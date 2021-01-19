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Новости Коронавирус и карантин
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Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год"

Порошенко представил антиковидную стратегию Украины:

Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация - сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения вируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что власть "украсила ковидную статистику, будто новогоднюю елку", стремительно снизив объемы тестирования.

"Главное - перестать тестировать", - иронизирует Порошенко.

"У "Европейской солидарности" абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое - обязательная вакцинация здоровых", - добавил лидер политсилы.

По его словам, сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса.

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"Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год. Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Майя Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатной вакцинации, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек - по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 млн качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации - это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика", - подчеркнул Порошенко.

Также, по словам Порошенко, фракции "Евросолидарности" в областных и городских советах будут требовать выделения денежных средств на закупки вакцин.

По мнению пятого президента, экономическая ситуация в Украине в долгосрочной перспективе зависит от массовой вакцинации.

"От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса - кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры - концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантинные ограничения вместо тотального локдауна", - подытожил Порошенко.

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Автор: 

карантин (16729) Порошенко (19584) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
Якби Петро лишився, ми б жили в кращій державі.
І не мали би зелених проблем.
Але зебіли захотіли екстриму.
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19.01.2021 10:58
+24
Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год" - Цензор.НЕТ 290

Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год" - Цензор.НЕТ 9877
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19.01.2021 11:04
+18
Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год" - Цензор.НЕТ 5355
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19.01.2021 11:02
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Що Порошенко вкрав конкретно , ригало портновське , нагадай !
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19.01.2021 11:36 Ответить
Це вже було сказано мільйон разів, та у ЗЕлохів все відітає як горох від стіни.
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19.01.2021 11:38 Ответить
Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік" - Цензор.НЕТ 3859
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19.01.2021 11:37 Ответить
Перед виборами в Украіні, кремлівське ботоксне одоробало чітко сказало ,, я за Хаос в Украіні і любого кандидата , крім
Порошенка "!
А тепер шавки прокремлівські цвірінькають про якийсь надуманий відпочинок Пороха ( хоча має повне право) , про канхвети 😂, які нишком - нишком жеруть , про щось вкрадене у цього сброду , які за копійки крапають повну дурню про Порошенка !
Досить брехати , ботяри різного помолу , бо діючий президент ЗеЄнський , а не Порох , от до нього і звертайтесь , якщо щось не так
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19.01.2021 11:51 Ответить
Перед виборами в Украіні, кремлівське ботоксне одоробало чітко сказало ,, я за Хаос в Украіні і любого кандидата , крім
Порошенка "!

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это точно он сказал?)))
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19.01.2021 13:50 Ответить
Гомоковідні тролі першими у списку...)
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19.01.2021 12:08 Ответить
Оце слова державного мужа!
І як гарно вони підсвічуються сполохами з задків зебільноти у цих коментах!
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19.01.2021 12:14 Ответить
Многостаночник.
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19.01.2021 12:39 Ответить
Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік" - Цензор.НЕТ 199
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19.01.2021 13:06 Ответить
Я щаз расплачусь от счастья.
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19.01.2021 13:22 Ответить
Вакцинація ,армія,мова......
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19.01.2021 13:48 Ответить
Короче, зрозуміло.
Зараз Петро при найменшій нагоді закупатиме і доставлятиме в Україну нормальні вакцини (скоріш за все, індійські чи британські) для вакцинації лікарів та військових ЗСУ та ООС.
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19.01.2021 14:02 Ответить
А кто это такой ?
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19.01.2021 14:12 Ответить
Вже і Супрун здулася, а цей все вакцини продає.
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19.01.2021 15:23 Ответить
для твого гімна є унітаз
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19.01.2021 15:32 Ответить
Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік" - Цензор.НЕТ 8200
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19.01.2021 16:07 Ответить
Глеб , лучший комент , в яблочко
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19.01.2021 16:44 Ответить
Выбираем шыкаладного! Больше долгов, больше церковных разладов, бтльше ветряков, откатов и очередной кум - под замену конституции!
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19.01.2021 19:44 Ответить
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19.01.2021 15:34 Ответить
порох лепит любую тему , кроме борьбы с коррупцией и уголовниками
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19.01.2021 16:52 Ответить
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