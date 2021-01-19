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Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет за взятку в 500 тыс. грн, - Офис Генпрокурора

Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет за взятку в 500 тыс. грн, - Офис Генпрокурора

Суд признал виновным экс-исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Новоайдарский районный суд Луганской области назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.

В суде прокурорами доказано, что в июне 2017 должностное лицо получило 500 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

После провозглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

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Автор: 

взятка (6146) заключение (167) Госгеокадастр (170) Офис Генпрокурора (2453) Луганская область (6486)


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Ну что нормально и конфискация и срок и запрет на должности
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19.01.2021 09:23 Ответить
Держбюджет - 2021 - витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн.
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19.01.2021 09:27 Ответить
а чтоб не сесть, нужно было брать5 лямов $
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19.01.2021 10:50 Ответить
Піймали і суд, а якщо керівники Держгеокадастру у Тернопільській області розікрали землі сільськогосподарського товариства які у власності і роздали за мзду і також десятками гектарів розділили між своїми родичами це не кримінал. Виходить злодюги не попалися на хабарі а вкрали на більшу в десятки разів суму. НЕСПРАВЕДЛИВО,
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19.01.2021 10:59 Ответить
почему не называют его фамилии , бывшую должность и не показывают фото ? Мой вывод из этого что никто и никого не посадил .Просто кукла для СМИ и лохов .
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19.01.2021 11:45 Ответить
Корж його призвище
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19.01.2021 12:31 Ответить
Хача і слідуючий гріб як *****....собі чи для дядька з Київа але гріб під себе все що міг
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19.01.2021 12:32 Ответить
наверное заочно осудили...
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19.01.2021 11:49 Ответить
 
 