Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет за взятку в 500 тыс. грн, - Офис Генпрокурора
Суд признал виновным экс-исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Новоайдарский районный суд Луганской области назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.
В суде прокурорами доказано, что в июне 2017 должностное лицо получило 500 тыс. грн неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.
После провозглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда.
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