Ми будемо рухатися з МВФ далі так, як і планували, - Шмигаль

Уряд України і НАК "Нафтогаз України" проводять активні консультації з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) з приводу заходів державного регулювання на газовому ринку і впевнені в успіху цих переговорів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, вони (місія МВФ. - ред.) будуть очікувати виходу кінцевого документа, щоб переконатися, що ми дійсно повертаємося до тарифного регулювання. Я впевнений, що місія МВФ завершить свою роботу в Україні, і ми будемо рухатися з ними далі так, як і планували", - сказав він.

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Прем'єр зазначив, що обмеження ціни на газ для населення в 6,99 грн за куб. м вводиться тимчасово - на два місяці - в зв'язку з існуючими перекосами на ринку, але не є поверненням до режиму спецобов'язків, від якого Україна відмовилася в рамках програми поточної співпраці з МВФ stand by.

Шмигаль додав, що з Фондом також обговорюється перехід від місячного контракту на поставку газу до річного як контракту за замовчуванням, оскільки побутові споживачі звикли до фіксованого тарифу.

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"Ці аргументи також сприйняті Фондом. Із ними також спілкувався "Нафтогаз" і запевнив, що ні покладання спеціальних обов'язків не відбувається, і неринкових механізмів ми не використовуємо. Тому вважаю наше співробітництво абсолютно конструктивним", - вважає прем'єр-міністр.