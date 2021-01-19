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Новая руководительница ОБСЕ Линде прибыла в Украину с двухдневным визитом

Новая руководительница ОБСЕ Линде прибыла в Украину с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с 1 января возглавляет ОБСЕ, прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом.

Об этом сообщило в Twitter посольство Швеции в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Добро пожаловать в Украину, Анн Линде. Мы рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украину", - отметили в диппредставительстве.

В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.

Также председатель ОБСЕ посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Автор: 

ОБСЕ (4870) Швеция (996) Линде Анн (51)


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19.01.2021 10:43 Ответить
 
 