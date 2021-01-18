Энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно, - Шмыгаль
Ситуация не простая, но она и не является критически сложной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Уверен, что энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно. Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система - это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС", - сказал глава правительства.
По словам премьер-министра, в связи с этим были проведены совещания, приняты решения, в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.
"То есть все к этому готовы. Необходим дополнительный объем угля импортируется в Украину, в том числе из Казахстана, и из других стран. Кроме этого, увеличивает добычу угольная отрасль и поднимается вверх необходимый объем угля. Единственное, есть определенная инертность. Когда склады были забиты, угольные шахты сократили добычу, а сейчас начинают работать на полную мощность. Но это займет определенное время. Смещение ремонтных программ отдельных атомных блоков, плюс похолодание, то есть увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному отрабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса занимает определенное время. Вот и возник такой плюс минус двух-трехнедельный разрыв. Но он некритичен", - объяснил Шмыгаль.
"15 января "Энергоатом" запустил один из своих блоков, далее, буквально на днях запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к "веерным отключениям", как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем. Поэтому, хочу всех успокоить, что ситуация не простая, но она и не является критически сложной", - подытожил премьер-министр.
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Те, що совісті в них давно не має - доказувати нічого! А за які такі космічні досягнення ЗЕ-шахраї нараховують собі по 500% премій та допомоги з наших же податків? За розруху, ними же влаштовану?
Приклад "злиденної" зарплати міністрів:
-Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заробив в грудні 149 тис. 725,9 грн (виплатили 120 тис. 59,35 грн). Його оклад - 27 тис. 122,5 грн, за доступ до державної таємниці - 5 тис. 424,5 грн, надбавка експертам з питань таємниці - 5 тис. 424,5 грн, зарплата за дні відряджень - 25 тис. 314,31 грн, допомога на оздоровлення - 75 тис. 942,93 грн, відпускні - 10 тис. 497,16 грн .
Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит «Слово і діло».
-Перший заступник міністра Еміне Джапарова заробила 163 тис. 702,83 грн (отримала 131 тис. 780,78 грн). Її оклад становив 39 тис. 944,45 грн, за доступ до державної таємниці - 5 тис. 991,67 грн, надбавка експертам з питань таємниці - 7 тис. 988,89 грн, відпускні - 18 тис. 313,56 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 77 тис. 483,7 грн, премія за результатами звіту про виконання плану дій Кабміну - 13 тис. 980,56 грн.
Лейтенант Ьаканов, наприклад, "заробив" у грудні 190 тис. грн. Перший заступник Баканова і керівник Антитерористичного центру Руслан Баранецький заробив 184 тис. 3Перший заступник та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василь Малюк заробив 181 тис. грн...
-Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.
І знову пишу: А ви, раби - терпіть їх і надалі...
ща якуйсь зашквару запустять (наприклад "капітолійський реванш 2") аби за таріфи скоріше забули(((
Способность прогнозировать и зеинтеллект - две вещи несовместные.