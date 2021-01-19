Готовится визит Макрона в Украину, - посол Омельченко

Украинская дипломатия готовит визит в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко во время онлайн-конференции "7 лет после Майдана", организованной 18 января геополитическим клубом Eastern Circles и Украинским кризисным медиацентром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, планируется визит Макрона в Украину. Мы работаем над этим каждый день: больше всего - над существенным наполнением повестки дня этого визита", - подчеркнул Омельченко.

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Он отметил, что последнее заседание смешанной комиссии Украина-Франция включало 17 вопросов повестки дня, и их количество продолжает расти.

"Мы надеемся, что во время визита президента Франции в Украину будет подписано несколько важных масштабных контрактов", - добавил посол.

Он уточнил, что прежде всего речь идет о большом контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Договоренности будут предусматривать локализацию производства в Украине.

Кроме этого, выразил надежду посол, может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom в отношении строительства скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

Также проинформировал посол, что Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.

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Омельченко убежден, что Украина - это современное технологическое государство.

"Несмотря на конфликт на Донбассе, оккупацию, Украина совершила настоящий скачок в области технологий и очень быстро движется вперед", - добавил дипломат.