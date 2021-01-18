Личность мужчины, избившего собаку в подъезде столичной многоэтажки, установлена. Возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

Столичные правоохранители возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Шевченковском районе Киева. В социальные сети попало видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил ее на улицу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В киевскую полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомного собаки в подъезде дома. Чтобы установить все обстоятельства правонарушения, оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

После прибытия по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу. Полицейские опросили свидетелей и быстро установили личность правонарушителя. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения.

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По данному факту отдел дознания Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин.