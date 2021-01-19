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Новини
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Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко

Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко

Українська дипломатія готує візит в Україну президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко під час онлайн-конференції "7 років після Майдану", організованої 18 січня геополітичним клубом Eastern Circles та Українським кризовим медіацентром, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим щодня: понад усе над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - наголосив Омельченко.

Він наголосив, що останнє засідання змішаної комісії Україна-Франція містило 17 питань порядку денного, і їхня кількість продовжує зростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква

"Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції в Україну буде підписано кілька важливих масштабних контрактів", - додав посол.

Він уточнив, що насамперед йдеться про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.

Окрім цього, висловив сподівання посол, може бути укладено контракт з розширення співробітництва з Alstom щодо будівництва швидкісних залізничних шляхів між Києвом, Львовом та Одесою.

Також читайте: Зеленський по телефону обговорив з Макроном виконання домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки"

Також, як поінформував посол, Україна і Франції планують домовитися про будівництво станцій питної води.

Омельченко висловив переконання, що Україна є сучасною технологічною державою.

"Попри конфлікт на Донбасі, окупацію, Україна зробила справжній стрибок у галузі технологій і дуже швидко рухається уперед", - додав дипломат.

Автор: 

візит (1571) Франція (3037) Макрон Емманюель (1448) Омельченко Вадим (10)


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Топ коментарі
+9
Приїде щоб надавати Вовусі по попці ,, бо якось дуже мляво проходить капітуляція .. .
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19.01.2021 08:47
+6
Макрон и микрон будут давать совместный концерт
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19.01.2021 08:58
+3
Не забудьте его свозить на фронт - пусть посмотрит как раша угробила территорию и людей
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19.01.2021 08:47
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у Макрона - ковід, у його дружини ковіду немає.
у Зеленського - ковід, у його дружини на той час ковіду немає.
щось і у Макрона, і у Зеленського є спільне.. невже прес-секретар??
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19.01.2021 08:46 Відповісти
Приїде щоб надавати Вовусі по попці ,, бо якось дуже мляво проходить капітуляція .. .
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19.01.2021 08:47 Відповісти
Не забудьте его свозить на фронт - пусть посмотрит как раша угробила территорию и людей
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19.01.2021 08:47 Відповісти
В Украину готовят визит Макрона
В Украину готовят визит Макрона, - посол Омельченко - Цензор.НЕТ 5052
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19.01.2021 08:48 Відповісти
Оно він (зомбі апокаліпсис)
В Україну готують візит Макрона, - посол Омельченко - Цензор.НЕТ 6215
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19.01.2021 08:56 Відповісти
Это в Запорожье готовятся?
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19.01.2021 09:11 Відповісти
Ні, в Жулянах, поки тренуються.
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19.01.2021 09:24 Відповісти
Запорожье , весна 2014г. Самому удалось видеть замес ватньіх "куличей" с помощью яиц и муки. Шедевральное фото !
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19.01.2021 09:50 Відповісти
Омельченко убежден, что Украина - это современное технологическое государство.
Человек бредит. У нас многие до сих пор имейлом не умеют пользоваться.
Если бы это было так, мы бы не приглашали никого производить локомотивы, строить дороги и станции питьевой воды.
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19.01.2021 08:49 Відповісти
какой такой станции питьевой воды строительство?...кому это воды попить негде
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19.01.2021 08:55 Відповісти
Станции питьевой воды ,это у современных людей называются .А у нас о честные сооружения куда тебе ежедневно насыпают мешок хлорки ,а потом подают в твой кран.
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19.01.2021 09:06 Відповісти
взялся, отвечай конкретно - где и для кого такую станцию питьевой воды будут строить французы...почему тебе строят эту станцию, а другие не заслужили пить воду с французской станции???
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19.01.2021 09:29 Відповісти
Зедебилам строить отказались .Извини ,спроси у Макрона в 2030 году.
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19.01.2021 15:41 Відповісти
Макрон и микрон будут давать совместный концерт
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19.01.2021 08:58 Відповісти
Зато Ленка покажет бабусе Макрона как правильно снимать люстры и сбивать золото на гос. даче
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19.01.2021 09:02 Відповісти
Ще треба заключити контракт на виробництво краників для води
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19.01.2021 09:05 Відповісти
Дуетом побрынчат на пианино? И по вухам ЗЕлохов...
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19.01.2021 09:05 Відповісти
у нас еще жабы в зимней спячке куда он прется
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19.01.2021 09:07 Відповісти
Тут тільки ще одного мальтузіанця не хватало.
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19.01.2021 09:17 Відповісти
Блин Макрон припхается...
А когда уже Хутин, а то свиноферма его уже почти два года ждет?!
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19.01.2021 09:26 Відповісти
А які подарунки привезе для.Бубачки? Лісапет не вези, бо Естонія вже подарувала. Краще лижі давай.
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19.01.2021 09:33 Відповісти
Готовится візіт макарон і лапші в Украину...
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19.01.2021 09:35 Відповісти
Если под давлением международного отношения к Кремлю ярый симпатик Путина Макрон и пересатал с Москвой разве что "целоваться в дёсна ",то не следует себя обманывать.что он едет сюда не для проталкивания "новых идей" Кремля в отношении хотя бы Донбасса.а анансованные новые "прожекты сотрудничества" с Украиной (типа там строительства ж.д. дорог и др.) могут быть прикрытием "торговли зеркальцами с туземцами в обмен на золотой песок". макрон и ранее пытался очень внушаемого Зеленского склонить к сильным уступкам стране-агрессору и ОРДЛО. тут общественности и активистам нужно особо "держать руку на пульсе" Зеленского,чтобы не дать этому оборотню-французу с этими не так уж сейчас и позарез нужными новыми железными дорогами впихнуть такие политические уступки кремлёвскому орку .что Порошенковские "минские угоды" могут показаться просто шалостью.Этот подчёркнутрый визит "Магомета к горе" явно рассчитанный на самолюбование Зеленского (типа - "Во,какой я стал важный - аж французский президент лично решил ко мне пожаловать.." ) .Благо,что руководитель ОБСЕ раньше побывает на Донбассе лично и задаст новый тон отношения Европы к событиям на Донбассе и роли Кремлёвского недонаполеончика в этом.
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19.01.2021 09:39 Відповісти
Кому не нравится успешная внешняя политика Украиньі , кроме пророссийских троллей ? Вот , только многовато их на "Цензоре" , почему-то...
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19.01.2021 09:54 Відповісти
Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко - Цензор.НЕТ 3259
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19.01.2021 09:55 Відповісти
Тут прокацапленых зебилов и жаб достаточно,-найух он тут нужен-подху..й.ловник.
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19.01.2021 10:05 Відповісти
Нарешті Пу підібрав "ключик" до Зе, вирішив його "трахнути" Маком.
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19.01.2021 10:35 Відповісти
К кому он едет?К кривым рогам.Хочет,чтоб Париж,криворогим стал.Это,будет перед ним скакать,и кричать,как жизнь удалась у него,и у его калек.
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19.01.2021 11:09 Відповісти
 
 