Нова керівниця ОБСЄ Лінде прибула до України з дводенним візитом
Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка з 1 січня очолює ОБСЄ, прибула до України з дводенним робочим візитом.
Про це повідомило у Twitter посольство Швеції в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Ласкаво просимо до України, Анн Лінде. Ми раді вашій першій поїздці як голови ОБСЄ в Україну", - зазначили в диппредставництві.
У межах візиту Анн Лінде проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких ситуація з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.
Також голова ОБСЄ відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ проти України.
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