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Новости Тарифы ЖКХ
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Мы будем двигаться с МВФ дальше так, как и планировали, - Шмыгаль

Мы будем двигаться с МВФ дальше так, как и планировали, - Шмыгаль

Правительство Украины и НАК "Нафтогаз Украины" проводят активные консультации с миссией Международного валютного фонда (МВФ) по поводу мер государственного регулирования на газовом рынке и уверены в успехе этих переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, они (миссия МВФ. - Ред.) будут ожидать выхода конечного документа, чтобы убедиться, что мы действительно возвращаемся к тарифному регулированию. Я уверен, что миссия МВФ завершит свою работу в Украине, и мы будем двигаться с ними дальше так, как и планировали", – сказал он.

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Премьер отметил, что ограничение цены на газ для населения в 6,99 грн за куб. м вводится временно – на два месяца – в связи с существующими перекосами на рынке, но не является возвращением к режиму спецобязательств, от которого Украина отказалась в рамках программы текущего сотрудничества с МВФ stand by.

Шмыгаль добавил, что с Фондом также обсуждается переход от месячного контракта на поставку газа к годовому, как контракту по умолчанию, так как бытовые потребители привыкли к фиксированному тарифу.

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"Эти аргументы также восприняты Фондом. С ними также общался "Нафтогаз" и заверил, что ни возложение специальных обязанностей не происходит, и нерыночных механизмов мы не используем. Поэтому считаю наше сотрудничество абсолютно конструктивным", – считает премьер-министр.

Автор: 

МВФ (3338) Тарифы на газ (352) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+5
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo Ідіть в жопу! (с.) Вова Зеленський
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18.01.2021 13:34 Ответить
+4
Я немного так себе извиняюсь но имею спросить за слова, - А МВФ знает за то, что Шмыгаль собирается двигаться вместе с ним? А у каком таки направлении он не сказал. Хотя куда движеться МВФ мы таки знаем, и куда Шмагаль с Зе двигают Украину мы тоже таки видим.
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18.01.2021 13:31 Ответить
+4
То Голобородько таки пошле МВФ?
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18.01.2021 13:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Осуществлять фрикции, так сказать...
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18.01.2021 13:22 Ответить
Двигайтесь подальше от Украины, двинутые вы наши.
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18.01.2021 13:24 Ответить
МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ

І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!

А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?

-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!

А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!

І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ніжки борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !

Геть від МВФ!
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18.01.2021 14:50 Ответить
Будет рост шмыгаленомики?
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18.01.2021 13:24 Ответить
То есть никак, до конца каденции Шмыгаля.
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18.01.2021 13:25 Ответить
Пенсионный возраст, газ, свет. Шо нам МВФ еще насоветует.?
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18.01.2021 13:25 Ответить
Вимагати гідної оплати праці він і справді совєтовать не стане.
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18.01.2021 13:27 Ответить
Грабь награбленное,но уже с населения ибо как считают они украинцы стали богаче со дня независимости(((
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18.01.2021 13:35 Ответить
Ростов для вас стал ближе
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18.01.2021 13:25 Ответить
Ви планіровалі послать те емвееф у дупу. Якщо забули, сєріал "слуга наріду" вам у очі.
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18.01.2021 13:26 Ответить
Там ще благодарниє ізбіратєлі Голобородька золото на Майдан зносили. Все ніяк не можу зрозуміти. коли ж вони почнуть золото нести.
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18.01.2021 13:29 Ответить
...после того, как МВФ послал в жопу наше шимпанЗЕ - когда на Майдан за золотом приходить?
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18.01.2021 13:32 Ответить
Тепер МВФ послав їх вжопу. Туди і будуть просуватись все глибше.
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18.01.2021 13:30 Ответить
На юух?
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18.01.2021 13:28 Ответить
Если Зеленский и дальше будет цепляться за Татарова и подрывать независимость НАБУ, то вы уже приехали в тупик.
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18.01.2021 13:29 Ответить
Чего то мы двигаемся назад к 90м годам,а не к Евросоюзу
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18.01.2021 13:29 Ответить
То с "клятым барыгою" тра було робити, но Мудрый нарид возжелал халявы... Ризал - НА ЛИТЦО!!!
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18.01.2021 14:23 Ответить
мвф продолжает двигаться мимо, а вы продолжаете двигаться в опу...
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18.01.2021 13:30 Ответить
МВФ має гарну пам"ять і все пам"ятає.
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18.01.2021 13:32 Ответить
Я немного так себе извиняюсь но имею спросить за слова, - А МВФ знает за то, что Шмыгаль собирается двигаться вместе с ним? А у каком таки направлении он не сказал. Хотя куда движеться МВФ мы таки знаем, и куда Шмагаль с Зе двигают Украину мы тоже таки видим.
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18.01.2021 13:31 Ответить
Шмигало розвішує локшину на вуха лохам.
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18.01.2021 13:34 Ответить
Вова, это ты послыла МВФ на ху...тор бабочек ловить или это посылал Голобородько?
Мы будем двигаться с МВФ дальше так, как и планировали, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4286
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18.01.2021 13:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo Ідіть в жопу! (с.) Вова Зеленський
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18.01.2021 13:34 Ответить
То Голобородько таки пошле МВФ?
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18.01.2021 13:35 Ответить
Судячи з ваших справ, ви рухаєтесь в зворотньому напрямку.
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18.01.2021 13:45 Ответить
Значит все. Раз такие отмазки пошли. МВФ вам только бутылочки для вдвигания выдаст..
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18.01.2021 13:46 Ответить
Очередная пустая болтовня.
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18.01.2021 13:50 Ответить
Ага. Двигайтесь. Туда, куда Голобородько послал МВФ в кине.

Только в реале его туда МВФ послал.
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18.01.2021 14:06 Ответить
Лапшевешание продолжается. Пора жечь хатынки.
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18.01.2021 14:23 Ответить
С МВФ можно идти только в пропасть.
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18.01.2021 16:26 Ответить
А МВФ в курсе ваших планов?
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18.01.2021 21:03 Ответить
 
 