Готовится визит Макрона в Украину, - посол Омельченко
Украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана", организованной 18 января геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - подчеркнул Омельченко.
Он отметил, что последнее заседание смешанной комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.
"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", - добавил посол.
Он уточнил, что прежде всего речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.
Кроме этого, выразил надежду посол, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom в отношении строительства скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.
Также проинформировал посол, что Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.
Омельченко убежден, что Украина - это современное технологическое государство.
"Несмотря на конфликт на Донбассе, оккупацию, Украина совершила настоящий скачок в области технологий и очень быстро движется вперед", - добавил дипломат.
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у Зеленського - ковід, у його дружини на той час ковіду немає.
щось і у Макрона, і у Зеленського є спільне.. невже прес-секретар??
Человек бредит. У нас многие до сих пор имейлом не умеют пользоваться.
Если бы это было так, мы бы не приглашали никого производить локомотивы, строить дороги и станции питьевой воды.
А когда уже Хутин, а то свиноферма его уже почти два года ждет?!