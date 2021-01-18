Масову вакцинацію проти COVID-19 у Японії планують почати в кінці лютого

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа призначив міністра з питань адміністративної реформи Таро Коно відповідальним за вакцинацію населення проти COVID-19. Почати цей процес влада країни планує наприкінці лютого.

Як повідомляє Kyodo News, призначення Коно має на меті полегшити взаємодію урядових органів, відповідальних за вакцинацію, та налагодити цей процес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Сам міністр заявив, що в Японії потрібно "якнайшвидше прищепити багато людей".

Раніше міністр заявляв, що лише вакцинація уможливить проведення в Японії Літніх Олімпійських ігор, які через пандемію вперше в історії перенесли — з 2020 на 2021-ий.

Вакцинацію в країні планують почати наприкінці лютого з працівників медустанов, а в березні вакцинуватимуть і людей у групах ризику — віком старше 65 років або тих, у кого COVID-19 може протікати з ускладненнями.

126-мільйонна Японія уклала угоди про постачання по 120 мільйонів доз вакцин від виробників Pfizer / BioNTech й AstraZeneca, а також ще 50 мільйонів доз від Moderna. Кожну з цих вакцин потрібно вводити двічі.

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Як зазначає The Japan Times, за даними останніх соцопитувань, вакцинуватися від COVID-19 готові близько 70% японців. А втім, у країні доволі скептичне ставлення до вакцин, особливо Pfizer та Moderna, які є першими мРНК-вакцинами, що застосовуються масово.

Від початку епідемії в Японії 331 тисяча людей хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу, з них від ускладнень померли понад 4300 людей. У січні кількість щоденних випадків COVID-19 зросла; 8 січня коронавірус виявили у 7863 людей, що є рекордом від початку епідемії.

Наразі в Японії до кінця січня діють обмеження на в’їзд через виявлення нового, більш заразного "британського" штаму коронавірусу. Крім того, в Токіо та 10 префектурах країни оголошено надзвичайну ситуацію, за якої людям радять не виходити з дому без потреби, а ресторанам — скоротити робочий день.

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