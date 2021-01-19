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Новини Коронавірус і карантин
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Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік"

Порошенко представив антиковідну стратегію України:

Тотальне тестування, якісна діагностика, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування в медустановах і вакцинація - поєднання цих кроків дасть можливість розірвати ланцюг поширення вірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що влада "прикрасила ковідну статистику, ніби новорічну ялинку", стрімко знизивши обсяги тестування.

"Головне - перестати тестувати", - іронізує Порошенко.

"У "Європейської Солідарності" є абсолютно конкретна програма дій. По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика. Словаччина, для прикладу, сьогодні розпочала другу хвилю загальнонаціонального тестування. По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних. По-третє, безкоштовне і гарантоване лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби. І четверте – обов’язкова вакцинація здорових", - додав лідер політсили.

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"Вакцинація - – головний національний проект і пріоритет на 2021 рік", – наголошує Петро Порошенко. Десятки країн вже вакцинуються. А наша влада тільки-но намагається стати в чергу. Багато хто з вас чув, що минулого тижня Україну відвідала Президент Молдови Майя Санду. Ще й місяця не пройшло, як вона вступила на посаду, а там вже забезпечено початок безкоштовного щеплення, причому якісним препаратом від Pfizer, закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів осіб – за кількістю населення це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський Союз вже придбав 270 мільйонів якісних доз. Вони змогли. А Зеленський не зміг впоратись. Зрив вакцинації – це злочинна бездіяльність. Нульові здібності як переговорника", - підкреслив Порошенко.

Також, за словами Порошенка, фракція "Євросолідарності" в обласних і міських радах будуть вимагати виділення коштів на закупівлі вакцин.

На думку п'ятого президента, економічна ситуація в Україні в довгостроковій перспективі залежить від масової вакцинації.

"Від цього залежить, чи виживе вагома частина дрібного бізнесу – кав’ярні, ресторани, туристична галузь, бо це мільйони робочих місць. Як почуватиметься сфера культури – концертна діяльність, театри. Спортивні заклади. Як швидко їхні працівники повернуться до нормального життя. Пропонований нами план із чотирьох пунктів дозволяє практикувати точкові адресні карантинні обмеження замість тотального локдауну", - підсумував Порошенко.

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Автор: 

карантин (18172) Порошенко (15159) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+27
Якби Петро лишився, ми б жили в кращій державі.
І не мали би зелених проблем.
Але зебіли захотіли екстриму.
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19.01.2021 10:58
+24
Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год" - Цензор.НЕТ 290

Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год" - Цензор.НЕТ 9877
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19.01.2021 11:04
+18
Порошенко представил антиковидную стратегию Украины: "Вакцинация - главный национальный проект и приоритет на 2021 год" - Цензор.НЕТ 5355
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19.01.2021 11:02
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Що Порошенко вкрав конкретно , ригало портновське , нагадай !
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19.01.2021 11:36 Відповісти
Це вже було сказано мільйон разів, та у ЗЕлохів все відітає як горох від стіни.
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19.01.2021 11:38 Відповісти
Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік" - Цензор.НЕТ 3859
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19.01.2021 11:37 Відповісти
Перед виборами в Украіні, кремлівське ботоксне одоробало чітко сказало ,, я за Хаос в Украіні і любого кандидата , крім
Порошенка "!
А тепер шавки прокремлівські цвірінькають про якийсь надуманий відпочинок Пороха ( хоча має повне право) , про канхвети 😂, які нишком - нишком жеруть , про щось вкрадене у цього сброду , які за копійки крапають повну дурню про Порошенка !
Досить брехати , ботяри різного помолу , бо діючий президент ЗеЄнський , а не Порох , от до нього і звертайтесь , якщо щось не так
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19.01.2021 11:51 Відповісти
Перед виборами в Украіні, кремлівське ботоксне одоробало чітко сказало ,, я за Хаос в Украіні і любого кандидата , крім
Порошенка "!

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это точно он сказал?)))
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19.01.2021 13:50 Відповісти
Гомоковідні тролі першими у списку...)
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19.01.2021 12:08 Відповісти
Оце слова державного мужа!
І як гарно вони підсвічуються сполохами з задків зебільноти у цих коментах!
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19.01.2021 12:14 Відповісти
Многостаночник.
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19.01.2021 12:39 Відповісти
Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік" - Цензор.НЕТ 199
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Я щаз расплачусь от счастья.
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19.01.2021 13:22 Відповісти
Вакцинація ,армія,мова......
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19.01.2021 13:48 Відповісти
Короче, зрозуміло.
Зараз Петро при найменшій нагоді закупатиме і доставлятиме в Україну нормальні вакцини (скоріш за все, індійські чи британські) для вакцинації лікарів та військових ЗСУ та ООС.
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19.01.2021 14:02 Відповісти
А кто это такой ?
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19.01.2021 14:12 Відповісти
Вже і Супрун здулася, а цей все вакцини продає.
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19.01.2021 15:23 Відповісти
для твого гімна є унітаз
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19.01.2021 15:32 Відповісти
Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік" - Цензор.НЕТ 8200
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19.01.2021 16:07 Відповісти
Глеб , лучший комент , в яблочко
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19.01.2021 16:44 Відповісти
Выбираем шыкаладного! Больше долгов, больше церковных разладов, бтльше ветряков, откатов и очередной кум - под замену конституции!
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19.01.2021 19:44 Відповісти
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19.01.2021 15:34 Відповісти
порох лепит любую тему , кроме борьбы с коррупцией и уголовниками
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19.01.2021 16:52 Відповісти
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