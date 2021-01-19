Нова керівниця ОБСЄ Лінде прибула до України з дводенним візитом

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка з 1 січня очолює ОБСЄ, прибула до України з дводенним робочим візитом.

Про це повідомило у Twitter посольство Швеції в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ласкаво просимо до України, Анн Лінде. Ми раді вашій першій поїздці як голови ОБСЄ в Україну", - зазначили в диппредставництві.

У межах візиту Анн Лінде проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких ситуація з безпекою на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

Також голова ОБСЄ відвідає разом з міністром закордонних справ України зону проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ проти України.

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