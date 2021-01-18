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Новини Коронавірус і карантин
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Масову вакцинацію проти COVID-19 у Японії планують почати в кінці лютого

Масову вакцинацію проти COVID-19 у Японії планують почати в кінці лютого

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа призначив міністра з питань адміністративної реформи Таро Коно відповідальним за вакцинацію населення проти COVID-19. Почати цей процес влада країни планує наприкінці лютого.

Як повідомляє Kyodo News, призначення Коно має на меті полегшити взаємодію урядових органів, відповідальних за вакцинацію, та налагодити цей процес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Сам міністр заявив, що в Японії потрібно "якнайшвидше прищепити багато людей".

Раніше міністр заявляв, що лише вакцинація уможливить проведення в Японії Літніх Олімпійських ігор, які через пандемію вперше в історії перенесли — з 2020 на 2021-ий.

Вакцинацію в країні планують почати наприкінці лютого з працівників медустанов, а в березні вакцинуватимуть і людей у групах ризику — віком старше 65 років або тих, у кого COVID-19 може протікати з ускладненнями.

126-мільйонна Японія уклала угоди про постачання по 120 мільйонів доз вакцин від виробників Pfizer / BioNTech й AstraZeneca, а також ще 50 мільйонів доз від Moderna. Кожну з цих вакцин потрібно вводити двічі.

Також читайте: Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19

Як зазначає The Japan Times, за даними останніх соцопитувань, вакцинуватися від COVID-19 готові близько 70% японців. А втім, у країні доволі скептичне ставлення до вакцин, особливо Pfizer та Moderna, які є першими мРНК-вакцинами, що застосовуються масово. 

Від початку епідемії в Японії 331 тисяча людей хворіли чи хворіють на коронавірусну хворобу, з них від ускладнень померли понад 4300 людей. У січні кількість щоденних випадків COVID-19 зросла; 8 січня коронавірус виявили у 7863 людей, що є рекордом від початку епідемії.

Наразі в Японії до кінця січня діють обмеження на в’їзд через виявлення нового, більш заразного "британського" штаму коронавірусу. Крім того, в Токіо та 10 префектурах країни оголошено надзвичайну ситуацію, за якої людям радять не виходити з дому без потреби, а ресторанам — скоротити робочий день.

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вакцина (4418) карантин (18172) Японія (1197) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Мудро.
Когда поймут опытным путем на примере других, что нужно колоть.
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18.01.2021 20:25
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Мудро.
Когда поймут опытным путем на примере других, что нужно колоть.
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18.01.2021 20:25 Відповісти
К чему эта новость. Что у нас не все так плохо???
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля - Цензор.НЕТ 5325
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18.01.2021 20:28 Відповісти
Питання вакцинації населення знаходиться під «особистим контролем» Зеленського з 25 липня 2020 року.Массовую вакцинацию от COVID-19 в Японии планируют начать в конце февраля - Цензор.НЕТ 5788
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Vot kto govorit vot nenado kolit tut nicego strasnogo covid19,vot segodnia doktor dala svojio intereviu ona sama lecila takix bolnix i jej nebylo prosto statistika,eto byli zyvyje liudi kotoryje xoteli zit nesmotria na vozrost.Vot perezyvala za kazdogo kotoromu nesmogla pomoc.Sama zabolela skazala takoj ad eto bolezn,gde 22 casa spis i kusat nicego nexoces,goliucinaciji,dumajes sto zarazil svojix detej roditelej i kak tam s nimi
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18.01.2021 20:37 Відповісти
То все фігня. В Китаї хлопчик знайшов яйце динозавра віком в 66 000 0000 років....
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18.01.2021 20:59 Відповісти
главное что бы не разбивали и не пытались его схавать как мышей
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19.01.2021 00:59 Відповісти
Впрочем, в стране довольно скептическое отношение к вакцинам, особенно Pfizer и Moderna, которые являются первыми мРНК-вакцинами, применяющими массово.

Всё больше уважаю японцев.
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18.01.2021 21:04 Відповісти
там вже й їхня в 2/3-й фазі тестування AnGes/Osaka University/Takara Bio - AG0302-COVID19
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18.01.2021 21:26 Відповісти
 
 