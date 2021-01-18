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Новини
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В останній день президентства Трамп планує помилувати приблизно 100 осіб, - CNN

В останній день президентства Трамп планує помилувати приблизно 100 осіб, - CNN

Президент США Дональд Трамп готується оголосити майже 100 помилувань у свій останній повний робочий день у вівторок 19 січня. Однак у списку немає самого Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявили три джерела, знайомі з цим питанням, пише CNN.

Два джерела повідомили, що в неділю в Білому домі відбулося засідання, на якому був узгоджений список помилувань.

Заворушення 6 січня, які призвели до другого імпічменту Трампа, ускладнили його бажання помилувати себе, своїх дітей і особистого адвоката Руді Джуліані.

"На цей момент помічники не думають, що він це зробить, але тільки Трамп знає, що він зробить зі своєю останньою президентською владою, перш ніж він офіційно піде з посади опівдні 20 січня", - пише видання.

Один з чиновників Білого дому сказав, що документи для помилування ще не складені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент Трамп сказав зробити це". Учасники штурму Капітолію розповіли, хто їх підбурював

"Гучні імена, такі як Джуліан Ассанж, в даний час відсутні в списку на помилування. Однак список ще може змінитися. Також неясно, чи буде помилуваний колишній радник Трампа Стів Бэннон", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп обговорював питання про помилування. Він хотів помилувати себе в останні дні свого президентства.

Нагадаємо, що Трамп планує залишити Вашингтон за кілька годин до інавгурації Джо Байдена.

Також читайте: Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ

Автор: 

помилування (112) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+5
КАК такой идиот стал президентом Америки - уму непостижимо..😞
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18.01.2021 08:28 Відповісти
+4
Трамп, ты забыл своё }{уйло помиловать.
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18.01.2021 07:24 Відповісти
+4
Берія теж кримінальникам, у 53-му, амністію масову давав... Не допомогло...
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18.01.2021 08:01 Відповісти
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І купити їм по дівайсу, щоб ті йому "лайкали" у соцмережах.
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18.01.2021 07:16 Відповісти
Трамп, ты забыл своё }{уйло помиловать.
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18.01.2021 07:24 Відповісти
Трамп дуже скоро дремене в рашку.
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18.01.2021 07:28 Відповісти
Весь час запитую у тутешніх мериканців чи вже виїхав Доня на Ростов. Мовчать як риба апльод.
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18.01.2021 07:33 Відповісти
А его не отпустят.
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18.01.2021 09:04 Відповісти
В последний день президентства Трамп планирует помиловать около 100 человек, - CNN - Цензор.НЕТ 907
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18.01.2021 07:31 Відповісти
В останній день президентства Трамп планує помилувати приблизно 100 осіб, - CNN - Цензор.НЕТ 4179
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18.01.2021 07:53 Відповісти
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/01/conspiracy-theories-will-doom-republican-party/617707/ QAnon руйнує GOP зсередини (Sen. Ben Sasse (R-Neb.)
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18.01.2021 09:08 Відповісти
global cabal of Satan-worshiping **********. Очень точная формулировка.

youtube.com/watch?v=mWCe6sz9ogA
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18.01.2021 11:11 Відповісти
Лущее так: "Хуанон" имеет гопников".
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18.01.2021 13:01 Відповісти
Берія теж кримінальникам, у 53-му, амністію масову давав... Не допомогло...
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18.01.2021 08:01 Відповісти
Не тільки кримінальникам. заарештованих по "справі лікарів" теж Берія відпустив. Хоч якайсь добра справа за ним.
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18.01.2021 09:36 Відповісти
Секреты охлократии.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242323/01921487-c2b9-72e0-8f32-26aef5c6516a
youtu.be/***********?t=310
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18.01.2021 08:02 Відповісти
Нормальная такая группировка.
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18.01.2021 08:02 Відповісти
Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации

Интересно, успеет ли он за те несколько часов до Ростова долететь?
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18.01.2021 08:10 Відповісти
А намазать НОВИЧКОМ полученным от друга Владимира все в белом доме?
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18.01.2021 08:17 Відповісти
Он наверное планирует о помиловании себя любимого объявить с трапа самолета вовремя отбытия в свой дворец. 🙂
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18.01.2021 08:20 Відповісти
Не верится, что он не приберег напоследок какую-нибудь подлость.
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18.01.2021 08:21 Відповісти
КАК такой идиот стал президентом Америки - уму непостижимо..😞
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18.01.2021 08:28 Відповісти
У него хоть не 73%
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18.01.2021 09:37 Відповісти
Себя планирует?
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18.01.2021 08:41 Відповісти
https://thehill.com/homenews/administration/534662-pardon-seekers-have-paid-trump-allies-tens-of-thousands-to-lobby Шукаючі помилування заплатили союзникам Трампа десятки тисяч за лобіювання президента: NYT
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18.01.2021 09:02 Відповісти
Вместо того, чтобы наградить себя любимого, он хочет помиловать: значит рыльце в пуху. Позорище для Америки за 200 лет. Еще уголовного дела нет,приговора нет, а он уже милует - значит уже признал вину и без суда.
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18.01.2021 09:10 Відповісти
Молодец Трамп, красиво.
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18.01.2021 09:13 Відповісти
Если Главу ОПУ Андрея Ермака уберут в ближайшее время, значит Байден решил спасать Украину
Мнения 17-янв, 22:109 2 416 0

В этом случае досрочные выборы президента будут неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то ЗЕ хоть вешайся…

Для меня лакмусовой бумажкой решительности администрации Байдена в отношении Украины будет один простой факт: уберут ли они Ермака, или нет? Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

Если быстро уберут и потребуют, чтобы НАБУ начало заниматься «делишками» этого серого кардинала, то это будет означать, что Украиной решили заняться серьезно и решительно.

В этом случае досрочные выборы президента будут практически неизбежны, потому что когда начнут проливать свет на деяния бывшего кинопродюсора, то Зеленскому хоть вешайся. Не зря ведь сладкая парочка держится за Татарова, как за жизнь!

Но что такое «быстро уберут»? В какие сроки?

Я думаю, что это максимум полгода после инаугурации Байдена.

Если это случится, то это будет означать, что нашим руководителям кланов надо будет серьезно поднапрячься, чтобы не попасть под раздачу.

В первую пятерку «счастливчиков», я думаю, попадут (в порядке, так сказать, «вредности» ):

1. Коломойский

2. Медведчук

3 Левочкин

4. Фирташ

5. Ахметов

Именно этот сценарий и заставляет все указанные персонажи попытаться принудить Зеленского пойти на досрочные выборы в ВР, по итогам которых он полностью потеряет власть.
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18.01.2021 09:21 Відповісти
100500. Віка Нуланд повинна приїхати на запрошення та скласти списочок.
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18.01.2021 09:30 Відповісти
В том числе и себя тоже (самопомилование) - об этом уже гворили.
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18.01.2021 09:30 Відповісти
доречі у порохастого схожа агонія була після програшу виборів зебобіку. тільки з призначеннями на держпосади, злодюг різних мастей і калібрів, в останні дні своєї каденції(мародерства)
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18.01.2021 10:14 Відповісти
Як **** петляе
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18.01.2021 12:02 Відповісти
 
 