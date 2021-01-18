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Новости Коронавирус и карантин
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Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля

Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга назначил министра по вопросам административной реформы Таро Коно ответственным за вакцинацию населения от COVID-19. Начать этот процесс власти страны планируют в конце февраля.

Как сообщает Kyodo News, назначение Коно должно облегчить взаимодействие правительственных органов, ответственных за вакцинацию, и наладить этот процесс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Сам министр заявил, что в Японии нужно "как можно скорее привить много людей".

Ранее министр заявлял, что только вакцинация позволит проведение в Японии Летних Олимпийских игр, которые из-за пандемии впервые в истории перенесли - с 2020-го на 2021-й.

Вакцинацию в стране планируют начать в конце февраля с работников медучреждений, а в марте привить и людей в группах риска - тех, кто старше 65 лет или тех, у кого COVID-19 может протекать с осложнениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Япония временно приостанавливает въезд в страну иностранных граждан со всего мира до конца января

126-миллионная Япония заключила соглашения о поставках по 120 млн доз вакцин от производителей Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также еще 50 млн доз Moderna. Каждую из этих вакцин нужно вводить дважды.

Как отмечает The Japan Times, по данным последних соцопросов, вакцинироваться от COVID-19 готовы около 70% японцев. Впрочем, в стране довольно скептическое отношение к вакцинам, особенно Pfizer и Moderna, которые являются первыми мРНК-вакцинами, применяющими массово.

С начала эпидемии в Японии 331 тысяча человек переболели или сейчас болеют коронавирусной болезнью, из них от осложнений умерли более 4 300 человек. В январе количество ежедневных случаев COVID-19 возросло; 8 января коронавирус обнаружили у 7 863 человек, что является рекордом с начала эпидемии.

Сейчас в Японии до конца января действуют ограничения на въезд из-за обнаружения нового, более заразного "британского" штамма коронавируса. Кроме того, в Токио и 10 префектурах страны объявлена чрезвычайная ситуация, при которой людям советуют не выходить из дома без надобности, а ресторанам - сократить рабочий день.

Также читайте: Израиль предоставит Pfizer медицинские данные в обмен на вакцину от COVID-19

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вакцина (3814) карантин (16729) Япония (1307) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Мудро.
Когда поймут опытным путем на примере других, что нужно колоть.
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18.01.2021 20:25
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Мудро.
Когда поймут опытным путем на примере других, что нужно колоть.
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18.01.2021 20:25 Ответить
К чему эта новость. Что у нас не все так плохо???
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18.01.2021 20:26 Ответить
Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля - Цензор.НЕТ 5325
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18.01.2021 20:28 Ответить
Питання вакцинації населення знаходиться під «особистим контролем» Зеленського з 25 липня 2020 року.Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля - Цензор.НЕТ 5788
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18.01.2021 20:26 Ответить
Vot kto govorit vot nenado kolit tut nicego strasnogo covid19,vot segodnia doktor dala svojio intereviu ona sama lecila takix bolnix i jej nebylo prosto statistika,eto byli zyvyje liudi kotoryje xoteli zit nesmotria na vozrost.Vot perezyvala za kazdogo kotoromu nesmogla pomoc.Sama zabolela skazala takoj ad eto bolezn,gde 22 casa spis i kusat nicego nexoces,goliucinaciji,dumajes sto zarazil svojix detej roditelej i kak tam s nimi
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18.01.2021 20:37 Ответить
То все фігня. В Китаї хлопчик знайшов яйце динозавра віком в 66 000 0000 років....
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18.01.2021 20:59 Ответить
главное что бы не разбивали и не пытались его схавать как мышей
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19.01.2021 00:59 Ответить
Впрочем, в стране довольно скептическое отношение к вакцинам, особенно Pfizer и Moderna, которые являются первыми мРНК-вакцинами, применяющими массово.

Всё больше уважаю японцев.
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18.01.2021 21:04 Ответить
там вже й їхня в 2/3-й фазі тестування AnGes/Osaka University/Takara Bio - AG0302-COVID19
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18.01.2021 21:26 Ответить
 
 