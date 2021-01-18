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Новини Тарифи ЖКГ
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Ми будемо рухатися з МВФ далі так, як і планували, - Шмигаль

Ми будемо рухатися з МВФ далі так, як і планували, - Шмигаль

Уряд України і НАК "Нафтогаз України" проводять активні консультації з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) з приводу заходів державного регулювання на газовому ринку і впевнені в успіху цих переговорів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, вони (місія МВФ. - ред.) будуть очікувати виходу кінцевого документа, щоб переконатися, що ми дійсно повертаємося до тарифного регулювання. Я впевнений, що місія МВФ завершить свою роботу в Україні, і ми будемо рухатися з ними далі так, як і планували", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дискусії на рівні Кабміну щодо прямого імпорту російського газу або електроенергії не ведуться, - Шмигаль

Прем'єр зазначив, що обмеження ціни на газ для населення в 6,99 грн за куб. м вводиться тимчасово - на два місяці - в зв'язку з існуючими перекосами на ринку, але не є поверненням до режиму спецобов'язків, від якого Україна відмовилася в рамках програми поточної співпраці з МВФ stand by.

Шмигаль додав, що з Фондом також обговорюється перехід від місячного контракту на поставку газу до річного як контракту за замовчуванням, оскільки побутові споживачі звикли до фіксованого тарифу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ переймається, щоб не повернулося державне тарифне регулювання, - Шмигаль

"Ці аргументи також сприйняті Фондом. Із ними також спілкувався "Нафтогазі запевнив, що ні покладання спеціальних обов'язків не відбувається, і неринкових механізмів ми не використовуємо. Тому вважаю наше співробітництво абсолютно конструктивним", - вважає прем'єр-міністр.

МВФ (3086) Тарифи на газ (1064) Шмигаль Денис (4686)


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Топ коментарі
+5
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo Ідіть в жопу! (с.) Вова Зеленський
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18.01.2021 13:34 Відповісти
+4
Я немного так себе извиняюсь но имею спросить за слова, - А МВФ знает за то, что Шмыгаль собирается двигаться вместе с ним? А у каком таки направлении он не сказал. Хотя куда движеться МВФ мы таки знаем, и куда Шмагаль с Зе двигают Украину мы тоже таки видим.
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18.01.2021 13:31 Відповісти
+4
То Голобородько таки пошле МВФ?
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18.01.2021 13:35 Відповісти
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Осуществлять фрикции, так сказать...
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18.01.2021 13:22 Відповісти
Двигайтесь подальше от Украины, двинутые вы наши.
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18.01.2021 13:24 Відповісти
МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ

І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!

А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?

-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!

А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!

І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ніжки борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !

Геть від МВФ!
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18.01.2021 14:50 Відповісти
Будет рост шмыгаленомики?
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18.01.2021 13:24 Відповісти
То есть никак, до конца каденции Шмыгаля.
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Пенсионный возраст, газ, свет. Шо нам МВФ еще насоветует.?
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Вимагати гідної оплати праці він і справді совєтовать не стане.
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18.01.2021 13:27 Відповісти
Грабь награбленное,но уже с населения ибо как считают они украинцы стали богаче со дня независимости(((
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18.01.2021 13:35 Відповісти
Ростов для вас стал ближе
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Ви планіровалі послать те емвееф у дупу. Якщо забули, сєріал "слуга наріду" вам у очі.
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18.01.2021 13:26 Відповісти
Там ще благодарниє ізбіратєлі Голобородька золото на Майдан зносили. Все ніяк не можу зрозуміти. коли ж вони почнуть золото нести.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
...после того, как МВФ послал в жопу наше шимпанЗЕ - когда на Майдан за золотом приходить?
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18.01.2021 13:32 Відповісти
Тепер МВФ послав їх вжопу. Туди і будуть просуватись все глибше.
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18.01.2021 13:30 Відповісти
На юух?
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18.01.2021 13:28 Відповісти
Если Зеленский и дальше будет цепляться за Татарова и подрывать независимость НАБУ, то вы уже приехали в тупик.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
Чего то мы двигаемся назад к 90м годам,а не к Евросоюзу
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18.01.2021 13:29 Відповісти
То с "клятым барыгою" тра було робити, но Мудрый нарид возжелал халявы... Ризал - НА ЛИТЦО!!!
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18.01.2021 14:23 Відповісти
мвф продолжает двигаться мимо, а вы продолжаете двигаться в опу...
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18.01.2021 13:30 Відповісти
МВФ має гарну пам"ять і все пам"ятає.
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18.01.2021 13:32 Відповісти
Я немного так себе извиняюсь но имею спросить за слова, - А МВФ знает за то, что Шмыгаль собирается двигаться вместе с ним? А у каком таки направлении он не сказал. Хотя куда движеться МВФ мы таки знаем, и куда Шмагаль с Зе двигают Украину мы тоже таки видим.
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18.01.2021 13:31 Відповісти
Шмигало розвішує локшину на вуха лохам.
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18.01.2021 13:34 Відповісти
Вова, это ты послыла МВФ на ху...тор бабочек ловить или это посылал Голобородько?
Мы будем двигаться с МВФ дальше так, как и планировали, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4286
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18.01.2021 13:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo Ідіть в жопу! (с.) Вова Зеленський
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18.01.2021 13:34 Відповісти
То Голобородько таки пошле МВФ?
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18.01.2021 13:35 Відповісти
Судячи з ваших справ, ви рухаєтесь в зворотньому напрямку.
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18.01.2021 13:45 Відповісти
Значит все. Раз такие отмазки пошли. МВФ вам только бутылочки для вдвигания выдаст..
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18.01.2021 13:46 Відповісти
Очередная пустая болтовня.
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18.01.2021 13:50 Відповісти
Ага. Двигайтесь. Туда, куда Голобородько послал МВФ в кине.

Только в реале его туда МВФ послал.
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18.01.2021 14:06 Відповісти
Лапшевешание продолжается. Пора жечь хатынки.
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18.01.2021 14:23 Відповісти
С МВФ можно идти только в пропасть.
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18.01.2021 16:26 Відповісти
А МВФ в курсе ваших планов?
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18.01.2021 21:03 Відповісти
 
 