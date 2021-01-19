Новая руководительница ОБСЕ Линде прибыла в Украину с двухдневным визитом
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая с 1 января возглавляет ОБСЕ, прибыла в Украину с двухдневным рабочим визитом.
Об этом сообщило в Twitter посольство Швеции в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Добро пожаловать в Украину, Анн Линде. Мы рады вашей первой поездке в качестве председателя ОБСЕ в Украину", - отметили в диппредставительстве.
В рамках визита Анн Линде проведет в Киеве переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсудят ряд тем, среди которых ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, поддержка деятельности ОБСЕ.
Также председатель ОБСЕ посетит вместе с министром иностранных дел Украины зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины.
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