Мы будем двигаться с МВФ дальше так, как и планировали, - Шмыгаль

Правительство Украины и НАК "Нафтогаз Украины" проводят активные консультации с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по поводу мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, они (миссия МВФ. - Ред.) будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", – сказал он.

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Премьер отметил, что ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится временно – на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by.

Шмыгаль добавил, что с Фондом также обсуждается переход от месячного контракта на поставку газа к годовому, как контракту по умолчанию, так как бытовые потребители привыкли к фиксированному тарифу.

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"Эти аргументы также восприняты Фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что ни возложение специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным", – считает премьер-министр.