Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга назначил министра по вопросам административной реформы Таро Коно ответственным за вакцинацию населения от COVID-19. Начать этот процесс власти страны планируют в конце февраля.

Как сообщает Kyodo News, назначение Коно должно облегчить взаимодействие правительственных органов, ответственных за вакцинацию, и наладить этот процесс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Сам министр заявил, что в Японии нужно "как можно скорее привить много людей".

Ранее министр заявлял, что только вакцинация позволит проведение в Японии Летних Олимпийских игр, которые из-за пандемии впервые в истории перенесли - с 2020-го на 2021-й.

Вакцинацию в стране планируют начать в конце февраля с работников медучреждений, а в марте привить и людей в группах риска - тех, кто старше 65 лет или тех, у кого COVID-19 может протекать с осложнениями.

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126-миллионная Япония заключила соглашения о поставках по 120 млн доз вакцин от производителей Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также еще 50 млн доз Moderna. Каждую из этих вакцин нужно вводить дважды.

Как отмечает The Japan Times, по данным последних соцопросов, вакцинироваться от COVID-19 готовы около 70% японцев. Впрочем, в стране довольно скептическое отношение к вакцинам, особенно Pfizer и Moderna, которые являются первыми мРНК-вакцинами, применяющими массово.

С начала эпидемии в Японии 331 тысяча человек переболели или сейчас болеют коронавирусной болезнью, из них от осложнений умерли более 4 300 человек. В январе количество ежедневных случаев COVID-19 возросло; 8 января коронавирус обнаружили у 7 863 человек, что является рекордом с начала эпидемии.

Сейчас в Японии до конца января действуют ограничения на въезд из-за обнаружения нового, более заразного "британского" штамма коронавируса. Кроме того, в Токио и 10 префектурах страны объявлена чрезвычайная ситуация, при которой людям советуют не выходить из дома без надобности, а ресторанам - сократить рабочий день.

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