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Личность мужчины, избившего собаку в подъезде столичной многоэтажки, установлена. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

Личность мужчины, избившего собаку в подъезде столичной многоэтажки, установлена. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

Столичные правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Шевченковском районе Киева. В социальные сети попало видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил ее на улицу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

В киевскую полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомного собаки в подъезде дома. Чтобы установить все обстоятельства правонарушения, оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

После прибытия по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу. Полицейские опросили свидетелей и быстро установили личность правонарушителя. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения.

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По данному факту отдел дознания Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин. 

Автор: 

животные (937) Киев (25800) Нацполиция (16610) жестокость (29)


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Топ комментарии
+32
Личность мужчины, избившего собаку в подъезде столичной многоэтажки, установлена. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 905
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18.01.2021 15:26 Ответить
+8
Не мужчины , а ЖИВОДЕРА ! Называйте вещи и отморозков своими именами
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18.01.2021 15:33 Ответить
+7
а толку, Святогора вон уже оправдали...
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18.01.2021 15:23 Ответить
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а толку, Святогора вон уже оправдали...
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18.01.2021 15:23 Ответить
Не мужчины , а ЖИВОДЕРА ! Называйте вещи и отморозков своими именами
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18.01.2021 15:33 Ответить
Сложно наверно было установить личность своего соседа? Аваков - красава, что тут сказать Испектор Катанья и Коломбо - курят в сторонке
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18.01.2021 15:25 Ответить
Личность мужчины, избившего собаку в подъезде столичной многоэтажки, установлена. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 905
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18.01.2021 15:26 Ответить
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18.01.2021 15:29 Ответить
😄😄😄👍
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18.01.2021 15:32 Ответить
А міліціянтам тільки таке подавай.Імітують бурхливу діяльність.
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18.01.2021 15:27 Ответить
А что у нас как кроме бить беззащитных собак бить больше некого, а зелохи. На месте этой собачки должны быть совсем кто-то другой и мы даже знаем кто.
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18.01.2021 15:34 Ответить
Жаль любое животное, оно имеет право на жизнь. Но меня злит, когда собакам делают всякие питомники и трубят об этом по ящику, когда в это-же время умирают от голода, холода и болезней бомжи. Лучше к ним пусть государство проявит милосердие, а потом уже можно и животных пожалеть, а то просто зло берет, что на людей положили. Надо в первую очередь о людях думать.
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18.01.2021 15:39 Ответить
Ти бомжів бачив? Вони бродять і мандрують там де хочуть, а не тягнуться до людей
Ти будеш бігати за бомжем щоб нагодувати його? ) А як що не знав столових для бомжів вистачає, тільки про це не трублять на весь світ, бо це робиться не для слави собі.
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18.01.2021 16:42 Ответить
Человек ( в том числе любой бомж) может взять "голову в руки" и изменить свою судьбу-бросить пить,курить,начать подрабатывать,начать мыться,бриться,вести надлежащий образ жизни и т.д.Может-но не хочет в подавляющем большинстве случаев.Животные же обречены жить только нашей милостыней.Они появляются на свет от нестерилизованных нами животных,потому что хозяевам жаль денег на стерилизацию-это ж не пиво и не сигареты...Мы в долгу перед ними за свое скотство.
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18.01.2021 17:33 Ответить
А ты у этого бомжа спросил - хочет ли он? Подавляющему большинству твое милосердие до жопы - выпросить денег и нажраться.
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18.01.2021 17:48 Ответить
Всю жизнь встречаются "радетели за детей, бездомных, сирот, обмануты". Мол, помагать нужно им, а не бездомным животным. И все эти "радетели" которые мне встречались никогда в жизни не помогали ни указанным лицам, и вообще никому. Странно, но этим типам не приходит в голову простая мысль- помочь можно и нужно всякому живому, который в этом нуждается.
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18.01.2021 23:18 Ответить
А что с собачкой? Избитой, с травмами, на морозе шансов выжить практически нет. Послал ли ей Бог добрых людей, чтобы ее спасти?
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18.01.2021 15:48 Ответить
За побиття собаки-барабаки повинна бути смертна кара. Крапка. Собаки-це ангели на землі.
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18.01.2021 16:03 Ответить


Лікуйся, хлопче. Собака - це одна з свійських тварин. - ні більше, ні менше. А смертна кара за побиття будь-кого - неадекватно суворе покарання.
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18.01.2021 16:14 Ответить
Сам перевірся, ти собак ісиш як курку чи порося бо це дійсно свійські тварини?
Ти не кореець часом шановний.
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18.01.2021 16:39 Ответить
расстреляют?! для кого этого дешёвое кино??
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18.01.2021 16:04 Ответить
Деякі люди мають більшого з тваринами ніж самі тварини...А слабо йому було побуцкати ногами ротвейлера чи пітбуля.
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18.01.2021 16:37 Ответить
Про собаці вони добре працюють, а по людях-псах так?!https://www.facebook.com/nitsoi.larysa/?__cft__[0]=AZVdtZTE5joJOU32uWtl73OfMxAHZQP0hAliUDcmJo2dIZqqfII-fvdDDi5G84svB0_A67pWX2NxrEjlkEEakW3DVou_3nO3voZgaQ_plXsPwycIi4VBt7dvhj-Z3oBhNgzWimEf0Rg0d_7o5DY_c6H9&__tn__=-UC%2CP-R Лариса Ніцой https://www.facebook.com/nitsoi.larysa/posts/847614992471541?__cft__[0]=AZVdtZTE5joJOU32uWtl73OfMxAHZQP0hAliUDcmJo2dIZqqfII-fvdDDi5G84svB0_A67pWX2NxrEjlkEEakW3DVou_3nO3voZgaQ_plXsPwycIi4VBt7dvhj-Z3oBhNgzWimEf0Rg0d_7o5DY_c6H9&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 15:36 · Мовна дискримінація українців продовжується. На дружину й дитину режисера відомого фільму «Гніздо
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18.01.2021 17:08 Ответить
https://www.facebook.com/nitsoi.larysa/?__cft__[0]=AZVdtZTE5joJOU32uWtl73OfMxAHZQP0hAliUDcmJo2dIZqqfII-fvdDDi5G84svB0_A67pWX2NxrEjlkEEakW3DVou_3nO3voZgaQ_plXsPwycIi4VBt7dvhj-Z3oBhNgzWimEf0Rg0d_7o5DY_c6H9&__tn__=-UC%2CP-R Лариса Ніцой Мовна дискримінація українців продовжується. На дружину й дитину режисера відомого фільму «Гніздо горлиці» за мову ледве не спустили двох бійцівських собак. Поліція на виклик їхати не хотіла. У ніх і так дєл пално. А, приїхавши, не хотіли складати протокол. Вони не розуміють, що таке дискримінація. Вони не розуміють, що таке дискримінація за мовною ознакою. Вони не розуміють, що значить хотіла спустити собак. Погрози до уваги не бралися. Ну верещала хазяйка двох собак на чужу дитину і його маму, ну обзивала, ну проклинала ЗА МОВУ, ну сказала, що зараз зацькує оцими собаками, що бігають біля хазяйки - ну не нацькувала ж. Чого викликали?Уявіть собі стан жінки (дружини режисера) і стан дитини від скандалу з собаками. А вони ж усього лиш прийшли в парк погратися в сніжки і розмовляли МІЖ СОБОЮ українською мовою. І це викликало ЛЮТЬ в киянки, яка в цей час вигулювала двох бійцівських собак. Уявіть собі цю маму дитини і цю дитину- українців, коли поліція приїздить - і не стає на захист! Поліція вважає, що нічого не сталося! Прокльони за мову і цькування собаками за мову в присутності дитини - це нічого не сталося! Коли я в ефірах кажу, що українці в Україні - н* е гри на плантації, не афро-американці, які досягли своїх прав, а саме безправні зневажені н* е гри, то російськомовні в ефірах ржуть з цього. Їм весело. А суспільна думка в Україні така, що ці зневажені і дискриміновані українці за будь-якої обставини повинні поводитися чемно, ввічливо усміхатися, не дай боже не піднімати голос під час кривдження, а на кривду повинні бути доброзичливими. Українець навіть у момент нападу на нього повинен вести себе симпатично, щоб викликати любов нападника до себе і своєї солов'їної мови. І не дай боже українець (який і так винен і є причиною всіх негараздів у країні) на кривду відреагує некрасиво, наприклад, розкричиться - то це викличе осуд у суспільства, бо це негарно. Оце і є безправ'я українця. - Ну нащо ви роздмухуєте цю тему, - кажуть російськомовні - українською (!) мовою до нас. Вони готові не помічати нашої дискримінації, нападів на нас через мову і вбивств на ґрунті мови (Артем Мірошниченко і скільки ще закатованих на сході)...А ми? Будемо й далі мовчати?
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18.01.2021 17:09 Ответить
У нас в полиции остались только вчерашние поциенты проффффесора Преображенского с собачьими сердцами. Потому как собак они любят больше чем людей. Для них собака тоже человек, а человек тоже собака.
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18.01.2021 17:30 Ответить
Да не надо никакие штрафы, ничего не надо, а просто поступить с ним точно так же, как это он сделал с собакой. Вот и всё!!!
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18.01.2021 19:20 Ответить
Чомусь жодного догхантера немає, мабуть повиздихали. Карму ще ніхто не відміняв. Зазвичай вони в такіх новинах дуже активні, а підгавкують їм сучки, які ненавидять собак, тому що бояться їх. Повбивала би!
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18.01.2021 23:28 Ответить
Эти Хантеры уже выгавкались в новости про Святогора, которого судьи оправдали (16:15)
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19.01.2021 02:26 Ответить
 
 