.2021 09:30 Ответить
доречі у порохастого схожа агонія була після програшу виборів зебобіку. тільки з призначеннями на держпосади, злодюг різних мастей і калібрів, в останні дні своєї каденції(мародерства)
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18.01.2021 10:14 Ответить
Як **** петляе
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18.01.2021 12:02 Ответить
 
 