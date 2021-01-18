Енергосистема України зниження температури пройде стабільно, - Шмигаль
Ситуація непроста, але вона і не є критично складною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Упевнений, що енергосистема України зниження температури пройде стабільно. Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система, - це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС", - сказав глава уряду.
За словами прем'єр-міністра, у зв'язку з цим було проведено наради, ухвалено рішення, в разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу.
"Тобто всі до цього готові. Необхідний додатковий обсяг вугілля імпортується в Україну, в тому числі з Казахстану, і з інших країн. Крім цього, збільшує видобуток вугільна галузь і піднімається вгору необхідний обсяг вугілля. Єдине, є певна інертність. Коли склади були забиті, вугільні шахти скоротили видобуток, а зараз починають працювати на повну потужність. Але це займе певний час. Зміщення ремонтних програм окремих атомних блоків, плюс похолодання, тобто збільшення попиту на електроенергію - привели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу займає певний час. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив. Але він некритичний", - пояснив Шмигаль.
"15 січня "Енергоатом" запустив один зі своїх блоків, далі, буквально на дняхзапускається другий блок. Фактично ці параметри дають нам впевненість в тому, що ми до "віялових відключень", як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо. Тому, хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона і не є критично складною", - підсумував прем'єр-міністр.
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Те, що совісті в них давно не має - доказувати нічого! А за які такі космічні досягнення ЗЕ-шахраї нараховують собі по 500% премій та допомоги з наших же податків? За розруху, ними же влаштовану?
Приклад "злиденної" зарплати міністрів:
-Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заробив в грудні 149 тис. 725,9 грн (виплатили 120 тис. 59,35 грн). Його оклад - 27 тис. 122,5 грн, за доступ до державної таємниці - 5 тис. 424,5 грн, надбавка експертам з питань таємниці - 5 тис. 424,5 грн, зарплата за дні відряджень - 25 тис. 314,31 грн, допомога на оздоровлення - 75 тис. 942,93 грн, відпускні - 10 тис. 497,16 грн .
Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит «Слово і діло».
-Перший заступник міністра Еміне Джапарова заробила 163 тис. 702,83 грн (отримала 131 тис. 780,78 грн). Її оклад становив 39 тис. 944,45 грн, за доступ до державної таємниці - 5 тис. 991,67 грн, надбавка експертам з питань таємниці - 7 тис. 988,89 грн, відпускні - 18 тис. 313,56 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 77 тис. 483,7 грн, премія за результатами звіту про виконання плану дій Кабміну - 13 тис. 980,56 грн.
Лейтенант Ьаканов, наприклад, "заробив" у грудні 190 тис. грн. Перший заступник Баканова і керівник Антитерористичного центру Руслан Баранецький заробив 184 тис. 3Перший заступник та начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василь Малюк заробив 181 тис. грн...
-Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.
І знову пишу: А ви, раби - терпіть їх і надалі...
ща якуйсь зашквару запустять (наприклад "капітолійський реванш 2") аби за таріфи скоріше забули(((
Способность прогнозировать и зеинтеллект - две вещи несовместные.