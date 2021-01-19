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Готовится визит Макрона в Украину, - посол Омельченко

Готовится визит Макрона в Украину, - посол Омельченко

Украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана", организованной 18 января геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - подчеркнул Омельченко.

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Он отметил, что последнее заседание смешанной комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.

"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", - добавил посол.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.

Кроме этого, выразил надежду посол, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom в отношении строительства скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Также проинформировал посол, что Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.

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Омельченко убежден, что Украина - это современное технологическое государство.

"Несмотря на конфликт на Донбассе, оккупацию, Украина совершила настоящий скачок в области технологий и очень быстро движется вперед", - добавил дипломат.

Автор: 

визит (3068) Франция (3485) Макрон (1293) Омельченко Вадим (9)


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Топ комментарии
+9
Приїде щоб надавати Вовусі по попці ,, бо якось дуже мляво проходить капітуляція .. .
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19.01.2021 08:47
+6
Макрон и микрон будут давать совместный концерт
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19.01.2021 08:58
+3
Не забудьте его свозить на фронт - пусть посмотрит как раша угробила территорию и людей
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19.01.2021 08:47
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у Макрона - ковід, у його дружини ковіду немає.
у Зеленського - ковід, у його дружини на той час ковіду немає.
щось і у Макрона, і у Зеленського є спільне.. невже прес-секретар??
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19.01.2021 08:46 Ответить
Приїде щоб надавати Вовусі по попці ,, бо якось дуже мляво проходить капітуляція .. .
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19.01.2021 08:47 Ответить
Не забудьте его свозить на фронт - пусть посмотрит как раша угробила территорию и людей
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19.01.2021 08:47 Ответить
В Украину готовят визит Макрона
В Украину готовят визит Макрона, - посол Омельченко - Цензор.НЕТ 5052
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19.01.2021 08:48 Ответить
Оно він (зомбі апокаліпсис)
В Україну готують візит Макрона, - посол Омельченко - Цензор.НЕТ 6215
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19.01.2021 08:56 Ответить
Это в Запорожье готовятся?
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19.01.2021 09:11 Ответить
Ні, в Жулянах, поки тренуються.
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19.01.2021 09:24 Ответить
Запорожье , весна 2014г. Самому удалось видеть замес ватньіх "куличей" с помощью яиц и муки. Шедевральное фото !
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19.01.2021 09:50 Ответить
Омельченко убежден, что Украина - это современное технологическое государство.
Человек бредит. У нас многие до сих пор имейлом не умеют пользоваться.
Если бы это было так, мы бы не приглашали никого производить локомотивы, строить дороги и станции питьевой воды.
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19.01.2021 08:49 Ответить
какой такой станции питьевой воды строительство?...кому это воды попить негде
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19.01.2021 08:55 Ответить
Станции питьевой воды ,это у современных людей называются .А у нас о честные сооружения куда тебе ежедневно насыпают мешок хлорки ,а потом подают в твой кран.
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19.01.2021 09:06 Ответить
взялся, отвечай конкретно - где и для кого такую станцию питьевой воды будут строить французы...почему тебе строят эту станцию, а другие не заслужили пить воду с французской станции???
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19.01.2021 09:29 Ответить
Зедебилам строить отказались .Извини ,спроси у Макрона в 2030 году.
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19.01.2021 15:41 Ответить
Макрон и микрон будут давать совместный концерт
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19.01.2021 08:58 Ответить
Зато Ленка покажет бабусе Макрона как правильно снимать люстры и сбивать золото на гос. даче
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19.01.2021 09:02 Ответить
Ще треба заключити контракт на виробництво краників для води
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19.01.2021 09:05 Ответить
Дуетом побрынчат на пианино? И по вухам ЗЕлохов...
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19.01.2021 09:05 Ответить
у нас еще жабы в зимней спячке куда он прется
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19.01.2021 09:07 Ответить
Тут тільки ще одного мальтузіанця не хватало.
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19.01.2021 09:17 Ответить
Блин Макрон припхается...
А когда уже Хутин, а то свиноферма его уже почти два года ждет?!
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19.01.2021 09:26 Ответить
А які подарунки привезе для.Бубачки? Лісапет не вези, бо Естонія вже подарувала. Краще лижі давай.
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19.01.2021 09:33 Ответить
Готовится візіт макарон і лапші в Украину...
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19.01.2021 09:35 Ответить
Если под давлением международного отношения к Кремлю ярый симпатик Путина Макрон и пересатал с Москвой разве что "целоваться в дёсна ",то не следует себя обманывать.что он едет сюда не для проталкивания "новых идей" Кремля в отношении хотя бы Донбасса.а анансованные новые "прожекты сотрудничества" с Украиной (типа там строительства ж.д. дорог и др.) могут быть прикрытием "торговли зеркальцами с туземцами в обмен на золотой песок". макрон и ранее пытался очень внушаемого Зеленского склонить к сильным уступкам стране-агрессору и ОРДЛО. тут общественности и активистам нужно особо "держать руку на пульсе" Зеленского,чтобы не дать этому оборотню-французу с этими не так уж сейчас и позарез нужными новыми железными дорогами впихнуть такие политические уступки кремлёвскому орку .что Порошенковские "минские угоды" могут показаться просто шалостью.Этот подчёркнутрый визит "Магомета к горе" явно рассчитанный на самолюбование Зеленского (типа - "Во,какой я стал важный - аж французский президент лично решил ко мне пожаловать.." ) .Благо,что руководитель ОБСЕ раньше побывает на Донбассе лично и задаст новый тон отношения Европы к событиям на Донбассе и роли Кремлёвского недонаполеончика в этом.
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19.01.2021 09:39 Ответить
Кому не нравится успешная внешняя политика Украиньі , кроме пророссийских троллей ? Вот , только многовато их на "Цензоре" , почему-то...
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19.01.2021 09:54 Ответить
Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко - Цензор.НЕТ 3259
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19.01.2021 09:55 Ответить
Тут прокацапленых зебилов и жаб достаточно,-найух он тут нужен-подху..й.ловник.
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19.01.2021 10:05 Ответить
Нарешті Пу підібрав "ключик" до Зе, вирішив його "трахнути" Маком.
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19.01.2021 10:35 Ответить
К кому он едет?К кривым рогам.Хочет,чтоб Париж,криворогим стал.Это,будет перед ним скакать,и кричать,как жизнь удалась у него,и у его калек.
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19.01.2021 11:09 Ответить
 
 