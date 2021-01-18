Мы будем двигаться с МВФ дальше так, как и планировали, - Шмыгаль
Правительство Украины и НАК "Нафтогаз Украины" проводят активные консультации с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по поводу мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, они (миссия МВФ. - Ред.) будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", – сказал он.
Премьер отметил, что ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится временно – на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by.
Шмыгаль добавил, что с Фондом также обсуждается переход от месячного контракта на поставку газа к годовому, как контракту по умолчанию, так как бытовые потребители привыкли к фиксированному тарифу.
"Эти аргументы также восприняты Фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что ни возложение специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным", – считает премьер-министр.
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І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!
А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?
-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!
А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!
І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ніжки борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !
Геть від МВФ!
Только в реале его туда МВФ послал.