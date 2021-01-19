Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год"

Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация - сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения вируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что власть "украсила ковидную статистику, будто новогоднюю елку", стремительно снизив объемы тестирования.

"Главное - перестать тестировать", - иронизирует Порошенко.

"У "Европейской солидарности" абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых", - добавил лидер политсилы.

По его словам, сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса.

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"Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год. Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной вакцинации, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек - по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 млн качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации - это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика", - подчеркнул Порошенко.

Также, по словам Порошенко, фракции "Евросолидарности" в областных и городских советах будут требовать выделения денежных средств на закупки вакцин.

По мнению пятого президента, экономическая ситуация в Украине в долгосрочной перспективе зависит от массовой вакцинации.

"От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантинные ограничения вместо тотального локдауна", - подытожил Порошенко.

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