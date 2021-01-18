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Новини
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Енергосистема України зниження температури пройде стабільно, - Шмигаль

Енергосистема України зниження температури пройде стабільно, - Шмигаль

Ситуація непроста, але вона і не є критично складною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Упевнений, що енергосистема України зниження температури пройде стабільно. Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система, - це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС", - сказав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, у зв'язку з цим було проведено наради, ухвалено рішення, в разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалить механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення, - Шмигаль

"Тобто всі до цього готові. Необхідний додатковий обсяг вугілля імпортується в Україну, в тому числі з Казахстану, і з інших країн. Крім цього, збільшує видобуток вугільна галузь і піднімається вгору необхідний обсяг вугілля. Єдине, є певна інертність. Коли склади були забиті, вугільні шахти скоротили видобуток, а зараз починають працювати на повну потужність. Але це займе певний час. Зміщення ремонтних програм окремих атомних блоків, плюс похолодання, тобто збільшення попиту на електроенергію - привели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу займає певний час. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив. Але він некритичний", - пояснив Шмигаль.

"15 січня "Енергоатом" запустив один зі своїх блоків, далі, буквально на дняхзапускається другий блок. Фактично ці параметри дають нам впевненість в тому, що ми до "віялових відключень", як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо. Тому, хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона і не є критично складною", - підсумував прем'єр-міністр.

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Автор: 

енергетика (2636) морози (84) Шмигаль Денис (4686)


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Топ коментарі
+2
Стабильно как и все у ЗеДегенератов? Значит жди беды и распилов бюджета.
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18.01.2021 13:58 Відповісти
+1
вот это стабильность, при теплой зиме попу рвать
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18.01.2021 13:59 Відповісти
+1
Энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9368
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18.01.2021 14:02 Відповісти
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Стабильно как и все у ЗеДегенератов? Значит жди беды и распилов бюджета.
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18.01.2021 13:58 Відповісти
Зрада? Без вариантов!
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18.01.2021 14:09 Відповісти
Де ж вони знизять комунальні тарифи для населення, якщо по крупинці треба зішкрібати на їх "жалюгідні" зарплати?

Те, що совісті в них давно не має - доказувати нічого! А за які такі космічні досягнення ЗЕ-шахраї нараховують собі по 500% премій та допомоги з наших же податків? За розруху, ними же влаштовану?

Приклад "злиденної" зарплати міністрів:

-Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заробив в грудні 149 тис. 725,9 грн (виплатили 120 тис. 59,35 грн). Його оклад - 27 тис. 122,5 грн, за доступ до державної таємниці - 5 тис. 424,5 грн, надбавка експертам з питань таємниці - 5 тис. 424,5 грн, зарплата за дні відряджень - 25 тис. 314,31 грн, допомога на оздоровлення - 75 тис. 942,93 грн, відпускні - 10 тис. 497,16 грн .

Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит «Слово і діло».

-Перший заступник міністра Еміне Джапарова заробила 163 тис. 702,83 грн (отримала 131 тис. 780,78 грн). Її оклад становив 39 тис. 944,45 грн, за доступ до державної таємниці - 5 тис. 991,67 грн, надбавка експертам з питань таємниці - 7 тис. 988,89 грн, відпускні - 18 тис. 313,56 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 77 тис. 483,7 грн, премія за результатами звіту про виконання плану дій Кабміну - 13 тис. 980,56 грн.

Лейтенант Ьаканов, наприклад, "заробив" у грудні 190 тис. грн. Перший заступник Баканова і керівник Антитерористичного центру Руслан Баранецький заробив 184 тис. 3Перший заступник та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василь Малюк заробив 181 тис. грн...

-Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.

І знову пишу: А ви, раби - терпіть їх і надалі...
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18.01.2021 14:46 Відповісти
вот это стабильность, при теплой зиме попу рвать
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18.01.2021 13:59 Відповісти
За Шмигалем енергосистема України, як країни з екваторіальної пояса, не пристосована до зниження температури нижче 0 градусів за Цельсієм. І взагалі, до 2019 року такого не було, щоб взимку температура в Україні знижувалася. 😏
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18.01.2021 14:08 Відповісти
Население может не выдержать а ваши системы конечно выдержат.
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18.01.2021 14:00 Відповісти
фуфло.
ща якуйсь зашквару запустять (наприклад "капітолійський реванш 2") аби за таріфи скоріше забули(((
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18.01.2021 14:02 Відповісти
Энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9368
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18.01.2021 14:02 Відповісти
А потом?
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18.01.2021 14:02 Відповісти
*****, похолодание на 5 дней, а шухера как при глобальном.
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18.01.2021 14:05 Відповісти
Когда склады были забиты, угольные шахты сократили добычу, а сейчас начинают работать на полную мощность. Источник: https://censor.net/ru/n3242430

Способность прогнозировать и зеинтеллект - две вещи несовместные.
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18.01.2021 14:10 Відповісти
Вчра ввечері напруга 185-187 вольт сьогодні вдень 193-195 вольт. 13 км. від Києва. Зате без вєєрних.
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18.01.2021 15:29 Відповісти
 
 