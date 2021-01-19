Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко
Українська дипломатія готує візит в Україну президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко під час онлайн-конференції "7 років після Майдану", організованої 18 січня геополітичним клубом Eastern Circles та Українським кризовим медіацентром, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим щодня: понад усе над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - наголосив Омельченко.
Він наголосив, що останнє засідання змішаної комісії Україна-Франція містило 17 питань порядку денного, і їхня кількість продовжує зростати.
"Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції в Україну буде підписано кілька важливих масштабних контрактів", - додав посол.
Він уточнив, що насамперед йдеться про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.
Окрім цього, висловив сподівання посол, може бути укладено контракт з розширення співробітництва з Alstom щодо будівництва швидкісних залізничних шляхів між Києвом, Львовом та Одесою.
Також, як поінформував посол, Україна і Франції планують домовитися про будівництво станцій питної води.
Омельченко висловив переконання, що Україна є сучасною технологічною державою.
"Попри конфлікт на Донбасі, окупацію, Україна зробила справжній стрибок у галузі технологій і дуже швидко рухається уперед", - додав дипломат.
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у Зеленського - ковід, у його дружини на той час ковіду немає.
щось і у Макрона, і у Зеленського є спільне.. невже прес-секретар??
Человек бредит. У нас многие до сих пор имейлом не умеют пользоваться.
Если бы это было так, мы бы не приглашали никого производить локомотивы, строить дороги и станции питьевой воды.
А когда уже Хутин, а то свиноферма его уже почти два года ждет?!