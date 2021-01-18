Энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно, - Шмыгаль

Ситуация не простая, но она и не является критически сложной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уверен, что энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно. Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система - это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС", - сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, в связи с этим были проведены совещания, приняты решения, в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа.

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"То есть все к этому готовы. Необходим дополнительный объем угля импортируется в Украину, в том числе из Казахстана, и из других стран. Кроме этого, увеличивает добычу угольная отрасль и поднимается вверх необходимый объем угля. Единственное, есть определенная инертность. Когда склады были забиты, угольные шахты сократили добычу, а сейчас начинают работать на полную мощность. Но это займет определенное время. Смещение ремонтных программ отдельных атомных блоков, плюс похолодание, то есть увеличение спроса на электроэнергию - привели к быстрому, неожиданному отрабатыванию угля на складах. А когда нет на потоке угля, то запуск этого процесса занимает определенное время. Вот и возник такой плюс минус двух-трехнедельный разрыв. Но он некритичен", - объяснил Шмыгаль.

"15 января "Энергоатом" запустил один из своих блоков, далее, буквально на днях запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к "веерным отключениям", как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем. Поэтому, хочу всех успокоить, что ситуация не простая, но она и не является критически сложной", - подытожил премьер-министр.

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