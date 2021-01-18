Енергосистема України зниження температури пройде стабільно, - Шмигаль

Ситуація непроста, але вона і не є критично складною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Упевнений, що енергосистема України зниження температури пройде стабільно. Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергетична система, - це низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС", - сказав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, у зв'язку з цим було проведено наради, ухвалено рішення, в разі необхідності відбудеться запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалить механізм прямих виплат для людей, у яких встановлено електроопалення, - Шмигаль

"Тобто всі до цього готові. Необхідний додатковий обсяг вугілля імпортується в Україну, в тому числі з Казахстану, і з інших країн. Крім цього, збільшує видобуток вугільна галузь і піднімається вгору необхідний обсяг вугілля. Єдине, є певна інертність. Коли склади були забиті, вугільні шахти скоротили видобуток, а зараз починають працювати на повну потужність. Але це займе певний час. Зміщення ремонтних програм окремих атомних блоків, плюс похолодання, тобто збільшення попиту на електроенергію - привели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах. А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу займає певний час. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив. Але він некритичний", - пояснив Шмигаль.

"15 січня "Енергоатом" запустив один зі своїх блоків, далі, буквально на дняхзапускається другий блок. Фактично ці параметри дають нам впевненість в тому, що ми до "віялових відключень", як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо. Тому, хочу всіх заспокоїти, що ситуація не є простою, але вона і не є критично складною", - підсумував прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо рухатися з МВФ далі так, як і планували, - Шмигаль