Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко

Українська дипломатія готує візит в Україну президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко під час онлайн-конференції "7 років після Майдану", організованої 18 січня геополітичним клубом Eastern Circles та Українським кризовим медіацентром, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справді, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим щодня: понад усе над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - наголосив Омельченко.

Він наголосив, що останнє засідання змішаної комісії Україна-Франція містило 17 питань порядку денного, і їхня кількість продовжує зростати.

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"Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції в Україну буде підписано кілька важливих масштабних контрактів", - додав посол.

Він уточнив, що насамперед йдеться про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.

Окрім цього, висловив сподівання посол, може бути укладено контракт з розширення співробітництва з Alstom щодо будівництва швидкісних залізничних шляхів між Києвом, Львовом та Одесою.

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Також, як поінформував посол, Україна і Франції планують домовитися про будівництво станцій питної води.

Омельченко висловив переконання, що Україна є сучасною технологічною державою.

"Попри конфлікт на Донбасі, окупацію, Україна зробила справжній стрибок у галузі технологій і дуже швидко рухається уперед", - додав дипломат.