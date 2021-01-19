Порошенко представив антиковідну стратегію України: "Вакцинація - головний національний проєкт і пріоритет на 2021 рік"

Тотальне тестування, якісна діагностика, контрольована самоізоляція безсимптомних хворих, безкоштовне лікування в медустановах і вакцинація - поєднання цих кроків дасть можливість розірвати ланцюг поширення вірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що влада "прикрасила ковідну статистику, ніби новорічну ялинку", стрімко знизивши обсяги тестування.

"Головне - перестати тестувати", - іронізує Порошенко.

"У "Європейської Солідарності" є абсолютно конкретна програма дій. По-перше, тотальне тестування і якісна діагностика. Словаччина, для прикладу, сьогодні розпочала другу хвилю загальнонаціонального тестування. По-друге, контрольована самоізоляція безсимптомних. По-третє, безкоштовне і гарантоване лікування тих хворих, які потрапили на госпіталізацію у зв’язку з важким перебігом хвороби. І четверте – обов’язкова вакцинація здорових", - додав лідер політсили.

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"Вакцинація - – головний національний проект і пріоритет на 2021 рік", – наголошує Петро Порошенко. Десятки країн вже вакцинуються. А наша влада тільки-но намагається стати в чергу. Багато хто з вас чув, що минулого тижня Україну відвідала Президент Молдови Майя Санду. Ще й місяця не пройшло, як вона вступила на посаду, а там вже забезпечено початок безкоштовного щеплення, причому якісним препаратом від Pfizer, закупленим за державні кошти. Індія до кінця літа провакцинує майже триста мільйонів осіб – за кількістю населення це приблизно сім Україн. Днями стало відомо, що Африканський Союз вже придбав 270 мільйонів якісних доз. Вони змогли. А Зеленський не зміг впоратись. Зрив вакцинації – це злочинна бездіяльність. Нульові здібності як переговорника", - підкреслив Порошенко.

Також, за словами Порошенка, фракція "Євросолідарності" в обласних і міських радах будуть вимагати виділення коштів на закупівлі вакцин.

На думку п'ятого президента, економічна ситуація в Україні в довгостроковій перспективі залежить від масової вакцинації.

"Від цього залежить, чи виживе вагома частина дрібного бізнесу – кав’ярні, ресторани, туристична галузь, бо це мільйони робочих місць. Як почуватиметься сфера культури – концертна діяльність, театри. Спортивні заклади. Як швидко їхні працівники повернуться до нормального життя. Пропонований нами план із чотирьох пунктів дозволяє практикувати точкові адресні карантинні обмеження замість тотального локдауну", - підсумував Порошенко.

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