В последний день президентства Трамп планирует помиловать около 100 человек, - CNN
Президент США Дональд Трамп готовится объявить около 100 помилований в свой последний полный рабочий день во вторник 19 января. Однако в списке нет самого Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили три источника, знакомые с этим вопросом, пишет CNN.
Два источника сообщили, что в воскресенье в Белом доме состоялось заседание, на котором был согласован список помилований.
Беспорядки 6 января, которые привели ко второму импичменту Трампа, осложнили его желание помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.
"На данный момент помощники не думают, что он это сделает, но только Трамп знает, что он сделает со своей последней президентской властью, прежде чем он официально уйдет с должности в полдень 20 января", - пишет издание.
Один из чиновников Белого дома сказал, что документы для помилования еще не составлены.
"Громкие имена, такие как Джулиан Ассанж, в настоящее время отсутствуют в списке на помилование. Однако список еще может измениться. Также неясно, будет ли помилован бывший советник Трампа Стив Бэннон", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.
Напомним также, что Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.
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Интересно, успеет ли он за те несколько часов до Ростова долететь?
Мнения 17-янв, 22:109 2 416 0
В этом случае досрочные выборы президента будут неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то ЗЕ хоть вешайся…
Для меня лакмусовой бумажкой решительности администрации Байдена в отношении Украины будет один простой факт: уберут ли они Ермака, или нет? Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Если быстро уберут и потребуют, чтобы НАБУ начало заниматься «делишками» этого серого кардинала, то это будет означать, что Украиной решили заняться серьезно и решительно.
В этом случае досрочные выборы президента будут практически неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то Зеленскому хоть вешайся. Не зря ведь сладкая парочка держится за Татарова, как за жизнь!
Но что такое «быстро уберут»? В какие сроки?
Я думаю, что это максимум полгода после инаугурации Байдена.
Если это случится, то это будет означать, что нашим руководителям кланов надо будет серьезно поднапрячься, чтобы не попасть под раздачу.
В первую пятерку «счастливчиков», я думаю, попадут (в порядке, так сказать, «вредности» ):
1. Коломойский
2. Медведчук
3 Левочкин
4. Фирташ
5. Ахметов
Именно этот сценарий и заставляет все указанные персонажи попытаться принудить Зеленского пойти на досрочные выборы в ВР, по итогам которых он полностью потеряет власть.