Ми будемо рухатися з МВФ далі так, як і планували, - Шмигаль
Уряд України і НАК "Нафтогаз України" проводять активні консультації з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) з приводу заходів державного регулювання на газовому ринку і впевнені в успіху цих переговорів.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, вони (місія МВФ. - ред.) будуть очікувати виходу кінцевого документа, щоб переконатися, що ми дійсно повертаємося до тарифного регулювання. Я впевнений, що місія МВФ завершить свою роботу в Україні, і ми будемо рухатися з ними далі так, як і планували", - сказав він.
Прем'єр зазначив, що обмеження ціни на газ для населення в 6,99 грн за куб. м вводиться тимчасово - на два місяці - в зв'язку з існуючими перекосами на ринку, але не є поверненням до режиму спецобов'язків, від якого Україна відмовилася в рамках програми поточної співпраці з МВФ stand by.
Шмигаль додав, що з Фондом також обговорюється перехід від місячного контракту на поставку газу до річного як контракту за замовчуванням, оскільки побутові споживачі звикли до фіксованого тарифу.
"Ці аргументи також сприйняті Фондом. Із ними також спілкувався "Нафтогаз" і запевнив, що ні покладання спеціальних обов'язків не відбувається, і неринкових механізмів ми не використовуємо. Тому вважаю наше співробітництво абсолютно конструктивним", - вважає прем'єр-міністр.
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І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!
А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?
-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!
А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!
І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ніжки борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !
Геть від МВФ!
Только в реале его туда МВФ послал.