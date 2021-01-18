В останній день президентства Трамп планує помилувати приблизно 100 осіб, - CNN
Президент США Дональд Трамп готується оголосити майже 100 помилувань у свій останній повний робочий день у вівторок 19 січня. Однак у списку немає самого Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили три джерела, знайомі з цим питанням, пише CNN.
Два джерела повідомили, що в неділю в Білому домі відбулося засідання, на якому був узгоджений список помилувань.
Заворушення 6 січня, які призвели до другого імпічменту Трампа, ускладнили його бажання помилувати себе, своїх дітей і особистого адвоката Руді Джуліані.
"На цей момент помічники не думають, що він це зробить, але тільки Трамп знає, що він зробить зі своєю останньою президентською владою, перш ніж він офіційно піде з посади опівдні 20 січня", - пише видання.
Один з чиновників Білого дому сказав, що документи для помилування ще не складені.
"Гучні імена, такі як Джуліан Ассанж, в даний час відсутні в списку на помилування. Однак список ще може змінитися. Також неясно, чи буде помилуваний колишній радник Трампа Стів Бэннон", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював питання про помилування. Він хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.
Нагадаємо, що Трамп планує залишити Вашингтон за кілька годин до інавгурації Джо Байдена.
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Интересно, успеет ли он за те несколько часов до Ростова долететь?
Мнения 17-янв, 22:109 2 416 0
В этом случае досрочные выборы президента будут неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то ЗЕ хоть вешайся…
Для меня лакмусовой бумажкой решительности администрации Байдена в отношении Украины будет один простой факт: уберут ли они Ермака, или нет? Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Если быстро уберут и потребуют, чтобы НАБУ начало заниматься «делишками» этого серого кардинала, то это будет означать, что Украиной решили заняться серьезно и решительно.
В этом случае досрочные выборы президента будут практически неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то Зеленскому хоть вешайся. Не зря ведь сладкая парочка держится за Татарова, как за жизнь!
Но что такое «быстро уберут»? В какие сроки?
Я думаю, что это максимум полгода после инаугурации Байдена.
Если это случится, то это будет означать, что нашим руководителям кланов надо будет серьезно поднапрячься, чтобы не попасть под раздачу.
В первую пятерку «счастливчиков», я думаю, попадут (в порядке, так сказать, «вредности» ):
1. Коломойский
2. Медведчук
3 Левочкин
4. Фирташ
5. Ахметов
Именно этот сценарий и заставляет все указанные персонажи попытаться принудить Зеленского пойти на досрочные выборы в ВР, по итогам которых он полностью потеряет власть.